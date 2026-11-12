Oltre il PNRR: INAF e INFN guardano al futuro della ricerca italiana

Osservare fenomeni cosmici fino a poco tempo fa inaccessibili, come le onde gravitazionali, sviluppare strumenti per la ricerca astrofisica dalla Luna o tecnologie per il trasporto energetico sostenibile e affrontare grandi sfide, scientifiche e non solo, con il supercalcolo e l’intelligenza artificiale. Questo e molto altro al centro di “Oltre il PNRR. Il futuro che abbiamo costruito. Risultati, valore e prospettive della ricerca italiana”, l’iniziativa congiunta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che riunisce oggi, 12 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, la comunità scientifica e le istituzioni coinvolte. Protagonisti dell’evento sono i rappresentanti istituzionali e le giovani ricercatrici e i ricercatori, che sono stati il motore di questa importante impresa per la crescita e il futuro del Paese e del suo sistema di ricerca.

Le infrastrutture e le competenze rafforzate o sviluppate grazie ai finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contribuiscono oggi a rendere più solido e competitivo il sistema della ricerca italiano, un investimento che INAF e INFN sono stati in grado di tradurre in potenziale di scoperta, innovazione tecnologica, collaborazioni con università e imprese e opportunità per le nuove generazioni.

“L’Italia ha saputo trasformare le risorse del PNRR in infrastrutture, tecnologie e nuove opportunità per la ricerca. L’INFN e l’INAF sono stati protagonisti di questa stagione, contribuendo a grandi progetti, a partire dai Centri Nazionali, e rafforzando il ruolo del nostro Paese nella ricerca internazionale”, sottolinea Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca. “Ora la responsabilità è dare continuità a quanto realizzato, valorizzando le infrastrutture, le competenze e i risultati raggiunti. Lo faremo anche attraverso nuovi finanziamenti basati su indicatori di performance, per premiare la capacità di produrre conoscenza e sostenere l’eccellenza scientifica”. E aggiunge “Abbiamo costruito molto, ma la sfida più ambiziosa è ancora davanti a noi: l’Einstein Telescope. Un progetto che rappresenta la capacità della ricerca italiana di guardare lontano e misurarsi con le grandi frontiere della scienza”.

Nuovi strumenti osservativi, laboratori potenziati e capacità di calcolo avanzate permetteranno di rispondere a domande fondamentali sulla materia e sull’Universo. Il loro impatto sarà tanto maggiore quanto lo sarà la capacità di continuare a far crescere insieme infrastrutture e persone, valorizzando le competenze scientifiche, tecnologiche e gestionali maturate e assicurando le condizioni affinché possano svilupparsi nel tempo.

“Con il PNRR abbiamo potuto realizzare nuove infrastrutture per la ricerca astrofisica, potenziare quelle esistenti e sviluppare una rete di laboratori in cui sperimentare le tecnologie del futuro per osservare l’Universo”, spiega Roberto Ragazzoni, Presidente dell’INAF. “Un investimento che guarda ben oltre la durata del Piano, perché ci mette nelle condizioni di immaginare e progettare gli strumenti scientifici di domani, facendo crescere al tempo stesso capacità tecnologiche e competenze. Il recente protocollo d’intesa con il MUR si inserisce in questa prospettiva, rafforzando un percorso già avviato per consolidare questo patrimonio e garantirgli continuità nel tempo”.

“Il PNRR è stata una straordinaria occasione per rafforzare il sistema della ricerca italiana che l’INFN e l’INAF hanno saputo tradurre in nuove infrastrutture, competenze e prospettive scientifiche. I risultati presentati oggi mostrano il valore strategico degli investimenti nella ricerca fondamentale e nelle infrastrutture di ricerca, capaci di generare nuova conoscenza, innovazione e opportunità di crescita per il Paese. Ora è fondamentale dare continuità a questo patrimonio, consolidando e valorizzando quanto è stato fatto e le persone, soprattutto le giovani generazioni, che hanno contribuito al successo di questo complesso percorso”, commenta Antonio Zoccoli, Presidente dell’INFN. “Per l’INFN, la conclusione di questa importante esperienza assume un significato speciale nell’anno in cui il nostro Istituto celebra il suo settantacinquesimo anniversario: un invito a guardare con orgoglio a ciò che abbiamo fatto, e soprattutto a continuare a coltivare la nostra capacità di guardare lontano e collaborare per affrontare le grandi sfide del nostro tempo e costruire assieme il futuro della ricerca e del nostro Paese”.

Dalle risorse ai risultati: il PNRR laboratorio di governance

La gestione dei progetti PNRR ha rappresentato un’importante palestra di innovazione organizzativa e istituzionale, contribuendo a sviluppare competenze nuove e trasversali: dalla governance dei processi complessi alla gestione integrata dei progetti, dal coordinamento alla capacità di pianificare, monitorare e valutare risultati e impatti. Un patrimonio di esperienze e competenze che va oltre la gestione delle risorse e dei progetti del PNRR e che oggi costituisce una risorsa per affrontare le grandi trasformazioni in corso e il futuro della ricerca.

Dalla Terra alla Luna, nuove possibilità per la scienza

Le tecnologie per lo studio della Terra e dell’Universo dalla Luna, lo studio dei transienti radio, lo sviluppo di nuovi acceleratori e di tecnologie superconduttive, e il potenziamento dei laboratori sotterranei delineano prospettive diverse e complementari. I progetti EMM (Earth-Moon-Mars), NG-Croce (NextGeneration Croce del Nord), IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity), EuAPS (EuPRAXIA Advanced Photon Sources) e LNGS Future (LNGS Facilities Upgrade To Unveil Rare Events) contribuiscono a sviluppare strumenti e capacità per affrontare nuove ricerche e importanti sfide contemporanee: dai fenomeni radio di brevissima durata alle indagini sui costituenti fondamentali della materia, passando per il supporto alle attività che prepareranno l’esplorazione del sistema Terra-Luna-Marte e per tecnologie innovative per la sostenibilità energetica.

Calcolo e dati per affrontare domande più complesse

Il supercalcolo, le reti ad alte prestazioni e l’intelligenza artificiale saranno sempre più determinanti per interpretare grandi volumi di dati, sviluppare simulazioni, mettere in relazione conoscenze di discipline diverse e trarre vantaggio in modo responsabile e consapevole da una delle maggiori trasformazioni della nostra epoca. Le prospettive di ICSC (Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing) e TeRABIT (Terabit Network for Research and Academic Big Data in ITaly) mostrano il ruolo chiave delle infrastrutture digitali nel rendere accessibili risorse avanzate alla comunità scientifica e nel favorire nuove collaborazioni tra la ricerca e il sistema produttivo.

Più strumenti per comprendere l’Universo

L’astronomia multimessaggera mette in relazione le informazioni trasportate dalla luce, dai raggi cosmici, dai neutrini e dalle onde gravitazionali, offrendo una visione più completa dei fenomeni cosmici. CTA+ (Cherenkov Telescope Array Plus), STILES (Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA), ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium) e KM3NeT4RR (KM3 Neutrino Telescope for Recovery and Resilience) rafforzano le capacità scientifiche e tecnologiche che contribuiranno allo sviluppo di questo campo e non solo: dallo sviluppo e aggiornamento di strumentazione per telescopi di nuova generazione (coprendo gran parte dello spettro elettromagnetico, dal visibile alla banda radio fino alle alte energie) alle tecnologie per la ricerca sulle onde gravitazionali e sui neutrini.

A dare forma a queste prospettive saranno anche le ricercatrici e i ricercatori che hanno contribuito ai progetti e che oggi possono trasformare l’esperienza acquisita in nuove linee di ricerca. Le loro competenze costituiscono una parte essenziale dell’investimento: valorizzarle significa accrescere la capacità dell’Italia di partecipare alle grandi collaborazioni scientifiche e di sviluppare tecnologie originali.

Il futuro oltre il PNRR richiede una programmazione capace di collegare investimenti straordinari e un sostegno continuativo alla ricerca. In questo quadro si inserisce il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021–2027, che sostiene il rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche e il loro rapporto con il sistema produttivo, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

La prospettiva condivisa da INAF e INFN è far crescere questo patrimonio come risorsa per il Paese: infrastrutture aperte alla collaborazione, competenze capaci di generare innovazione e ricerca fondamentale da cui possano nascere conoscenze e applicazioni ancora da immaginare.