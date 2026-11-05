Oltre un milione di chilometri per il buco coronale a forma di “L”: i dettagli e le tempistiche del flusso in arrivo sulla Terra

Come anticipato questa mattina, l’atmosfera solare mostra una vasta apertura a forma di “L” che sta ruotando in direzione del nostro pianeta. Ora, grazie ai nuovi dati diffusi dalle agenzie spaziali, possiamo comprendere l’effettiva enormità di questo fenomeno: si tratta di una regione a campo magnetico aperto estesa per circa un milione di chilometri, capace di spingere un veloce flusso di vento solare verso l’orbita terrestre, con un impatto che durerà per diversi giorni.

Che cos’è davvero un buco coronale e perché non deve allarmare

Nel dinamico scenario dell’attività della nostra stella, la comparsa di questa immensa sagoma scura sulla corona non deve trarre in inganno. Un buco coronale non corrisponde a una fenditura o a una voragine fisica nella materia stellare, ma a una complessa anomalia magnetica. Nelle condizioni ordinarie, le linee del campo magnetico solare tendono a chiudersi ad anello sulla superficie, intrappolando e trattenendo il plasma solare ad altissime temperature. Quando invece queste linee di forza si aprono verso lo spazio interplanetario, la materia ionizzata non incontra ostacoli ed è libera di fuggire a grande velocità verso l’esterno.

Questa continua espulsione di particelle genera un calo repentino sia della densità sia della temperatura all’interno della regione interessata. Negli scatti catturati dai telescopi solari nelle lunghezze d’onda dell’ultravioletto estremo, l’area appare nettamente più fredda e rarefatta, creando l’illusione ottica di una grossa macchia nera. Queste formazioni rappresentano la principale sorgente del vento solare veloce, un getto continuo di protoni ed elettroni che sfreccia costantemente nello spazio.

Un milione di chilometri nello spazio: la reale portata dell’osservazione

Le dimensioni dell’evento osservato in questi primi giorni di novembre hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Secondo i dati diffusi dal Laboratorio di astronomia solare dell’Istituto di ricerca spaziale (IKI) e dell’Istituto di fisica solare-terrestre (ISZF) dell’Accademia russa delle scienze, ripresi ufficialmente dall’agenzia Interfax, la struttura a “L” presenta un’estensione trasversale stimata in circa un milione di chilometri.

Per comprendere la proporzione di questa figura magnetica rispetto alla superficie della stella, basta considerare che tale misura equivale a quasi settantotto diametri terrestri allineati ed è pari a circa il settanta per cento dell’intero diametro del Sole. Si tratta a tutti gli effetti di una delle strutture coronali più estese registrate in tutto l’anno. La sua collocazione, quasi centrale sul disco, fa sì che la corrente di particelle cariche sia orientata esattamente lungo una traiettoria che interseca l’orbita terrestre.

La traiettoria verso la Terra e i cinque giorni di attraversamento

I modelli di propagazione elaborati dai ricercatori indicano che il fronte principale del plasma raggiungerà le vicinanze del nostro pianeta nella notte compresa tra il 6 e il 7 novembre. L’aspetto cruciale di questo evento, tuttavia, risiede nella sua persistenza temporale: la Terra non vivrà un semplice contatto fugace, ma resterà immersa all’interno della corrente ad alta velocità per un periodo prolungato di almeno cinque giorni, protraendosi fino alla metà della settimana successiva.

La completa stabilizzazione del campo magnetico terrestre è prevista non prima del 13 o 14 novembre. Gli esperti hanno però precisato una distinzione fondamentale per inquadrare correttamente la notizia: trovarsi per cinque giorni all’interno del flusso non equivale a subire una tempesta geomagnetica ininterrotta per tutto il periodo. L’evoluzione reale dipenderà dalle caratteristiche intrinseche del getto, che potranno innescare perturbazioni più marcate nella notte del 7 novembre oppure limitarsi a generare disturbi episodici nei giorni a seguire.

Gli effetti sul nostro pianeta secondo le stime della NOAA

Le previsioni elaborate dagli analisti russi convergono perfettamente con le analisi indipendenti fornite dallo Space Weather Prediction Center della NOAA, l’agenzia meteorologica statunitense. Nel bollettino previsionale emesso per i prossimi giorni, la NOAA ha formalizzato un’allerta per una tempesta minore classificata al livello G1, associata a un indice Kp pari a 5, causata proprio dalla rotazione di questo buco coronale a polarità negativa.

Il grado G1 rappresenta il gradino iniziale della scala di intensità spaziale e comporta ripercussioni del tutto modeste e gestibili: possono verificarsi lievi fluttuazioni nelle reti di distribuzione dell’energia elettrica alle alte latitudini e minime irregolarità nelle operazioni satellitari. L’effetto visibile più spettacolare consisterà nella formazione di aurore polari, che rimarranno tuttavia confinate alle consuete latitudini settentrionali. Non ci troviamo quindi di fronte a un evento disastroso, ma a un normale e affascinante respiro della nostra stella.

La complessità delle previsioni e il monitoraggio dai satelliti

La prudenza adottata dagli scienziati nelle stime trova conferma nei recenti precedenti meteorologici. Lo scorso 31 ottobre la Terra ha attraversato il flusso proveniente da un altro buco coronale per il quale era stata preventivata una perturbazione con indice Kp pari a 5; nella realtà dei fatti, il picco massimo si è fermato a 4, mantenendosi al di sotto della soglia formale di tempesta.

Il verdetto definitivo sull’intensità delle attuali perturbazioni si otterrà solo nel momento in cui il flusso intercetterà i satelliti posizionati nel punto lagrangiano L1, a circa un milione e mezzo di chilometri da noi in direzione del Sole. Questi avamposti strumentali forniranno, con circa un’ora di anticipo rispetto all’impatto effettivo, il quadro esatto della risposta geomagnetica che interesserà l’alta atmosfera del nostro pianeta.