Con l’arrivo della nuova campagna olearia, sulle tavole italiane torna protagonista l’olio extravergine d’oliva appena franto, ma per molti consumatori l’assaggio riserva una sorpresa inattesa. Succede infatti sempre più spesso di tornare ogni anno nello stesso frantoio, acquistare il prodotto ricavato dalle olive dello stesso territorio e della medesima varietà, per poi accorgersi una volta a casa che il sapore dell’olio nuovo è profondamente diverso rispetto a quello dell’anno precedente. Al palato può risultare più amaro, decisamente più piccante, oppure sprigionare profumi che non corrispondono al ricordo della stagione passata. Di fronte a questa variazione, il dubbio che assale quasi istintivamente chi acquista è uno solo: la qualità dell’olio EVO è forse peggiorata?

La risposta fornita dagli esperti del settore è chiara e rassicurante: non necessariamente. A fare luce su un fenomeno che genera spesso perplessità tra gli appassionati e i consumatori abituali intervengono AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Italia Olivicola, spiegando nel dettaglio le ragioni agronomiche e produttive per cui un olio extravergine ottenuto dalla stessa varietà di olive può cambiare volto e profilo sensoriale da un raccolto all’altro. Comprendere questa variabilità naturale significa non solo imparare a valutare correttamente ciò che portiamo in tavola, ma anche riconoscere l’autenticità di un alimento vivo, lontano anni luce dalle logiche della produzione industriale in serie.

Il falso mito del gusto standardizzato nell’olio extravergine

L’equivoco nasce spesso da un’abitudine culturale legata ai prodotti alimentari confezionati su larga scala, dove ogni lotto viene calibrato per offrire al consumatore un’esperienza identica nel tempo. Nell’universo dell’olio extravergine d’oliva, tuttavia, questa uniformità non esiste in natura e non dovrebbe nemmeno essere ricercata come sinonimo di eccellenza. Come sottolinea Alberto Amoroso, presidente di AIFO, “L’extravergine non è un prodotto dal gusto standardizzato, ogni annata ha una propria identità”.

Il presidente dei frantoiani italiani entra poi nel merito della percezione dei consumatori, spiegando con estrema chiarezza il legame indissolubile tra il frutto, la stagione e il risultato finale in bottiglia: “Quando acquistiamo un olio extravergine, spesso ci aspettiamo che abbia sempre lo stesso sapore, quasi fosse un prodotto industriale standardizzato. Ma l’olio nasce dalle olive e le olive risentono dell’andamento delle stagioni – dichiara Alberto Amoroso, presidente di AIFO – Per questo, anche acquistando ogni anno dallo stesso frantoio, possiamo trovare un extravergine con caratteristiche diverse. Non significa necessariamente che sia peggiorato: può semplicemente esprimere le peculiarità della nuova annata. È importante che i consumatori imparino a conoscere queste differenze e che il lavoro dei frantoiani venga riconosciuto anche per la capacità di valorizzare una materia prima che cambia di stagione in stagione”.

Queste parole fotografano perfettamente il cuore della questione: la differenza di gusto non è un difetto di produzione, bensì la firma autentica della natura e dell’annata agraria. Accettare che l’olio nuovo possa sorprendere il palato ogni autunno è il primo passo per diventare consumatori davvero consapevoli e capaci di apprezzare la ricchezza dell’extravergine italiano.

Come il clima e le stagioni trasformano profumi e sapori dell’olio EVO

Il primo grande fattore che determina l’identità di ogni raccolto è senza dubbio il clima. Gli uliveti non vivono mai due stagioni identiche e le olive non crescono ogni anno nelle stesse condizioni ambientali. Le temperature, l’andamento delle precipitazioni e la disponibilità di acqua durante le fasi cruciali dello sviluppo e della maturazione dei frutti esercitano un’influenza diretta sulla composizione interna dell’oliva e, di conseguenza, sulle caratteristiche chimiche e organolettiche dell’olio che ne viene estratto.

Un’annata segnata da una stagione particolarmente calda e asciutta crea presupposti molto diversi rispetto a un’annata più fresca e piovosa. Questi equilibri meteorologici incidono in modo determinante sulla formazione delle sostanze responsabili dei profumi e dei sapori dell’extravergine, modulando l’intensità delle note aromatiche e delle sensazioni gustative. È fondamentale però ricordare che non esiste una regola rigida valida per ogni uliveto: gli effetti del clima non sono identici per tutte le varietà. Ogni cultivar, infatti, reagisce in modo del tutto personale e specifico sia alle condizioni ambientali della stagione sia alle pratiche agronomiche adottate in campo dagli olivicoltori.

Il momento della raccolta e il peso della maturazione delle olive

Accanto alle variabili climatiche, un secondo elemento decisivo nel modellare il carattere dell’olio extravergine è il momento della raccolta. Le olive non sono frutti statici: nel corso della stagione attraversano diverse fasi di maturazione, durante le quali le loro caratteristiche interne mutano in modo progressivo e costante. Scegliere quando staccare il frutto dall’albero equivale quindi a decidere quale direzione imprimere al profilo dell’olio. Una raccolta anticipata, a seconda della varietà coltivata e delle specifiche condizioni produttive dell’annata, tende a favorire l’ottenimento di oli caratterizzati da profumi vegetali più marcati e da sensazioni di amaro e piccante decisamente più intense. Al contrario, man mano che la maturazione progredisce, il profilo sensoriale dell’olio evolve verso caratteristiche differenti, trasformando l’equilibrio tra le note aromatiche e quelle gustative. Ecco perché anche uno spostamento apparentemente minimo nel calendario della raccolta, nell’ordine di pochi giorni o di qualche settimana, può contribuire in maniera tangibile a modificare il risultato finale che ritroviamo nel piatto.

La sfida quotidiana dei frantoiani per valorizzare ogni raccolto

Se per il consumatore la variabilità dell’olio EVO può rappresentare una sorpresa, per i frantoiani costituisce una delle sfide professionali più complesse e stimolanti di ogni campagna olearia. Le olive che arrivano agli impianti di trasformazione possono presentare caratteristiche molto diverse rispetto a quelle lavorate l’anno precedente, rendendo impossibile applicare protocolli meccanici e ripetitivi. Di fronte a una materia prima che cambia fisionomia di stagione in stagione, il lavoro in frantoio richiede scelte di lavorazione adeguate e calibrate sul momento. L’esperienza professionale del frantoiano si misura proprio nella capacità di leggere queste differenze, interpretare lo stato delle olive e valorizzare al massimo il potenziale qualitativo di ogni singolo raccolto, preservando intatte le caratteristiche della materia prima. È un mestiere fatto di sensibilità tecnica e conoscenza profonda, che trasforma la variabilità della natura in un valore aggiunto anziché in un limite.

Come scegliere l’olio nuovo con maggiore consapevolezza al frantoio

La nuova campagna olearia in corso offre quindi a tutti i cittadini un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo dell’olio extravergine d’oliva con uno sguardo nuovo e con maggiore curiosità. Invece di fermarsi al semplice confronto mnemonico con la bottiglia dell’anno scorso, il consiglio che arriva dal settore è quello di instaurare un dialogo diretto con chi produce e trasforma l’olio. Chiedere al frantoiano o al produttore informazioni precise sulla varietà delle olive utilizzate, sull’andamento della stagione appena trascorsa e sul periodo di raccolta permette di decifrare il gusto dell’olio acquistato, trasformando un semplice gesto quotidiano in un’esperienza di conoscenza. Sapere perché un olio è più erbaceo, più amaro o più piccante aiuta a comprenderne la storia, il territorio di origine e la qualità intrinseca.

L’impegno di AIFO e Italia Olivicola per l’educazione al consumo

Diffondere questa cultura dell’olio e fornire ai cittadini gli strumenti per orientarsi rappresenta uno degli obiettivi centrali delle attività di informazione ed educazione al consumo che AIFO realizza in collaborazione con Italia Olivicola. Queste iniziative si inseriscono nell’ambito del Programma Operativo di Italia Olivicola, previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, con l’intento di accompagnare i consumatori verso una conoscenza più profonda del prodotto. Si tratta di un impegno strategico che mira a valorizzare la qualità dell’extravergine italiano e a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, offrendo al tempo stesso il giusto riconoscimento al lavoro quotidiano degli olivicoltori e dei frantoiani. Un sostegno alla cultura del prodotto che assume un valore ancora più significativo nel contesto attuale, segnato da una campagna olearia caratterizzata da evidenti difficoltà economiche per la filiera, dove la conoscenza e la valorizzazione del vero olio extravergine diventano fondamentali per tutelare chi ogni anno custodisce questo patrimonio agricolo.