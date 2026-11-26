Dopo la neve caduta negli ultimi giorni in Valle d’Aosta, sabato 28 novembre dalle 7.30 sarà attivato in Val Ferret il Pidav, il Piano di distacco artificiale valanghe. Per consentire le operazioni, sono previste l’evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler e il divieto di accesso, circolazione e sosta nell’area soggetta a bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin). Scatterà inoltre il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare e pedonale lungo la strada della Val Ferret tra la località La Palud e Planpincieux. La vallata ai piedi del Monte Bianco rientra tra quelle per cui il bollettino neve e valanghe, nella giornata di oggi, indica un grado di pericolo valanghe 3-marcato.

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