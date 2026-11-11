Oltre l’indice di massa corporea: la distinzione tra obesità clinica e preclinica riscrive la prognosi e le cure

La diagnosi tradizionale dell’obesità sta affrontando una svolta epocale grazie a una ricerca internazionale di vasta portata appena pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. Il lavoro, coordinato da un team globale guidato tra gli altri da An Pan e Francesco Rubino, ha validato su una popolazione di ben 844.108 adulti provenienti da Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna il nuovo modello diagnostico proposto nel 2025 dalla commissione della rivista The Lancet Diabetes & Endocrinology. I risultati dimostrano in modo inequivocabile che affidarsi unicamente all’indice di massa corporea porta a un frequente errore di valutazione clinica, sottostimando o sovrastimando il rischio reale di milioni di pazienti. Il vero elemento di svolta emerso dalla ricerca risiede nella separazione formale tra obesità preclinica e obesità clinica, due condizioni fisiopatologiche nettamente differenti che presentano decorsi a lungo termine divergenti e richiedono strategie terapeutiche del tutto specifiche.

I limiti strutturali del BMI e l’urgenza di una nuova definizione clinica

Nel corso degli ultimi decenni la medicina ha continuato a valutare l’eccesso ponderale attraverso l’indice di massa corporea o BMI, una formula matematica che rapporta il peso corporeo in chilogrammi al quadrato della statura in metri. Pur essendo una misura epidemiologica rapida ed economica, il BMI agisce unicamente come un indicatore grossolano della stazza corporea, del tutto incapace di discernere la proporzione tra massa magra muscolare e tessuto adiposo, né di mappare la reale localizzazione anatomica del grasso corporeo. Questa semplificazione diagnostica ha generato un paradosso clinico significativo per una patologia che colpisce oltre un miliardo di individui nel mondo, privando la medicina di una definizione oggettiva di malattia fondata sui sintomi e sui danni biologici effettivi.

La mancanza di criteri diagnostici basati sull’effettiva patologia ha alimentato il disallineamento nell’allocazione delle risorse sanitarie, lo stigma nei confronti dei pazienti e frequenti occasioni mancate di prevenzione o trattamento precoce. Per colmare questo vuoto, la commissione di esperti internazionali ha raccomandato di integrare la misurazione antropometrica standard con parametri specifici di adiposità viscerale e, soprattutto, di verificare la presenza di segni oggettivi di disfunzione d’organo. L’indagine comparsa su Nature offre per la prima volta la validazione sul campo di tale impianto concettuale, dimostrando che l’adozione di parametri combinati cambia radicalmente la mappa epidemiologica e il profilo prognostico della patologia.

I parametri compositi aumentano la precisione e smascherano il finto sovrappeso

La prima fase dello studio ha messo a confronto la tradizionale classificazione per BMI con la definizione antropometrica combinata, denominata CAD-obesity, che unisce il rapporto ponderale alla misurazione della circonferenza vita e al rapporto vita-altezza. Analizzando i dati di quattro grandi coorti internazionali, ovvero il Kailuan Study in Cina, la UK Biobank nel Regno Unito, l’All of Us Research Program negli Stati Uniti e il registro SIDIAP in Catalogna, i ricercatori hanno accertato una notevole discordanza diagnostica rispetto al passato. L’utilizzo esclusivo del BMI ha infatti sovrastimato la presenza della patologia in una quota compresa tra l’1,2% e il 3,1% dei partecipanti, catalogando come obesi soggetti che avevano masse muscolari sviluppate ma un’adiposità addominale del tutto normale.

Ancor più rilevante è il dato relativo alla sottostima diagnostica: tra il 5,2% e l’8,6% dei soggetti esaminati, pur figurando formalmente soltanto nella categoria di sovrappeso secondo i canoni storici del BMI, presentava sia una circonferenza vita che un rapporto vita-altezza tipici di un’adiposità patologica ad alto rischio. L’adozione del modello combinato ha determinato un incremento netto complessivo della prevalenza dell’obesità tra il 3,3% e il 7,4% nelle diverse coorti geografiche. Questo ricalcolo dimostra che decine di milioni di individui a livello globale convivono con un deposito adiposo ectopico e viscerale altamente pericoloso per la salute, pur venendo rassicurati da un valore ponderale ingannevolmente moderato.

La distinzione tra obesità clinica e preclinica basata sul danno d’organo

Il contributo scientifico di maggiore portata clinica dello studio consiste nella rigorosa demarcazione biologica tra obesità preclinica e obesità clinica. Nel quadro validato su Nature, la forma preclinica identifica una condizione di accertato accumulo adiposo in cui le normali funzioni fisiologiche dell’organismo risultano ancora preservate. Al contrario, si configura una vera e propria obesità clinica quando l’eccesso di tessuto adiposo si accompagna ad almeno una tra le diciotto condizioni standardizzate di danno sistemico o limitazione funzionale indicate dagli specialisti, spaziando dalle alterazioni cardiometaboliche come ipertensione, scompenso cardiaco, dislipidemia concomitante a iperglicemia, fino a epatopatie con fibrosi, nefropatie croniche, apnee ostruttive del sonno o severe osteoartriti.

Per scongiurare il pericolo di attribuire arbitrariamente all’eccesso di grasso ogni patologia coesistente, gli autori hanno introdotto a livello di popolazione il calcolo della frazione attribuibile, correggendo statisticamente le stime epidemiologiche per separare le complicanze verosimilmente scatenate dal peso da quelle scaturite da altre cause concorrenti. A seguito di questa raffinata ponderazione, è emerso che l’obesità clinica rappresenta tra il 22,7% e il 31,3% della totalità dei casi confermati di adiposità, con una presenza nella popolazione generale compresa tra il 5,6% e il 10,9%. La restante e maggioritaria quota di pazienti si colloca dunque nello stadio preclinico, evidenziando una diversificazione fenotipica finora ignorata dalla pratica clinica convenzionale.

La stabilità decennale della fase preclinica e l’assenza di sovramortalità da solo BMI

Il monitoraggio longitudinale a lungo termine ha riservato le evidenze più sorprendenti dello studio, smontando il dogma secondo cui l’adiposità elevata condurrebbe ineluttabilmente a un rapido collasso metabolico e sistemico. Seguiti per un arco temporale di dieci anni, tra il 77,4% e il 91,3% dei soggetti con diagnosi iniziale di obesità preclinica ha mantenuto inalterata la propria funzionalità organica, senza progredire verso la malattia conclamata. Soltanto una minoranza, compresa a seconda della popolazione tra il 8,7% e il 22,6%, ha sviluppato una compromissione degli organi nel decennio di osservazione.

Le analisi di sopravvivenza hanno correlato questi stadi con la mortalità per tutte le cause, rivelando un divario prognostico impressionante. L’obesità clinica si associa a un incremento drammatico del rischio di decesso, con un hazard ratio aggregato pari a 1,69, a testimonianza del fatto che la compromissione funzionale d’organo incide in maniera decisiva sull’aspettativa di vita. Al contrario, l’obesità preclinica comporta una variazione minima del rischio di morte, attestata a un valore di 1,19. Il dato più dirompente riguarda l’assenza di sovramortalità nei soggetti definiti obesi o sovrappeso dal solo BMI ma sprovvisti di accumulo viscerale e di danno d’organo, i quali hanno registrato tassi di mortalità analoghi, o perfino leggermente inferiori, rispetto ai coetanei normopeso. Le analisi stratificate per genere e fascia anagrafica hanno inoltre dimostrato che l’effetto lesivo dell’obesità clinica sulla sopravvivenza risulta particolarmente severo nelle donne e negli adulti di età inferiore ai sessant’anni.

Verso una medicina personalizzata e nuove politiche sanitarie proporzionate

Le conclusioni dei ricercatori tracciano la rotta per una trasformazione radicale della gestione terapeutica e delle direttive di salute pubblica. Come sottolineano gli autori, differenziare la malattia in stadi non equivale in alcun modo ad abbandonare i pazienti asintomatici a un’attesa passiva o a negare loro il supporto medico. Così come avviene nell’ambito del prediabete, identificare l’obesità preclinica permette di instaurare tempestivi percorsi preventivi basati sullo stile di vita o su terapie farmacologiche modulate, calibrando l’intensità della cura sul rischio individuale di progressione.

Al contempo, riconoscere la presenza dell’obesità clinica conferisce un criterio di massima urgenza clinica per l’accesso prioritario a trattamenti più intensivi, quali i farmaci agonisti recettoriali di nuova generazione o la chirurgia bariatrica e metabolica, laddove il tempo d’intervento è cruciale per arrestare il danno d’organo e abbattere l’eccesso di mortalità. Superare il modello riduzionistico incentrato sulla bilancia a favore di una rigorosa stratificazione fondata sulla funzionalità biologica e sulla conformazione corporea offre finalmente alla comunità scientifica gli strumenti per superare lo stigma, ottimizzare le risorse economiche dei sistemi sanitari e garantire a ciascun paziente una medicina personalizzata e proporzionata alla reale gravità del suo stato di salute.