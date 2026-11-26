Importante svolta nella gestione dell’emergenza legata alla peste suina africana in Toscana. L’Unione europea ha disposto la revoca delle zone di restrizione III nelle province di Massa, Lucca e Pistoia, determinando il superamento di molti dei pesanti vincoli sanitari e commerciali che hanno interessato la filiera suinicola locale. Il provvedimento rappresenta un significativo passo avanti nel contrasto alla diffusione della malattia e nella gestione delle criticità che hanno coinvolto il comparto produttivo.

Peste suina africana in Toscana: l’Unione europea revoca le restrizioni

A rendere nota la decisione è stata la Regione Toscana. La Commissione europea ha previsto la revoca delle zone di restrizione III attraverso il regolamento di esecuzione 2026/2635, riconoscendo un miglioramento del quadro epidemiologico nei territori interessati. La decisione assume particolare rilevanza per le attività della filiera suinicola delle tre province, sulle quali fino a oggi hanno gravato importanti limitazioni di carattere sanitario e commerciale. Il superamento delle restrizioni più severe rappresenta dunque un passaggio significativo anche sotto il profilo economico e produttivo.

Il miglioramento del quadro epidemiologico e il lavoro delle istituzioni

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dall’assessore alla Sanità, Monia Monni, e dall’assessore all’Agricoltura, Leonardo Marras, che hanno sottolineato l’importanza delle attività di controllo e coordinamento condotte sul territorio. “Si tratta di un risultato non scontato. Questo risultato attesta un miglioramento del quadro epidemiologico, ma anche l’efficacia organizzativa e la prontezza con cui sono state condotte le attività di controllo e messa in sicurezza sul territorio. E’ un traguardo frutto di un lavoro di squadra che nasce dall’azione di coordinamento svolto dal commissario regionale per la peste suina e che ha coinvolto Asl, operatori della filiera, Ministero e commissario nazionale”, hanno dichiarato Giani, Monni e Marras.

Peste suina africana, resta alta l’attenzione sui cinghiali

Nonostante il miglioramento della situazione epidemiologica e la conseguente revoca delle restrizioni europee, rimane aperta una delle principali criticità nella gestione della malattia: l’eradicazione del virus nella popolazione di cinghiali che vivono nei boschi. Il venir meno dei vincoli più severi per la filiera produttiva non coincide, infatti, con il definitivo superamento dell’emergenza sanitaria. La presenza della peste suina africana nella fauna selvatica continua a rappresentare un elemento di attenzione per le istituzioni impegnate nel contrasto alla malattia. La Regione Toscana, pertanto, “continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione”.