Un subacqueo gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’imbarcazione, una corsa contro il tempo per strapparlo alla morte e un intervento che si è rivelato determinante per salvargli la vita. È il drammatico episodio avvenuto il 17 agosto 2025 nelle acque antistanti l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, che ha visto protagonisti i militari della Guardia di Finanza di Palermo, oggi insigniti di un prestigioso riconoscimento per il coraggio, la prontezza e la professionalità dimostrati durante le operazioni di soccorso. L’equipaggio del guardacoste G.212 “Finanziere Lapiccirella” ha infatti ricevuto l’attestato di benemerenza degli Scudi di San Martino, conferito nel corso della cerimonia della 43ª edizione del premio, ospitata nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.

Palermo, il drammatico incidente in mare e il salvataggio del subacqueo

Il riconoscimento trae origine da un intervento di soccorso particolarmente complesso, compiuto dall’equipaggio della Guardia di Finanza durante una crociera di servizio nelle acque antistanti l’aeroporto palermitano. Il 17 agosto 2025, un subacqueo cinquantenne, cittadino trapanese, era rimasto gravemente ferito in seguito all’impatto con un’unità da diporto. Le conseguenze dell’incidente erano state estremamente serie: l’uomo presentava importanti perdite di sangue e un quadro clinico di politrauma, trovandosi in condizioni critiche e in imminente pericolo di vita. Di fronte alla gravità della situazione, i finanzieri erano intervenuti con tempestività, riuscendo a individuare rapidamente il ferito e ad avviare le operazioni per recuperarlo dall’acqua. L’intervento aveva richiesto lucidità, coordinamento e capacità di agire in condizioni di particolare urgenza. Una volta recuperato il subacqueo, i militari avevano immediatamente avviato le manovre di primo soccorso, riuscendo a mantenere le funzioni vitali e a stabilizzare il quadro clinico nonostante la gravità delle lesioni riportate.

La corsa verso il porto di Terrasini e l’intervento del 118

Dopo il recupero, l’equipaggio del guardacoste aveva diretto l’unità navale alla massima velocità verso il porto di Terrasini, continuando a prestare assistenza al ferito durante il trasferimento. Una volta raggiunto il porto, il cinquantenne era stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che aveva provveduto al successivo trasporto d’urgenza in ospedale. La rapidità delle operazioni e l’efficacia delle manovre di soccorso avevano contribuito in maniera determinante a preservare la vita del subacqueo, scongiurando conseguenze potenzialmente fatali. Un’operazione nella quale si erano rivelate decisive non soltanto le competenze marinaresche dei militari, ma anche la capacità di intervenire immediatamente su una persona in condizioni cliniche estremamente gravi.

Incidente in mare a Palermo, denunciato il conducente dell’imbarcazione: positivo ai test tossicologici e all’alcoltest

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza non si era limitata al salvataggio del cinquantenne. L’intervento aveva infatti consentito anche di ricostruire tempestivamente la dinamica dell’incidente marittimo e di procedere agli accertamenti nei confronti del conducente dell’unità da diporto coinvolta nell’impatto. Gli esami avevano evidenziato che il conducente era positivo agli accertamenti tossicologici e presentava un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Alla luce degli elementi emersi, il conducente dell’imbarcazione era stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Gli Scudi di San Martino, premiato a Firenze l’equipaggio della Guardia di Finanza di Palermo

Il coraggio e la professionalità dimostrati durante il salvataggio sono stati riconosciuti nel corso della 43ª edizione degli “Scudi di San Martino”, svoltasi nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. A ritirare l’attestato di benemerenza, in rappresentanza dell’intero equipaggio del guardacoste G.212 “Finanziere Lapiccirella” della Guardia di Finanza di Palermo, sono stati il Capitano Emanuele De Nisi, il Maresciallo Aiutante Walter Petrosino e il Maresciallo Ordinario Leonardo De Luca. Il riconoscimento è stato conferito dall’Istituto degli Scudi di San Martino, fondato a Firenze nel 1983 con l’obiettivo di premiare gli atti di generosità, coraggio e altruismo compiuti a favore delle persone più deboli e di chi si trova in situazioni di grave pericolo. Il conferimento del diploma di benemerenza valorizza l’altissimo senso del dovere, la dedizione e le competenze professionali degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnati nella salvaguardia della vita umana e nella sicurezza in mare.

La motivazione ufficiale del premio agli uomini del guardacoste G.212

La motivazione del riconoscimento ripercorre nel dettaglio le circostanze dell’incidente e l’attività svolta dai finanzieri per salvare la vita del subacqueo. “Il 17 agosto 2025 nelle acque antistanti l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo l’equipaggio dell’unità navale ha effettuato il soccorso a favore di un subacqueo rimasto gravemente ferito nell’impatto con un’unità da diporto. L’uomo all’arrivo dei soccorritori si trovava in condizioni critiche in imminente pericolo di vita. Nel contesto dell’intervento caratterizzato dalla particolare urgenza i militari operanti hanno provveduto al tempestivo recupero del malcapitato e all’immediato esecuzione delle manovre di primo soccorso., assicurando il mantenimento delle funzioni vitali e la stabilizzazione del quadro clinico durante tutte le fasi dell’attività. Il successivo rapido trasferimento presso il locale porto consentiva di affidare il ferito alle cure del personale del servizio 118 per l’immediato trasporto in idonea struttura ospedaliera. L’efficacia dell’azione condotta, unicamente alla prontezza decisionale e alla professionalità dimostrate, ha contribuito in modo determinate a scongiurare conseguenze fatali”.