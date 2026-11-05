Oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami

Il 5 novembre ricorre in tutto il mondo la Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami, un appuntamento cruciale per ribadire la fondamentale importanza della conoscenza del rischio e della preparazione delle comunità che vivono lungo le coste. In questo delicato e vitale contesto operativo, il Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia risulta costantemente impegnato in innumerevoli attività rivolte direttamente ai cittadini per rafforzare la sicurezza dell’intero territorio costiero italiano. Accanto alle indispensabili funzioni di monitoraggio continuo e di rapido allertamento in caso di eventi anomali, la struttura scientifica promuove regolarmente incontri pubblici, varie iniziative didattiche all’interno delle scuole, diffuse attività divulgative e specifiche esercitazioni pratiche per far conoscere nei dettagli la natura del temibile fenomeno marino e soprattutto i corretti comportamenti salvavita da adottare in caso di pericolo imminente.

Il tema del 2026 e l’importanza dell’azione individuale

Il tema scelto per questa edizione richiama fortemente la responsabilità di ogni singolo cittadino. L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio dei Disastri ha indicato come motto per il 2026 “Sii Tsunami Ready: la resilienza parte da te“. Il concetto chiave sottolinea l’estrema utilità di ciascun individuo nella costruzione di comunità maggiormente preparate ad affrontare un’eventuale calamità naturale. Il tempo disponibile per mettersi in salvo dopo la genesi di un’onda distruttiva risulta infatti estremamente ridotto e non consente esitazioni. In svariate circostanze la massa d’acqua riesce a colpire e inondare la fascia costiera prima che i sistemi ufficiali riescano a diffondere il segnale di allarme. Se si avverte un terremoto forte mentre ci si trova in prossimità del mare o direttamente sulla spiaggia, risulta vitale allontanarsi immediatamente. La regola d’oro prevede di raggiungere rapidamente un luogo sicuro e di spostarsi in modo tempestivo verso zone elevate oppure verso l’entroterra, avendo cura di conoscere preventivamente le principali vie di evacuazione della zona.

Comunità preparate e inclusione sociale in caso di calamità

Attraverso lo specifico programma internazionale denominato UNESCO-IOC Tsunami Ready, il Centro Allerta Tsunami collabora attivamente con il Dipartimento della Protezione Civile, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e le varie amministrazioni locali per garantire la massima tempestività di risposta. Le iniziative congiunte coinvolgono residenti, studenti, insegnanti e volontari, ponendo grandissima attenzione alla perfetta comprensione dei messaggi di emergenza. Attualmente in Italia i Comuni di Minturno e di Palmi hanno già ottenuto il prestigioso riconoscimento ufficiale Tsunami Ready da parte della Commissione Oceanografica Intergovernativa. La strada per la sicurezza totale passa anche attraverso l’inclusione sociale e l’attenzione prioritaria ai soggetti fragili.

La Concept Note 2026 dell’UNDRR sottolinea con chiarezza come i sistemi di allerta precoce riescano a salvare vite umane a condizione che le informazioni diffuse siano comprese da tutti in modo inequivocabile. La preparazione deve necessariamente abbracciare l’intera cittadinanza, includendo le persone più vulnerabili come i bambini, la popolazione anziana, i cittadini con disabilità, i turisti e chiunque possa incontrare difficoltà nel capire un messaggio di allarme. Le informazioni chiare, i percorsi di evacuazione noti a tutti e la stesura di piani realmente inclusivi aiutano concretamente a non lasciare indietro nessuno. L’intero percorso si inserisce perfettamente nella traiettoria tracciata dal Sendai Framework for Disaster Risk Reduction per il periodo 2015-2030, promuovendo il continuo rafforzamento della conoscenza dei pericoli e lo sviluppo di moderni sistemi di allerta precoce all’unisono con l’iniziativa globale delle Nazioni Unite Early Warnings for All.