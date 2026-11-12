Per la prima volta un robot costruisce autonomamente una struttura in orbita senza astronauti

Il mondo dell’ingegneria aerospaziale sta assistendo a un vero e proprio cambio di paradigma grazie a un robot autonomo che ha dimostrato la capacità di costruire strutture complesse al di fuori dell’atmosfera terrestre. Gli ingegneri del Caltech hanno sviluppato e testato con successo Astra, acronimo di Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly. Questa straordinaria macchina è in grado di estrarre autonomamente i montanti dai propri distributori, unirli e assemblare le campate di un robusto traliccio portante. La novità assoluta di questa dimostrazione tecnologica risiede nella totale assenza di astronauti sul posto per supervisionare o supportare il lavoro manuale. L’intero onere della costruzione è interamente affidato alla precisione meccanica della macchina, rendendo l’assemblaggio in orbita una solida realtà operativa e non più soltanto un ambizioso concetto accademico.

I dettagli tecnici del carico utile

L’obiettivo centrale di questa missione orbitale è la realizzazione di un’antenna riflettente del diametro di un metro e quaranta centimetri, costruita attraverso l’incastro certosino di tubi in fibra composita e resistenti giunti in alluminio. Per dimostrare la fattibilità dell’esperimento non è stato necessario l’impiego di una gigantesca e dispendiosa stazione spaziale, poiché l’intero carico utile del progetto occupa uno spazio estremamente ridotto, pari ad appena un metro cubo. Il traliccio finito per sostenere la struttura necessitava in totale di undici campate. Durante le fasi di rilascio, due campate pre-assemblate sono state spinte nello spazio aperto, mentre la terza campata è stata costruita da zero dalla macchina in condizioni di microgravità. Questa complessa fase sperimentale fa parte del più ampio programma Nom4d della Darpa, che mira a rivoluzionare radicalmente le metodologie della costruzione spaziale moderna.

Le complessità legate al controllo da terra

Nonostante l’elevato grado di indipendenza del braccio meccanico, il coordinamento generale delle operazioni avviene sempre sotto la rigorosa supervisione degli ingegneri terrestri. La navicella ha lasciato la base di lancio della Space Force di Vandenberg alla fine di marzo del duemilaventisei, viaggiando a bordo del vettore Transporter-16 di SpaceX e operando come uno dei dieci carichi utili del veicolo orbitale Vigoride 7 di Momentus. Le finestre di comunicazione per il controllo da terra sono tuttavia estremamente restrittive, limitandosi a circa sette o otto rapidi contatti giornalieri della durata di soli quindici minuti ciascuno. Nel lungo tempo rimanente, l’apparecchiatura lavora in completa solitudine. Per superare gli inevitabili imprevisti imposti dall’imprevedibile ambiente cosmico, il team di ricerca aerospaziale si affida a una copia gemella del dispositivo, un simulatore di volo situato nel proprio laboratorio in California, utilizzato per replicare e risolvere tempestivamente i problemi tecnici prima di trasmettere i comandi correttivi in orbita.

Il superamento dei limiti di carico convenzionali

Il vero valore strategico di questo collaudo risiede nella concreta capacità di aggirare uno degli ostacoli storici dell’esplorazione spaziale, ovvero i severi limiti di carico dettati dalle dimensioni della carenatura dei razzi. Da sempre, le misure di qualsiasi oggetto inviato nel cosmo sono state rigidamente vincolate dalla capienza del vettore di lancio, motivo per cui strumenti sofisticati come il telescopio James Webb sono stati appositamente progettati per ripiegarsi su se stessi, per poi aprirsi faticosamente una volta giunti a destinazione. Imparare a perfezionare l’assemblaggio in loco significa eliminare definitivamente questo grande ostacolo architettonico. Nel prossimo futuro diventerà dunque possibile progettare mega-strutture immense, come specchi larghi centinaia di metri, antenne dalle dimensioni di interi campi da calcio e persino gigantesche stazioni commerciali per la produzione di energia solare nello spazio, raggiungendo finalmente quella scala chilometrica teorizzata dagli scienziati.

I risultati raggiunti e gli sviluppi futuri

Per onestà intellettuale e rigore scientifico, gli ingegneri precisano che l’antenna completa non è mai stata terminata del tutto, poiché le delicate operazioni di incastro sono state rallentate da una fisiologica serie di piccole anomalie che il team ha dovuto riprodurre e risolvere pazientemente sulla terraferma. Con la naturale chiusura della missione fissata per il mese di dicembre, ciò che è stato ampiamente provato è la genialità del principio di base, non la consegna formale di un prodotto industriale già del tutto affinato. L’obiettivo primario di convalidare le complesse dinamiche robotiche autonome ben lontane dall’atmosfera terrestre è stato comunque un clamoroso successo.