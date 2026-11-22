Intervento di soccorso dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, nei pressi dello Zucco del Falò, nel territorio comunale di Pasturo, per recuperare un cane precipitato da un salto di roccia e impossibilitato a muoversi. A raggiungere la zona, particolarmente impervia, è stato il Drago VF153, nominativo operativo di uno degli elicotteri del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Varese. Una volta individuati l’animale e il suo proprietario, un elisoccorritore ha effettuato il recupero mediante una manovra al verricello, portando entrambi in salvo. L’intervento ha permesso di concludere positivamente le operazioni di soccorso in un’area difficilmente raggiungibile via terra.