Pakistan, neve sulle rive del lago Mahodand: i battelli ormeggiati anticipano l’inverno nello Swat | VIDEO

Le rive del lago Mahodand, nel distretto montuoso dello Swat, nel Pakistan nord-occidentale, si sono imbiancate dopo le recenti nevicate che hanno interessato le quote più elevate della regione. Nelle immagini, la neve ricopre il terreno intorno allo specchio d’acqua e raggiunge i battelli ancora ormeggiati, creando un contrasto tra il paesaggio invernale e le imbarcazioni legate alla stagione turistica più mite.

Il lago si trova nella valle di Ushu, a circa 2.865 metri di altitudine e una trentina di chilometri da Kalam. È una delle mete alpine più conosciute dell’Upper Swat, apprezzata per le escursioni in barca, la pesca e gli scenari di montagna; nei mesi estivi, quando l’accesso è più agevole, le sue sponde diventano una tappa frequentata dai visitatori.

La nevicata si inserisce in una fase di maltempo che, tra il 10 e il 14 novembre, ha coinvolto le regioni settentrionali del Pakistan. La National Disaster Management Authority aveva segnalato l’arrivo di una perturbazione occidentale, con piogge e temporali nelle aree interessate e possibili nevicate sui rilievi; nei giorni successivi sono state riportate precipitazioni nevose anche a Kalam e nell’area del Mahodand, mentre le temperature sono diminuite.

La neve sulle rive racconta così il rapido passaggio dalla stagione delle gite estive alle condizioni più rigide dell’alta montagna. I battelli fermi vicino alla sponda, circondati dal bianco, restituiscono l’immagine di un luogo che cambia aspetto con l’arrivo del freddo, mentre le montagne dell’Upper Swat entrano nella stagione invernale. Le autorità e gli operatori locali invitano chi si sposta nelle aree montuose a controllare le condizioni delle strade e gli aggiornamenti meteo, perché neve, fondo scivoloso e visibilità ridotta possono rendere più difficili gli spostamenti.