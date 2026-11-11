Parata di pianeti a novembre: 4 mondi pronti a dare spettacolo

Preparatevi a puntare la sveglia prima dell’alba perché il cielo d’autunno sta per regalarci un evento astronomico. Tra il 14 e il 28 novembre 2026, i mattinieri avranno l’opportunità unica di ammirare una vera e propria parata cosmica. Alzando lo sguardo verso Est e Sud-Est, sarà possibile osservare i pianeti Mercurio, Venere, Marte e Giove che si disporranno in fila. Questo affascinante incontro nel Sistema Solare sarà visibile a occhio nudo, regalando una vista mozzafiato che ricompenserà ampiamente il sacrificio di abbandonare il calduccio delle coperte. Basterà trovare un punto di osservazione con l’orizzonte libero da ostacoli e sperare nella clemenza del meteo per godersi lo show.

Come e quando osservare i corpi celesti

Il momento ideale per godersi lo spettacolo astronomico è compreso tra 45 e 60 minuti prima del sorgere del Sole. Per individuare i 4 protagonisti bisognerà volgere lo sguardo verso Est e Sud-Est. Venere dominerà la scena essendo l’oggetto più luminoso e facile da individuare tra le luci dell’alba. Per scovare Mercurio, che rimarrà invece molto più basso sull’orizzonte, potrebbe rivelarsi utile l’utilizzo di un buon binocolo. L’evento richiederà un minimo di pazienza e la disposizione dei pianeti sarà ampia attraverso la volta celeste.

Le date più importanti da segnare sul calendario

Il periodo migliore per l’osservazione va dal 14 al 28 novembre, la finestra temporale in cui il veloce Mercurio farà la sua comparsa. Il 1° incontro speciale del mese avverrà proprio il 14 novembre, con Marte e Giove che appariranno estremamente vicini l’uno all’altro creando una configurazione visiva imperdibile. Successivamente, il 17 novembre, Mercurio raggiungerà il suo punto più alto nel cielo ancora buio, agevolando notevolmente le operazioni di ricerca. Chi possiede telescopi potrà divertirsi a cercare anche Saturno, Urano e Nettuno in orari differenti della notte. A chiudere in bellezza questo intenso mese dedicato all’astronomia, il 30 novembre la Luna si unirà al duetto composto da Marte e Giove, regalando un’ultima fantastica configurazione celeste perfetta per essere immortalata con una macchina fotografica.