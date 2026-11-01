Paura a Positano: auto sfonda la ringhiera e resta in bilico sul precipizio | FOTO

Grande paura ieri sera a Positano, in Costiera Amalfitana. I Vigili del Fuoco di Salerno sono dovuti intervenire a seguito di uno spaventoso incidente stradale: un’autovettura ha perso il controllo sfondando la ringhiera di protezione e rimanendo in bilico nel vuoto. Il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo autonomamente. Le squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autogru, hanno lavorato a lungo per la complessa manovra di recupero del veicolo e per la messa in sicurezza dell’area.