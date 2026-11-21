Duecentocinquanta milioni di euro per garantire l’accesso ai farmaci contro l’obesità nei casi più gravi e sei milioni in tre anni per avviare programmi di screening tra gli adolescenti. Sono le risorse previste da due emendamenti alla Legge di Bilancio 2027-2029, che riportano al centro del dibattito sanitario il rapporto tra trattamento farmacologico e prevenzione di una patologia che può avere conseguenze importanti sulla salute fin dall’infanzia. Le proposte rappresentano un’apertura significativa verso il riconoscimento dell’obesità come problema di salute pubblica, ma sollevano anche una questione fondamentale: intervenire quando la malattia si è già manifestata non può essere l’unica risposta. A richiamare l’attenzione sulla necessità di un investimento strutturale nella prevenzione è Paolo Montalto, presidente eletto dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO) e direttore della Struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia, Azienda USL Toscana Centro.

Obesità, 250 milioni per i farmaci: l’avvertimento sui costi della malattia

Il finanziamento delle terapie farmacologiche per i pazienti con obesità grave viene accolto favorevolmente da Montalto, che riconosce il valore di una misura orientata a garantire maggiore equità nell’accesso alle cure. Il punto critico riguarda però la sostenibilità di un sistema sanitario che concentri le proprie risorse soprattutto sul trattamento delle patologie già conclamate, senza intervenire sufficientemente sulle condizioni che ne favoriscono lo sviluppo. “L’emendamento alla Legge di Bilancio che propone 250 milioni di euro per garantire l’accesso ai farmaci contro l’obesità nei casi più gravi è una scelta di equità che condividiamo. Ma non possiamo continuare a investire soltanto quando la malattia è già conclamata. Se non rafforziamo la prevenzione, quei 250 milioni rischiano di diventare presto 500, poi un miliardo, senza essere mai sufficienti”. Il richiamo del presidente eletto AIGO riguarda quindi non soltanto l’entità delle risorse economiche, ma anche il modo in cui vengono distribuite tra assistenza ai pazienti e prevenzione dell’obesità. Le cifre richiamate da Montalto esprimono il timore che, in assenza di interventi preventivi efficaci, la necessità di finanziare le cure possa continuare a crescere nel tempo.

Screening dell’obesità tra i 13 e i 19 anni: previsti 6 milioni in tre anni

Accanto alla proposta di finanziamento delle terapie farmacologiche, un secondo emendamento alla Manovra prevede uno stanziamento di 6 milioni di euro nell’arco di tre anni per programmi di screening dell’obesità negli adolescenti tra i 13 e i 19 anni. L’obiettivo è rivolgere l’attenzione al rischio metabolico durante una fase della crescita nella quale l’individuazione precoce delle condizioni di rischio può assumere particolare importanza. Per Montalto, l’introduzione del tema degli screening tra i giovani rappresenta un passaggio positivo, perché riconosce la necessità di agire prima che le alterazioni metaboliche si trasformino in condizioni croniche. Tuttavia, individuare gli adolescenti a rischio non significa automaticamente modificare i fattori ambientali e le abitudini che possono contribuire allo sviluppo dell’obesità. “È particolarmente importante che si cominci a parlare di screening dell’obesità negli adolescenti, perché significa riconoscere la necessità di intercettare il rischio metabolico prima che si trasformi in una malattia cronica. Ma lo screening, da solo, non basta. Non possiamo individuare i ragazzi a rischio e poi lasciarli circondati da bevande zuccherate, alimenti ultraprocessati e occasioni insufficienti di movimento”. Il tema sollevato riguarda dunque il collegamento tra individuazione precoce del rischio, educazione alimentare e opportunità di attività fisica. Secondo la posizione espressa dal gastroenterologo, i programmi di screening devono inserirsi in un contesto capace di sostenere concretamente comportamenti favorevoli alla salute, evitando che l’identificazione del rischio rimanga un intervento isolato.

Obesità infantile in Italia: il 19% dei bambini è in sovrappeso e il 9,8% presenta obesità

A confermare l’importanza della prevenzione sono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che delineano un quadro preoccupante per quanto riguarda la diffusione dell’eccesso di peso nell’infanzia. In Italia, il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, mentre il 9,8% presenta obesità. All’interno di quest’ultimo dato, il 2,6% dei bambini presenta una condizione di obesità grave. Si tratta di percentuali che evidenziano come il problema possa manifestarsi già nei primi anni di vita, ben prima dell’età adolescenziale alla quale si rivolgono i programmi di screening proposti nella Manovra. L’eccesso di peso durante l’infanzia non rappresenta infatti soltanto una condizione da osservare nel presente, ma può associarsi a conseguenze per la salute che si protraggono anche nell’età adulta. Tra le principali preoccupazioni sanitarie figura il possibile sviluppo precoce di patologie metaboliche, a partire dal diabete di tipo 2. È proprio il legame tra obesità giovanile e rischio metabolico a rendere centrale l’esigenza di affiancare alle possibilità terapeutiche interventi preventivi rivolti alle fasce più giovani della popolazione.

Diabete di tipo 2 nei giovani, il rischio di complicanze sempre più precoci

Uno degli aspetti sui quali Montalto richiama maggiormente l’attenzione è il rischio di diabete di tipo 2 in età giovanile. La possibilità che questa patologia si sviluppi precocemente pone il problema delle complicanze che possono accompagnarla nel corso della vita e rafforza la necessità di intervenire sui fattori di rischio prima che si determinino conseguenze croniche. “Stiamo assistendo a un aumento preoccupante del rischio di diabete di tipo 2 già in età giovanile, con la prospettiva di complicanze sempre più precoci. La scuola deve tornare a essere un luogo di educazione alimentare e movimento, ma servono anche sport realmente accessibile e un percorso di comunità che colleghi famiglie, scuole, palestre, pediatri, medici di medicina generale, servizi territoriali e specialisti”. La prospettiva indicata dal presidente eletto AIGO supera quindi la dimensione esclusivamente clinica della prevenzione e coinvolge anche i contesti nei quali bambini e adolescenti trascorrono la propria quotidianità. Alimentazione, movimento e accessibilità dello sport diventano elementi essenziali di una strategia che non può essere affidata soltanto ai controlli sanitari o alle terapie.

Prevenzione dell’obesità nelle scuole: alimentazione, sport e servizi sanitari territoriali

La scuola assume un ruolo centrale nella strategia delineata da Montalto, come luogo nel quale promuovere una maggiore consapevolezza alimentare e favorire il movimento. L’educazione alla salute, tuttavia, deve trovare continuità anche al di fuori dell’ambiente scolastico, attraverso opportunità concrete di praticare attività fisica e una maggiore attenzione alle abitudini quotidiane. In questo contesto, il riferimento alle bevande zuccherate e agli alimenti ultraprocessati richiama la necessità di considerare anche l’ambiente alimentare nel quale crescono i giovani. La prevenzione non può limitarsi a identificare una condizione di rischio se, contemporaneamente, non vengono affrontati gli ostacoli che rendono più difficile adottare stili di vita salutari.

Un altro elemento fondamentale è la costruzione di una rete territoriale per la prevenzione dell’obesità, capace di mettere in relazione famiglie, istituzioni scolastiche, strutture sportive e professionisti sanitari. Pediatri, medici di medicina generale, servizi territoriali e specialisti sono indicati come parte di un percorso condiviso, nel quale l’attenzione alla salute metabolica possa accompagnare bambini e adolescenti durante la crescita. La questione posta dagli emendamenti alla Manovra 2027-2029 riguarda quindi l’equilibrio tra due esigenze complementari: garantire l’accesso ai farmaci ai pazienti che presentano le forme più gravi di obesità e, nello stesso tempo, intervenire precocemente per ridurre il rischio che nuove condizioni patologiche si sviluppino. Un’impostazione nella quale gli investimenti sanitari non siano rivolti esclusivamente alla gestione della malattia, ma anche alle opportunità di prevenirla. È su questa necessità di riequilibrare le priorità che si concentra il messaggio conclusivo di Montalto: “dobbiamo smettere di inseguire la malattia e investire con la stessa decisione nella prevenzione”.