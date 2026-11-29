Momenti di paura a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, dove otto persone appartenenti alla stessa famiglia sono state trasportate in ospedale a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. Tra le persone coinvolte figurano anche due minorenni, rispettivamente di 12 e 16 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, all’origine dell’intossicazione ci sarebbe l’utilizzo di una bombola di gas impiegata dalla famiglia per riscaldare l’abitazione. In seguito alla richiesta di aiuto, nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Una delle otto persone coinvolte è stata trovata priva di sensi, mentre gli altri componenti della famiglia erano ancora coscienti, pur manifestando già alcuni sintomi riconducibili all’intossicazione.

Le condizioni delle persone coinvolte hanno reso necessario il trasferimento in diverse strutture sanitarie del territorio. Gli intossicati sono stati accompagnati negli ospedali di Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. L’attenzione degli investigatori si concentra sulle circostanze in cui si è verificata l’intossicazione all’interno dell’abitazione, con particolare riferimento al sistema utilizzato dalla famiglia per riscaldarsi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.