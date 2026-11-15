Pakistan, libera una leonessa dalla gabbia per girare un video su TikTok: animale sbrana un ragazzo di 19 anni

Una leonessa liberata dalla gabbia per girare un video da pubblicare su TikTok ha aggredito mortalmente un ragazzo di appena 19 anni. La tragedia si è consumata a Lahore, in Pakistan, all’interno di una riserva faunistica privata nella località di Kahna. La vittima, identificata come Talha, lavorava come addetto alla sicurezza della struttura ed è stata assalita dall’animale sotto gli occhi del padre e del fratello, anche loro dipendenti della tenuta. Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate nell’aggressione si sono rivelate fatali. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui il proprietario della struttura e il TikToker Nouman Hassan, coinvolto nell’iniziativa organizzata per realizzare contenuti destinati ai social media.

Pakistan, leonessa liberata per un video su TikTok aggredisce un giovane addetto alla sicurezza

Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dal Daily Mail, l’episodio si è verificato mercoledì in una riserva faunistica privata di Kahna, nella zona di Lahore. L’animale era stato fatto uscire dalla propria gabbia con l’obiettivo di girare un video destinato al canale TikTok di Nouman Hassan, noto sui social media. Una decisione che ha avuto conseguenze drammatiche quando la leonessa, una volta libera, si è scagliata contro uno degli addetti alla sicurezza presenti nella struttura. La vittima era un ragazzo di soli 19 anni, identificato dalle autorità con il nome di Talha. Il giovane è stato aggredito violentemente dall’animale mentre si trovava all’interno della tenuta che ospita animali selvatici. L’attacco si è verificato durante le attività legate alla realizzazione del video, trasformando quella che doveva essere una ripresa per i social in una tragedia.

L’aggressione davanti al padre e al fratello: il 19enne è morto in ospedale

A rendere ancora più drammatica la vicenda è la presenza dei familiari della vittima. Secondo le informazioni riportate, infatti, il padre e il fratello di Talha avrebbero assistito all’aggressione mortale. Entrambi lavoravano nella stessa struttura privata in cui si è verificato l’episodio e si sarebbero trovati sul posto quando la leonessa ha attaccato il giovane. Dopo l’aggressione, il 19enne è stato trasportato d’urgenza in un ospedale privato nel tentativo di ricevere le cure necessarie. Le lesioni provocate dall’animale, tuttavia, erano troppo gravi e il ragazzo è successivamente deceduto. La tragedia ha quindi coinvolto direttamente un’intera famiglia, con il padre e il fratello che avrebbero assistito all’attacco costato la vita al loro congiunto.

Arrestato il TikToker Nouman Hassan insieme al proprietario della riserva

In seguito alla morte del giovane, la polizia pakistana ha arrestato tre persone. Tra queste figurano il proprietario della riserva faunistica e Nouman Hassan, il TikToker che si era recato nella struttura per realizzare il filmato con la leonessa. Per lo stesso episodio è stata arrestata anche una terza persona. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze che hanno portato alla liberazione dell’animale e alla successiva aggressione. Al centro degli accertamenti ci sono soprattutto le condizioni nelle quali è stata organizzata la ripresa e le responsabilità legate alla gestione della leonessa all’interno della tenuta privata.

Le indagini sui permessi e sulle misure di sicurezza della struttura

Le autorità hanno avviato verifiche anche sulla regolarità della detenzione della leonessa e sul rispetto delle misure di sicurezza previste per la gestione degli animali selvatici. Gli accertamenti riguardano in particolare i permessi relativi alla presenza dell’animale nella riserva e le eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito al verificarsi dell’aggressione. La leonessa coinvolta nell’attacco non si trova più sotto la gestione della struttura privata. A confermarlo è stata la stessa polizia locale attraverso una nota diffusa sulla piattaforma X: “la leonessa responsabile dell’attacco è stata affidata alle autorità competenti, mentre proseguono le indagini su eventuali negligenze”. Resta dunque aperta l’indagine sulle responsabilità per la morte del 19enne e sulle condizioni che hanno consentito di far uscire dalla gabbia un animale selvatico per realizzare un contenuto destinato a TikTok. Gli investigatori dovranno accertare se le procedure adottate all’interno della riserva fossero conformi alle disposizioni previste e chiarire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte nell’organizzazione delle riprese.