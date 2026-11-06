Paura in India, incendio sul treno Karmabhoomi Express: 1.500 passeggeri evacuati nel Punjab | VIDEO

Circa 1.500 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza dopo che un incendio è divampato in alcune carrozze del treno Karmabhoomi Express, che viaggiava sulla tratta Amritsar-New Jalpaiguri, nei pressi della stazione ferroviaria di Sarai Banjara, lungo il percorso Rajpura-Ambala-Delhi, in India. Lo hanno reso noto i funzionari delle ferrovie. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano fiamme e fumo levarsi da diverse carrozze, mentre il personale ferroviario e gli operatori di soccorso intervengono sul luogo dell’accaduto. Successivamente, sono stati predisposti due treni speciali in partenza da Sarai Banjara verso New Jalpaiguri per trasportare i passeggeri a destinazione, mentre sono state avviate le operazioni per rimuovere le carrozze danneggiate e ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Non si registrano vittime né feriti gravi.

Le operazioni di soccorso

L’amministrazione distrettuale ha inviato ambulanze, squadre dei Vigili del Fuoco e personale di Polizia dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incendio intorno alle 13:30 locali di oggi. I residenti locali, insieme alle squadre ferroviarie, all’amministrazione civile, alla Polizia e ai Vigili del Fuoco, hanno collaborato per domare le fiamme. Per motivi di sicurezza, i funzionari delle ferrovie hanno interrotto l’alimentazione elettrica delle linee aeree. Il macchinista e il capotreno hanno sganciato le carrozze coinvolte dal resto del convoglio per impedire la propagazione dell’incendio.

Il personale della GRP (Government Railway Police) e della RPF (Railway Protection Force) ha preso parte alle operazioni di soccorso, mentre presso la stazione di Sarai Banjara è stato predisposto un presidio medico per visitare i passeggeri. Le ferrovie e l’amministrazione del Punjab hanno provveduto a fornire cibo, acqua potabile e mezzi di trasporto ai passeggeri, utilizzando autobus dell’azienda di trasporti del Punjab e altri veicoli reperiti in zona; ai passeggeri sono stati inoltre distribuiti pasti, tè e biscotti. È stato inoltre organizzato un “langar” (pasto comunitario) con il supporto di un gurdwara locale.

Situazione sotto controllo

Vinod Bhatia, responsabile della divisione ferroviaria di Ambala (Divisional Railway Manager), ha dichiarato che i protocolli di sicurezza ferroviaria sono stati attivati ​​immediatamente dopo il rilevamento dell’incendio. A scopo precauzionale, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzioni nel tratto interessato, fino al completo sgombero della linea. Secondo alcune fonti, si sospetta che la causa dell’incendio sia un cortocircuito. L’origine esatta, tuttavia, deve ancora essere confermata ufficialmente. Bhatia ha precisato che un’indagine tecnica approfondita chiarirà le cause dell’incendio. Il sovrintendente capo Hans ha confermato che la situazione è pienamente sotto controllo e che il personale di Polizia e quello ferroviario hanno operato in stretta sinergia.