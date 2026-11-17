Una nuova scossa di terremoto magnitudo ML 3.8 è stata registrata nella mattinata di oggi, 17 novembre 2026, alle ore 06:51, nelle acque del Tirreno meridionale. Secondo i dati ufficiali rilevati e localizzati dall’INGV, l’epicentro del sisma è stato individuato in mare aperto, a Nord-Ovest dell’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie, mentre l’ipocentro è stato fissato ad una profondità di 10 km. Il movimento tellurico, avvenuto a breve distanza dalla costa settentrionale siciliana, si inserisce nel quadro della prolungata sequenza sismica che interessa questo settore marino ormai da diverse settimane.

Perché si verificano terremoti al largo di Alicudi

La genesi dei terremoti che colpiscono il settore a Nord-Ovest di Alicudi e l’area marina compresa tra le isole Eolie e Ustica è strettamente legata alla complessa dinamica geologica del Mediterraneo centrale. A grande scala, l’intero bacino del Tirreno meridionale risente della costante spinta convergente tra la placca Africana e la placca Eurasiatica, un processo tettonico lento ma continuo che accumula enormi tensioni nella crosta terrestre. A livello locale, questa deformazione si scarica lungo sistemi di faglie crostali superficiali, generalmente comprese entro i primi 10 o 15 km di profondità, attraverso meccanismi di rottura prevalentemente compressivi e trascorrenti. I ricercatori hanno evidenziato come proprio lungo la fascia che collega l’arcipelago eoliano a Ustica si snodi una fascia di deformazione attiva che funge da vero e proprio confine tettonico tra i due grandi blocchi continentali. A differenza della sismicità più profonda tipica del settore orientale delle Eolie, legata alla subduzione della litosfera ionica sotto l’arco calabro, gli eventi al largo di Alicudi hanno un’origine puramente tettonica e crostale. Gli esperti escludono inoltre qualsiasi collegamento diretto tra queste scosse e l’attività del vicino vulcano sottomarino Marsili, situato a oltre 200 km di distanza e caratterizzato da un regime geodinamico distensivo del tutto differente.

La sismicità storica della zona e la sequenza recente

Dal punto di vista storico e strumentale, il settore occidentale delle isole Eolie è classificato come un’area ad elevata pericolosità sismica, caratterizzata da una frequente sismicità crostale e da ricorrenti sciami sismici. Negli ultimi decenni, la zona a Nord-Ovest di Alicudi ha fatto registrare numerosi episodi significativi, tra cui gli eventi di magnitudo Mw 4.7 avvenuti nel settembre del 2009 e nel febbraio del 2025, oltre a una sequenza di oltre 50 scosse culminata con un sisma di magnitudo 4.6 nel marzo 2026. L’attuale fase di attivazione delle faglie sottomarine ha avuto inizio il 20 ottobre 2026, dando origine a centinaia di scosse localizzate quasi tutte intorno ai 10 km di profondità. Il culmine energetico di questa crisi sismica è stato raggiunto il 23 ottobre 2026 con un forte terremoto di magnitudo momento Mw 5.5 (ML 5.0), nettamente avvertito lungo tutta la fascia tirrenica della Sicilia, da Palermo fino a Messina, che aveva portato anche all’attivazione temporanea dei protocolli di allerta tsunami. Da allora, la faglia continua a rilasciare energia attraverso repliche di magnitudo moderata, come l’evento di magnitudo 4.1 registrato l’11 novembre e la nuova scossa di magnitudo 3.8 rilevata questa mattina.