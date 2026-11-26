Momenti di autentico terrore ad alta quota per il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. Quella che doveva essere una normale trasferta europea si è trasformata in una disavventura aerea a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse incontrate durante il viaggio verso la Georgia, dove la formazione turca era attesa per un impegno di Europa League. L’aereo sul quale viaggiavano i calciatori e i componenti dello staff è stato colpito più volte da fulmini mentre attraversava una violenta perturbazione, costringendo il pilota a modificare il programma di volo e a rinunciare all’atterraggio previsto.

Aereo del Besiktas colpito da fulmini: paura per Italiano e Vlahovic

La situazione a bordo è diventata particolarmente delicata durante l’attraversamento della perturbazione. Il velivolo si è ritrovato alle prese con pioggia torrenziale, grandine e fortissime turbolenze, in uno scenario meteorologico estremamente complesso. Le ripetute scariche elettriche che hanno interessato l’aeromobile hanno contribuito ad alimentare la paura tra i componenti della spedizione del Besiktas, partiti per raggiungere la Georgia in vista della partita di Europa League. Le difficili condizioni atmosferiche hanno impedito di portare a termine il viaggio secondo il programma originario. La destinazione prevista era infatti Batumi, città georgiana, ma il pilota ha dovuto rinunciare all’atterraggio e individuare uno scalo alternativo.

Il dirottamento in Turchia e l’atterraggio all’aeroporto di Rize-Artvin

La decisione è stata quella di cambiare rotta e dirigere il velivolo verso l’aeroporto di Rize-Artvin, in Turchia, dove la squadra è riuscita ad atterrare. La modifica del piano di volo ha consentito di concludere la difficile traversata aerea, ma ha inevitabilmente stravolto l’organizzazione della trasferta europea della formazione allenata da Vincenzo Italiano. Una volta raggiunto lo scalo turco, infatti, la delegazione del Besiktas non è ripartita a bordo di un altro aereo. Per arrivare in Georgia è stato necessario organizzare il proseguimento del viaggio via terra, trasformando la trasferta in un itinerario decisamente più impegnativo rispetto a quello inizialmente previsto.

Tre ore in pullman per raggiungere la Georgia

Dopo la paura vissuta in volo, Italiano, Vlahovic e il resto della squadra hanno dovuto affrontare un ulteriore trasferimento di circa tre ore in pullman per raggiungere la Georgia. Un cambiamento radicale nella logistica della spedizione, con il gruppo costretto a proseguire su strada il viaggio verso la destinazione dell’impegno continentale. A testimoniare la gravità di quanto vissuto durante il volo è stato il direttore sportivo del Besiktas, Önder Özen, che ha raccontato i momenti di grande paura trascorsi a bordo, descrivendo l’accaduto come una delle esperienze più pericolose della sua vita. Fortunatamente, nonostante la violenza della perturbazione, le turbolenze e i fulmini che hanno colpito l’aereo, nessuno dei componenti della spedizione ha riportato conseguenze fisiche.