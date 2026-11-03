Ottobre record a Hong Kong: mai così caldo dal 1884, anche El Niño tra le cause

Hong Kong archivia l’ottobre più caldo dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, avviate nel 1884. A confermarlo sono i dati diffusi dall’Osservatorio meteorologico della città, che ha registrato una temperatura media mensile di 27,6°C, superiore di 0,2 gradi rispetto al precedente record stabilito nello stesso mese dell’anno scorso. Un nuovo primato che conferma la tendenza al rialzo delle temperature e si inserisce in un quadro climatico globale caratterizzato da anomalie termiche sempre più significative.

Tra i fattori che hanno contribuito all’aumento delle temperature figura El Niño, il fenomeno climatico che quest’anno ha raggiunto un’intensità eccezionale. El Niño rappresenta la fase calda di un ciclo climatico naturale ed è caratterizzato da un temporaneo aumento delle temperature superficiali delle acque del Pacifico tropicale. Questo processo altera la circolazione atmosferica e può provocare importanti conseguenze sulle condizioni meteorologiche in diverse aree del pianeta, aumentando il rischio di siccità e precipitazioni estreme, con possibili episodi di inondazione.

A Hong Kong, il caldo eccezionale non si è limitato al mese di ottobre. Già ad agosto la città aveva registrato un altro primato, raggiungendo 36,9°C, la temperatura più alta mai misurata sul territorio. In quell’occasione, il passaggio del tifone Dolphin aveva contribuito a convogliare aria particolarmente calda sulla metropoli.