La pesca italiana rappresenta una risorsa strategica non soltanto per l’economia e l’occupazione delle comunità costiere, ma anche per la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini. Un comparto da sostenere e valorizzare per continuare a garantire alle famiglie pesce fresco e di qualità, alimento fondamentale per una corretta alimentazione e per la prevenzione di numerose patologie. È il messaggio lanciato da Coldiretti in occasione della Giornata mondiale della pesca, che si celebra il 21 novembre.

Secondo un’elaborazione di Coldiretti su dati Eumofa, gli italiani consumano complessivamente circa 1,8 miliardi di kg di prodotti ittici ogni anno. Un dato che evidenzia il ruolo del pesce nella dieta nazionale e l’importanza di salvaguardare la produzione ittica dei nostri mari. I prodotti della pesca, sottolinea Coldiretti, costituiscono infatti un prezioso alleato per la salute grazie alla presenza di acidi grassi omega-3, che contribuiscono a contrastare i processi infiammatori, prevenire le malattie cardiovascolari, proteggere il fegato e favorire lo sviluppo neurologico. Particolarmente importante è il pesce azzurro, come alici, sardine e sgombri, inserito dalla Comunità europea tra i cosiddetti functional food, alimenti riconosciuti per la loro efficacia nel contrasto alle patologie legate all’alimentazione.

A completare il profilo nutrizionale sono i sali minerali, tra cui fosforo, iodio, selenio, zinco, rame e ferro, e le vitamine A, D e del gruppo B. Caratteristiche che rendono il pesce particolarmente indicato anche nell’alimentazione delle donne in gravidanza, durante l’allattamento e nell’infanzia. Non a caso, il pesce fresco è entrato a far parte dell’offerta dei mercati promossi all’interno di numerosi ospedali italiani attraverso il progetto Campagna Amica per la salute.

A fronte di un consumo significativo e di una riconosciuta importanza alimentare, il settore deve però fare i conti con una situazione sempre più complessa. Negli ultimi anni la flotta peschereccia italiana ha attraversato una fase di difficoltà, aggravata dall’impennata dei costi di gestione, a partire da quelli del carburante. Basti pensare che il rifornimento di un peschereccio di medie dimensioni può arrivare a superare i 16mila euro. Per garantire la continuità delle attività e salvaguardare il reddito delle marinerie, Coldiretti Pesca chiede un cambio di passo nelle politiche europee. La richiesta è di destinare almeno 7,3 miliardi di euro alla prossima Politica comune della pesca, prevedendo un fondo autonomo e scongiurando l’accorpamento delle risorse in un unico strumento finanziario.

“Per garantire il futuro della flotta italiana e il reddito delle marinerie serve soprattutto un cambio di passo nelle politiche europee, con almeno 7,3 miliardi di euro destinati alla prossima Politica comune della pesca e un fondo autonomo, evitando l’accorpamento in un fondo unico – sottolinea Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca – Occorre lasciarsi alle spalle l’imposizione di misure restrittive e tagli non adeguatamente motivati da dati scientifici, valutando anche gli impatti economici e sociali e garantendo tempi graduali che consentano alle imprese di programmare gli investimenti“.

Tra gli interventi ritenuti prioritari figurano anche la modernizzazione e la decarbonizzazione della flotta, attraverso l’introduzione di motori e attrezzature tecnologicamente avanzati e a minore impatto ambientale. A queste esigenze si aggiungono la semplificazione degli adempimenti burocratici, il potenziamento degli strumenti assicurativi e mutualistici e la necessità di favorire il reperimento di manodopera regolare e qualificata. Un capitolo fondamentale riguarda inoltre l’acquacoltura, considerata strategica per rafforzare la produzione nazionale, ridurre la dipendenza dalle importazioni e tutelare la sovranità alimentare del Paese. Altrettanto importante è il ricambio generazionale, indispensabile per contrastare il progressivo ridimensionamento della flotta, garantire nuove opportunità occupazionali e preservare il tessuto economico e sociale dei territori costieri.