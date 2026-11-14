Perù, El Niño continuerà con intensità straordinaria fino a febbraio 2027

Il fenomeno di El Niño costiero continuerà a interessare il Perù con intensità straordinaria almeno fino a febbraio 2027, per poi indebolirsi progressivamente fino a luglio. È quanto prevede la Commissione multisettoriale per lo studio del fenomeno El Niño (Enfen) nell’ultimo bollettino. Il riscaldamento delle acque interessa gran parte del Pacifico tropicale e ha raggiunto la massima intensità in superficie davanti alle coste peruviane. Anche nel Pacifico centrale il fenomeno manterrà un’intensità molto forte fino a febbraio, prima di una graduale normalizzazione prevista per giugno 2027.

Conseguenze sulle precipitazioni

Le conseguenze si riflettono soprattutto sulle precipitazioni. Tra novembre e gennaio sono attese piogge superiori alla media lungo la costa settentrionale, nella parte occidentale delle Ande settentrionali e centrali e lungo la costa centrale, con episodi di intensità moderata o forte, soprattutto nel nord del Paese. Durante l’estate australe, tra gennaio e marzo, il fenomeno dovrebbe proseguire con precipitazioni abbondanti lungo gran parte della fascia costiera.

Uno scenario opposto è previsto nella regione amazzonica e nelle zone orientali delle Ande centrali e meridionali e del Lago Titicaca, dove le precipitazioni saranno inferiori. L’Enfen segnala inoltre livelli del mare superiori alla media lungo tutto il litorale e una maggiore probabilità di mareggiate anomale tra dicembre e gennaio.