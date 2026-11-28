I team di NASA, Northrop Grumman e SpaceX hanno dato il via libera definitivo per proseguire i preparativi verso il prossimo rifornimento orbitale diretto alla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo aver esaminato le previsioni meteorologiche e completato le verifiche tecniche necessarie, il gruppo di gestione della missione ha confermato l’intenzione di procedere con la tabella di marcia stabilita. Il decollo della navicella cargo Cygnus XL, spinta da un razzo Falcon 9 di SpaceX, è programmato per le 10:47 ora locale della costa orientale statunitense (le 16:47 in Italia) di domenica 29 novembre dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. A bordo della capsula viaggeranno circa 11mila libbre, pari a quasi 5 tonnellate, di rifornimenti, attrezzature tecniche ed esperimenti scientifici sviluppati dalla divisione Biological and Physical Sciences della NASA. La missione, denominata Northrop Grumman Commercial Resupply Services 25 (CRS-25), rappresenta un tassello fondamentale per sostenere le attività quotidiane dell’equipaggio in orbita e preparare le future esplorazioni umane oltre l’orbita terrestre bassa.

Le incognite meteo e la finestra di lancio

Oggi, sabato 28 novembre, i tecnici di SpaceX provvederanno al trasferimento del vettore Falcon 9 direttamente sulla rampa di lancio in vista del tentativo domenicale. Le prime proiezioni meteorologiche indicano attualmente una probabilità del 60% di condizioni favorevoli al momento della partenza. La principale preoccupazione per i responsabili delle operazioni riguarda la possibile presenza di uno strato nuvoloso troppo spesso sopra la costa della Florida, un fattore che potrebbe violare i rigidi criteri di sicurezza stabiliti per il volo. Gli esperti continueranno a monitorare l’evoluzione meteo per tutto il fine settimana. Qualora il meteo imponesse un rinvio, la finestra di lancio successiva è già stata fissata per lunedì 30 novembre alle 10:24 ora locale.

Ohalo III, l’orto spaziale per i coloni di Luna e Marte

Tra i carichi scientifici più attesi della 25ª missione spicca Ohalo III, una camera di crescita di nuova generazione progettata per rivoluzionare la produzione agricola in condizioni di microgravità. Per spingersi sempre più lontano nello Spazio e affrontare permanenze prolungate, gli astronauti avranno bisogno di fonti alimentari fresche, sicure e sostenibili, riducendo la dipendenza dai rifornimenti inviati da Terra. Questo prototipo permetterà ai ricercatori di convalidare in orbita tecnologie avanzate per la distribuzione mirata dell’acqua e l’ottimizzazione dei volumi interni. I dati raccolti saranno essenziali per mettere a punto strategie di coltivazione affidabili destinate ai futuri habitat lunari e alle spedizioni verso Marte. Le ricadute pratiche di Ohalo III riguarderanno direttamente anche la Terra, offrendo spunti preziosi per migliorare le tecniche di agricoltura verticale e i sistemi di coltivazione indoor ad alta efficienza.

Mini-cervelli umani per studiare i rischi neurologici

Il secondo pilastro scientifico della missione riguarda la medicina di precisione e la tutela della salute degli equipaggi impegnati nei voli di lunga durata. Sulla Stazione Spaziale Internazionale arriverà infatti un sistema miniaturizzato per la gestione dei fluidi, progettato per miscelare, distribuire e mantenere in condizioni ottimali il liquido ricco di nutrienti indispensabile alla sopravvivenza dei tessuti biologici. L’esperimento si inserisce nel solco di una precedente ricerca che aveva portato in orbita i cosiddetti miBrains, minuscoli modelli di cervello umano coltivati in laboratorio. Validare questo apparato automatico consentirà di condurre studi prolungati sui tessuti cerebrali nello Spazio, aiutando gli scienziati a individuare potenziali rischi neurologici legati all’ambiente spaziale e a sviluppare contromisure efficaci. Sulla Terra, la medesima tecnologia potrà accelerare la ricerca sui tessuti umani e migliorare i modelli di studio delle malattie neurodegenerative.