Papa Leone XIV ha ricevuto oggi, sabato 21 novembre, in udienza privata una delegazione dell’International Astronautical Federation (IAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rivolgendo un messaggio alla comunità spaziale internazionale incentrato sull’importanza della cooperazione tra i Paesi, della condivisione delle conoscenze e della responsabilità nell’esplorazione e nell’utilizzo dello spazio. L’incontro si è svolto in vista dell’International Space Forum (ISF) – The Roman Chapter, in programma nella Capitale il prossimo 23 novembre, che riunirà le autorità spaziali di circa 40 Paesi per affrontare alcune delle principali questioni legate al rapporto tra attività spaziali, salute del Pianeta, benessere dell’umanità e utilizzo pacifico dello spazio.

Papa Leone XIV incontra la delegazione internazionale dello spazio: il messaggio sulla cooperazione

Nel corso dell’udienza, Leone XIV ha salutato la delegazione guidata dalla presidente dell’International Astronautical Federation, Gabriella Arrigo, e dal commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’ambasciatore Mario Cospito. Al centro dell’incontro è emersa una riflessione sul valore dell’attività scientifica e sulla particolare prospettiva che lo studio dell’universo può offrire nella comprensione del mondo. Il Pontefice ha evidenziato come gli studiosi dello spazio, attraverso il loro lavoro, maturino uno sguardo più ampio sul Pianeta, invitando a considerarlo nella sua interezza. Un riferimento che richiama l’importanza di una visione globale delle sfide contemporanee, nella quale le conoscenze scientifiche e tecnologiche possano contribuire a rafforzare la consapevolezza delle responsabilità comuni. Il Papa ha inoltre indicato la comunità spaziale internazionale come un esempio di condivisione e cooperazione, riconoscendo nel lavoro congiunto tra istituzioni e studiosi un modello di collaborazione. La delegazione ricevuta in Vaticano si è impegnata a trasmettere il messaggio del Pontefice ai partecipanti all’International Space Forum e, più ampiamente, all’intera comunità spaziale internazionale.

International Space Forum 2026 a Roma: il 23 novembre l’ottava edizione al Palazzo della Cancelleria

L’udienza pontificia precede di due giorni l’appuntamento internazionale organizzato nella Capitale. L’International Space Forum – The Roman Chapter si svolgerà infatti lunedì 23 novembre 2026, presso il Palazzo della Cancelleria di Roma, sede scelta per ospitare l’ottava edizione dell’iniziativa. Il titolo dell’edizione romana sarà “The Gate to Sky: Space for Peace”, un tema che pone al centro il rapporto tra le attività spaziali e la promozione della pace, in una prospettiva di collaborazione internazionale. All’evento prenderanno parte le autorità spaziali di circa 40 Paesi, chiamate a confrontarsi sulle opportunità e sulle responsabilità connesse allo sviluppo delle attività nello spazio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di cooperazione promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’International Astronautical Federation, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra le istituzioni che operano nel settore spaziale a livello mondiale.

ASI e IAF, un forum internazionale che ha coinvolto circa 130 Paesi nei cinque continenti

L’appuntamento romano rappresenta una nuova tappa di un percorso internazionale già sviluppato attraverso diverse edizioni dell’International Space Forum, organizzate congiuntamente da ASI e IAF. Le precedenti iniziative si sono svolte nei cinque continenti e hanno registrato complessivamente la partecipazione di circa 130 Paesi, con particolare attenzione alle realtà emergenti e alle nazioni in via di sviluppo. La dimensione internazionale dell’iniziativa evidenzia il ruolo del forum come occasione di incontro tra autorità spaziali provenienti da contesti geografici ed economici differenti. Un confronto che coinvolge anche Paesi impegnati nello sviluppo delle proprie capacità scientifiche e tecnologiche e nella partecipazione alle attività spaziali internazionali. In questo quadro si inserisce il richiamo di Leone XIV alla condivisione delle conoscenze e alla cooperazione, temi che accompagnano il percorso del forum e che assumono un significato particolare nel dialogo tra nazioni con differenti livelli di sviluppo nel settore spaziale.

Spazio per la pace, salute del Pianeta e benessere dell’umanità: i temi del forum di Roma

L’edizione romana dell’International Space Forum 2026 concentrerà i lavori su tre grandi ambiti: la salute del Pianeta, il benessere dell’umanità e la consapevolezza delle responsabilità legate all’utilizzo dello spazio. Il confronto sarà orientato in particolare alla necessità di promuovere un impiego delle attività spaziali per finalità pacifiche, nel rispetto dei Trattati delle Nazioni Unite che disciplinano la materia. La scelta del titolo “The Gate to Sky: Space for Peace” riflette questa impostazione, collegando lo sviluppo del settore spaziale alla responsabilità internazionale e alla ricerca di forme di collaborazione tra gli Stati. La riflessione sulla salute del Pianeta e sul benessere umano accompagnerà dunque il confronto tra le delegazioni, inserendo le attività spaziali in una prospettiva che riguarda non soltanto la ricerca scientifica e il progresso tecnologico, ma anche il loro rapporto con le esigenze collettive. Il messaggio affidato da Papa Leone XIV alla delegazione di IAF e ASI entrerà così nel dibattito dell’appuntamento romano, portando all’attenzione della comunità spaziale internazionale il valore di uno sguardo globale sul mondo e della cooperazione come principio di riferimento per le attività nello spazio.