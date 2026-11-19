Coltivare cibo direttamente sulla superficie del nostro satellite naturale non è più soltanto una suggestione fantascientifica, ma una prospettiva scientifica sempre più concreta. Un team di ricercatori della Oregon State University, guidato da Aymeric Goyer del Department of Botany and Plant Pathology e sostenuto dai finanziamenti della NASA, ha dimostrato che le patate possono completare l’intero ciclo vitale all’interno di un terreno che simula la regolite lunare, purché arricchito con una percentuale precisa di sostanza organica. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica npj Microgravity, rappresentano un passo fondamentale per il programma Artemis dell’agenzia spaziale statunitense, il cui obiettivo è stabilire una presenza umana stabile e duratura sulla Luna senza dover dipendere esclusivamente dalle costose missioni di rifornimento dalla Terra. Le patate, scelte per l’elevato apporto calorico per unità di superficie e l’ottimo profilo nutrizionale, si confermano così candidate ideali per sostenere gli astronauti nelle future missioni spaziali di lunga durata.

Il segreto del vermicompost nella regolite lunare

La superficie della Luna è ricoperta dalla regolite, uno strato di polvere e frammenti rocciosi quasi completamente privo di materia organica e caratterizzato da elevate concentrazioni di metalli pesanti, elementi che ostacolano lo sviluppo vegetale. Per superare questo ostacolo, gli scienziati hanno testato 5 diversi simulanti di regolite lunare, rappresentativi sia dei mari lunari sia degli altopiani, mettendoli a confronto con il terreno di Hermiston, in Oregon, una regione celebre a livello mondiale per le altissime rese nella coltivazione delle patate.

Nei test di laboratorio, le piante coltivate nella regolite pura hanno mostrato gravi ritardi nella crescita e un apparato radicale fortemente sottosviluppato. Aggiungendo dal 5% al 15% di vermicompost – un fertilizzante naturale ricco di nutrienti ottenuto dalla decomposizione di materia organica tramite i lombrichi – i ricercatori hanno osservato solo un recupero parziale. La svolta è arrivata portando la quota di vermicompost al 30%: in queste condizioni, le piante di patate hanno raggiunto uno sviluppo e una resa del tutto paragonabili a quelli ottenuti nei fertili suoli terrestri.

Sicurezza alimentare e ciclo chiuso per gli astronauti

Oltre a garantire una crescita rigogliosa, la presenza di materia organica svolge una funzione protettiva determinante per la salute dei futuri esploratori spaziali. Come spiegato da David Handy, ricercatore post-dottorato nel laboratorio di Goyer, il compost contribuisce a bilanciare la tossicità tipica del suolo lunare legandosi ai metalli pesanti e riducendo così l’esposizione delle radici ai composti nocivi. Le analisi condotte sui tuberi raccolti hanno confermato che le patate cresciute nel simulante lunare mantengono intatte le proprie qualità nutrizionali. Inoltre, gli studiosi non hanno rilevato alcun aumento statisticamente significativo dei glicoalcaloidi, le tossine naturali delle patate spesso associate alla colorazione verdastra sotto la buccia, rendendo il raccolto pienamente sicuro per il consumo umano. In prospettiva, gli astronauti potrebbero portare sulla Luna una piccola scorta iniziale di vermicompost per poi rigenerarlo autonomamente riciclando gli scarti alimentari e i residui vegetali delle coltivazioni stesse, riducendo al minimo il carico da trasportare dalla Terra.

Le prossime sfide verso l’agricoltura nello Spazio

Lo studio, firmato anche da Anika Loeffler, Medora Knudson, Sydney Campbell, Pankaj Jaiswal e Jeffrey Anderson, apre la strada a una nuova fase di sperimentazione. Il gruppo di ricerca della Oregon State University sta già lavorando a una successiva pubblicazione scientifica in cui verranno analizzati i risultati di test condotti su 10 diverse varietà di patate coltivate nei simulanti di regolite lunare. L’obiettivo di questa nuova indagine è individuare quali cultivar si adattino meglio alle condizioni estreme dell’ambiente extraterrestre, ottimizzando ulteriormente la produttività e la resilienza delle colture. Selezionare le varietà più adatte permetterà infatti di progettare serre lunari efficienti e autosufficienti, trasformando l’agricoltura spaziale in uno dei pilastri dell’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre.