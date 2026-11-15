Pacifico rovente, El Niño agisce direttamente al largo del Perù e indirettamente sulla California con le onde di Kelvin

Il Pacifico sta attraversando una fase di riscaldamento eccezionale, con anomalie particolarmente intense nella fascia equatoriale orientale e al largo del Perù, mentre temperature marine insolitamente elevate interessano anche la costa della California. La mappa giornaliera NOAA Coral Reef Watch del 13 novembre 2026 evidenzia con le tonalità rosse e scure le aree in cui la superficie del mare è più calda rispetto alla media climatologica del periodo; la colorazione indica un’anomalia, non la temperatura assoluta dell’acqua. Il quadro è coerente con il rafforzamento di El Niño, ma per interpretare correttamente i valori più clamorosi occorre considerare la scala della mappa e distinguere fra la situazione nell’oceano tropicale e quella lungo la costa nordamericana.

Al largo del Perù il riscaldamento indebolisce il rifornimento di nutrienti

Lungo le coste di Perù ed Ecuador, in condizioni ordinarie, i venti favoriscono la risalita verso la superficie di acque profonde e fredde, un processo chiamato upwelling. Queste acque trasportano nutrienti che sostengono il fitoplancton, alla base della rete alimentare marina, e contribuiscono alla produttività di uno dei principali sistemi di pesca del pianeta. Durante El Niño, l’acqua calda si estende verso est e la termoclina – la zona di transizione fra gli strati superficiali più caldi e quelli profondi più freddi – tende ad approfondirsi: l’acqua che affiora può quindi risultare più calda e meno ricca di nutrienti, con conseguenze sulla crescita del fitoplancton e, a cascata, sulla disponibilità di cibo per pesci e uccelli marini. L’effetto non consiste necessariamente in un’interruzione totale dell’upwelling, ma in un’alterazione della circolazione e delle caratteristiche delle acque che raggiungono la superficie.

La mappa fornita mostra proprio una vasta fascia di anomalie positive lungo il Pacifico equatoriale, estesa fino alle acque prossime al Sud America. La scala cromatica, però, raggiunge il limite superiore a +5°C: le aree che superano tale valore vengono rappresentate con lo stesso colore massimo e non è quindi possibile ricavare dalla sola immagine se un singolo punto abbia un’anomalia di 5, 7 o 9°C. Il prodotto NOAA serve a mostrare la distribuzione geografica del riscaldamento, ma non consente di verificare da solo la cifra di 17°F sopra la media citata nel testo di partenza, equivalente a circa 9,4°C. Per confermare un valore puntuale di questa entità occorre indicare la località, la data e la serie osservativa utilizzata.

Anche i dati regionali aiutano a inquadrare il fenomeno senza confondere una misura locale con la media di un’intera area: nel bollettino NOAA del 12 novembre gli indici mensili risultavano pari a +4,4°C nella regione Niño 1+2, vicina alle coste sudamericane, e +2,5°C nella Niño 3.4, più centrale. Sono anomalie eccezionali, ma calcolate su regioni oceaniche definite e su medie temporali specifiche; non sono la temperatura di una singola porzione di mare e non possono essere confrontate direttamente con una lettura istantanea costiera. NOAA segnala inoltre che l’evento potrebbe diventare molto forte o molto intenso nel corso dell’inverno boreale.

Perché i pescatori lo chiamarono “El Niño”

Il nome El Niño significa in spagnolo “il bambino” e richiama il Bambino Gesù: i pescatori peruviani notarono che una corrente marina più calda si manifestava spesso nel periodo vicino al Natale, accompagnandosi a una diminuzione delle catture. La denominazione originaria riguardava dunque il riscaldamento ricorrente delle acque costiere; oggi il termine indica una fase dell’oscillazione oceanica e atmosferica ENSO, nella quale il riscaldamento interessa in modo esteso il Pacifico equatoriale centrale e orientale e modifica anche i venti e le precipitazioni su vaste aree del pianeta.

California, acqua molto calda e livelli marini temporaneamente più alti

Il riscaldamento osservato lungo la costa californiana è collegato a El Niño attraverso più meccanismi. Quando i venti alisei sull’equatore si indeboliscono o si invertono, possono formarsi onde di Kelvin oceaniche: perturbazioni molto estese e lente che trasportano acqua calda verso est attraverso il Pacifico. Raggiunta la costa sudamericana, parte dell’energia prosegue verso nord lungo il continente americano sotto forma di onda costiera intrappolata. Non si tratta di un’onda visibile come quelle che arrivano sulla spiaggia, ma di una variazione della struttura dell’oceano che può approfondire la termoclina, spingere più in basso le acque fredde e contribuire a innalzare temporaneamente il livello del mare. NOAA indica incrementi tipici dell’ordine di 15 centimetri, con valori che in alcuni casi possono avvicinarsi o superare i 30 centimetri.

L’onda di Kelvin non agisce da sola: anche la circolazione atmosferica associata a El Niño può indebolire i venti che normalmente favoriscono l’upwelling lungo la costa occidentale nordamericana. In California, quindi, l’acqua marina può riscaldarsi per la combinazione fra maggiore presenza di acqua calda negli strati superficiali, approfondimento della termoclina, minore affioramento di acqua fredda e una preesistente ondata di calore marina. Un aggiornamento NOAA sul California Current segnala che il riscaldamento della California meridionale legato a El Niño si sta sommando agli effetti di una marine heatwave presente da tempo nel Pacifico nordorientale.

Le misure costiere confermano episodi notevoli, ma i numeri dipendono dalla stazione e dal periodo di confronto. A Scripps Pier, presso La Jolla, il 31 ottobre la temperatura marina ha raggiunto +24,1°C, circa +11,1°C sopra la media storica per quella data, stabilendo un record per Halloween nella serie osservativa disponibile dal 1916. Le analisi regionali dei primi giorni di novembre riportano, per la Southern California Bight, temperature medie superiori di circa +8°C alla norma del periodo. Questi dati documentano un caldo marino eccezionale, ma non dimostrano che tutta la costa della California si trovi ovunque a +13°C sopra la media: il valore può cambiare sensibilmente da una località all’altra e in base al riferimento climatologico adottato.

L’innalzamento temporaneo del livello marino può diventare più rilevante quando si somma a maree astronomiche elevate, mareggiate e onde generate dalle tempeste. In autunno, alcune stazioni californiane hanno registrato livelli eccezionali: NOAA ha documentato a San Diego il massimo della propria serie rispetto al riferimento delle maree superiori medie, mentre le onde di Kelvin sono in grado di aumentare il livello del mare per settimane durante il loro passaggio lungo la costa. Si tratta di una componente temporanea, distinta dall’innalzamento permanente dovuto al cambiamento climatico, ma che può aggravare l’erosione e le inondazioni costiere quando coincide con altri fattori.

El Niño e riscaldamento globale: due contributi da valutare con attenzione

El Niño è una variabilità naturale del sistema oceano-atmosfera, ma si sviluppa oggi su un oceano che si è già riscaldato a causa dell’aumento dei gas serra. Questo riscaldamento di fondo può amplificare gli impatti delle anomalie marine, soprattutto quando si combina con acque già molto calde, maree elevate o ecosistemi sottoposti a stress. La FAO avverte che il riscaldamento di base rende le attività di pesca e acquacoltura più esposte agli effetti delle marine heatwave associate a El Niño.

È invece prematuro presentare come fatto definitivamente dimostrato che il cambiamento climatico abbia “portato” questo specifico El Niño a livelli senza precedenti. Esistono studi di attribuzione ancora in fase preliminare che esplorano il possibile contributo del riscaldamento antropico alla probabilità e all’intensità di eventi estremi, ma la valutazione di un singolo episodio richiede analisi dedicate e peer review. La formulazione più solida è che il riscaldamento globale innalza la temperatura di fondo e può aggravare alcuni impatti, mentre l’intensità e la dinamica di El Niño dipendono anche dalla variabilità naturale del Pacifico e dall’accoppiamento fra oceano e atmosfera.

Il segnale che emerge dalle osservazioni resta comunque rilevante: il Pacifico tropicale orientale è molto più caldo del normale, le acque al largo della California hanno raggiunto record locali e le onde di Kelvin stanno contribuendo a modificare temperatura e livello del mare lungo la costa americana. La mappa NOAA offre una fotografia efficace di questo riscaldamento su scala globale, ma per valutare i record puntuali e i loro effetti su pesca, ecosistemi e coste servono serie osservative locali e dati aggiornati, oltre a una distinzione chiara fra anomalie giornaliere, medie regionali e record storici.