Oggi il satellite Swift della NASA precipita sulla Terra: le zone a rischio nelle prossime ore

La memorabile avventura del Neil Gehrels Swift Observatory giunge al suo emozionante atto conclusivo proprio nella giornata di oggi, 4 novembre. Dopo aver trascorso quasi 22 anni di ininterrotta operatività nel profondo Spazio a scrutare i fenomeni più energetici e misteriosi dell’intero universo, il celebre e instancabile satellite della NASA si prepara a compiere il suo definitivo e incandescente tuffo verso il nostro pianeta. Il rientro nell’atmosfera terrestre di questo maestoso colosso tecnologico, che al momento del lancio pesava quasi 1450 kg, è monitorato istante per istante dagli esperti della Space Force degli Stati Uniti. Questo attesissimo evento astronomico chiude un capitolo fondamentale per la moderna astrofisica, sollevando enorme curiosità ma anche massima attenzione sulle dinamiche di caduta e sulle esatte zone del globo terrestre potenzialmente interessate dall’arrivo di eventuali frammenti metallici sfuggiti alla totale disintegrazione.

Le previsioni sull’orario e i rischi del rientro

Gli ultimi aggiornamenti forniti dagli esperti del settore aerospaziale indicano una finestra temporale per il rientro atmosferico centrata attorno alle 10:19 UTC di oggi, con un margine di incertezza di circa 2 ore, restringendo le precedenti proiezioni che indicavano un’incertezza di ben 8 ore. Nonostante le notevoli dimensioni originarie della sonda, la NASA rassicura sul fatto che la stragrande maggioranza della struttura brucerà disintegrandosi a causa delle altissime temperature generate durante la caduta a oltre 27mila km/h. Tuttavia, alcuni componenti particolarmente resistenti potrebbero sopravvivere a questo processo estremo e raggiungere la superficie terrestre. Le probabilità che tali frammenti possano colpire una persona sono estremamente basse, ufficialmente stimate a 1 su 2100. Le zone in cui potrebbero cadere i detriti superstiti sono comprese in una fascia latitudinale specifica, situata tra 20.6 gradi Sud e 20.6 gradi Nord rispetto all’equatore terrestre.

Una missione storica tra buchi neri e raggi gamma

Il pionieristico lancio di Swift avvenne nel lontano 2004, con un ambizioso progetto iniziale che prevedeva una missione primaria della durata di appena 2 anni. Contro ogni previsione, questo straordinario cacciatore cosmico ha continuato a operare nello Spazio per oltre 2 decenni. Il suo obiettivo fondamentale era lo studio dei lampi di raggi gamma, considerati a tutti gli effetti le esplosioni più potenti dell’intero creato. Grazie ai suoi 3 avanzatissimi telescopi, l’osservatorio ha inviato innumerevoli allerte in tempo reale ad altre strutture per coordinare osservazioni immediate di bagliori di breve durata. Nel corso della sua estesa vita operativa, ha ampliato enormemente la nostra comprensione di una grande varietà di oggetti celesti. Ha esaminato nel dettaglio galassie attive alimentate da buchi neri supermassicci, stelle soggette a massicci brillamenti a raggi X, potenti supernove e si è persino dedicato allo studio di comete e asteroidi che sfrecciano all’interno del nostro Sistema Solare. Con il tuffo distruttivo di oggi cala il sipario su un prezioso strumento scientifico.