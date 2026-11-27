L’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha esercitato pressioni su Venezuela e Iraq affinché prendessero in considerazione l’uscita dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), arrivando anche a impedire a Caracas di versare la quota associativa annuale. È quanto emerge da una ricostruzione di Reuters basata sulle informazioni raccolte attraverso dieci diverse fonti, secondo cui le iniziative diplomatiche statunitensi sarebbero state avviate all’inizio del 2026. La vicenda rappresenta una sfida particolarmente significativa all’organizzazione petrolifera internazionale, considerando che entrambi i Paesi coinvolti figurano tra i cinque membri fondatori dell’OPEC. Alla base della strategia americana vi sarebbe la volontà di favorire un aumento della produzione petrolifera e degli investimenti nel settore energetico dei due Paesi, superando i potenziali ostacoli rappresentati dai limiti produttivi stabiliti dall’organizzazione. Trump accusa da tempo l’OPEC di mantenere artificialmente elevati i prezzi del greggio, attraverso un sistema di regolamentazione dell’offerta che potrebbe entrare in contrasto con gli obiettivi energetici perseguiti da Washington in Venezuela e in Iraq.

Petrolio, la strategia di Trump per aumentare la produzione di Venezuela e Iraq

All’inizio dell’anno, i funzionari statunitensi stavano sollecitando entrambi i Paesi ad aumentare l’estrazione di petrolio e ad attirare nuovi investimenti nel comparto. Secondo alcune persone informate sulle discussioni, all’interno dell’amministrazione americana si temeva che, nel lungo periodo, le quote di produzione dell’OPEC potessero limitare le possibilità di espansione delle rispettive industrie petrolifere. Il confronto ha così assunto una dimensione che va oltre i rapporti bilaterali tra Washington e i due governi, investendo direttamente il sistema attraverso cui l’OPEC coordina la produzione dei propri membri. L’eventuale abbandono dell’organizzazione da parte di Venezuela e Iraq avrebbe rappresentato una rottura particolarmente rilevante proprio in considerazione del ruolo storico dei due Paesi nella fondazione del cartello petrolifero.

Venezuela, Washington blocca il pagamento della quota associativa all’OPEC

Particolarmente incisiva sarebbe stata la pressione esercitata dagli Stati Uniti sul Venezuela. Secondo le fonti citate da Reuters, l’amministrazione Trump avrebbe impedito al governo venezuelano di versare la quota associativa annuale all’OPEC, sfruttando la propria capacità di controllo sulle disponibilità finanziarie statali del Paese sudamericano. Washington dispone infatti di un considerevole potere negoziale nei confronti di Caracas. In seguito alla destituzione di Nicolás Maduro, avvenuta nel gennaio del 2026, gli Stati Uniti controllano l’accesso del Venezuela ai fondi statali depositati in un conto sottoposto alla supervisione americana. Tale meccanismo attribuisce alle autorità statunitensi la possibilità di esaminare le richieste di erogazione delle risorse finanziarie presentate dal governo venezuelano ad interim e di verificarne la conformità agli utilizzi autorizzati.

L’intervento dell’Arabia Saudita e del principe Mohammed bin Salman

La pressione americana nei confronti di Caracas avrebbe raggiunto un livello tale da rendere necessario un intervento diretto dell’Arabia Saudita. Secondo due fonti informate sulla vicenda, durante l’estate il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sarebbe intervenuto presso l’amministrazione Trump, riuscendo a convincere Washington a non insistere ulteriormente sulla possibilità di un’uscita del Venezuela dall’OPEC. L’iniziativa diplomatica saudita si inserisce nel delicato confronto sulla gestione della produzione petrolifera internazionale. Da una parte, gli Stati Uniti intendono favorire l’espansione delle attività estrattive venezuelane, mentre dall’altra l’eventuale uscita di Caracas dall’organizzazione avrebbe interessato direttamente gli equilibri interni del cartello, del quale anche l’Arabia Saudita è uno dei membri fondatori.

Iraq, il premier al-Zaidi valuta l’uscita dall’OPEC: la posizione del Ministero del Petrolio

Una dinamica analoga avrebbe interessato l’Iraq, dove la possibilità di abbandonare l’organizzazione è arrivata direttamente all’attenzione del governo. Secondo due fonti, durante una riunione governativa tenutasi nel corso dell’estate, il primo ministro iracheno Ali Faleh al-Zaidi avrebbe sollevato l’ipotesi di un’uscita dall’OPEC dopo alcuni colloqui con funzionari statunitensi che avevano incoraggiato questa prospettiva. La proposta ha tuttavia incontrato l’opposizione del Ministero del Petrolio iracheno, che è riuscito a convincere il capo del governo a mantenere il Paese all’interno dell’organizzazione. L’alternativa individuata consiste nella possibilità di avanzare una richiesta per ottenere una quota produttiva più elevata, consentendo così all’Iraq di incrementare l’estrazione di greggio senza rinunciare alla propria partecipazione all’OPEC.

Il controllo americano sui proventi petroliferi dell’Iraq

Anche nei confronti di Baghdad gli Stati Uniti possono contare su una significativa leva finanziaria, legata all’architettura dei rapporti economici instaurati dopo la guerra in Iraq del 2003. I proventi derivanti dalle attività petrolifere irachene continuano infatti a transitare attraverso un conto presso la Federal Reserve Bank di New York. Si tratta di un meccanismo ereditato dagli avvenimenti del 2003, che mantiene uno stretto collegamento tra le entrate petrolifere dell’Iraq e il sistema finanziario statunitense. Pur derivando da circostanze storiche differenti rispetto al caso venezuelano, questa condizione contribuisce a rafforzare il potere negoziale di Washington nei rapporti con il governo iracheno.

La posizione del Dipartimento di Stato americano sui fondi venezuelani

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato che Washington dispone dell’autorità necessaria per decidere in merito all’utilizzo dei fondi statali venezuelani attualmente depositati in un conto sotto controllo americano, senza rispondere direttamente alle domande sull’eventuale blocco del pagamento della quota associativa all’OPEC. “Il Dipartimento riceve richieste di erogazione da parte del governo ad interim venezuelano e le esamina, verificandone la conformità rispetto ad un elenco di utilizzi approvati o vietati per i fondi depositati dal governo estero”, ha dichiarato a Reuters un funzionario del Dipartimento di Stato. Lo stesso funzionario ha riconosciuto la possibilità che esponenti statunitensi di rango inferiore abbiano affrontato con il governo venezuelano, all’inizio dell’anno, la questione di un eventuale abbandono dell’organizzazione petrolifera. Ha tuttavia precisato che il tema “non è mai stato sollevato da funzionari di alto livello”.

Stati Uniti e Iraq, il confronto sulle infrastrutture energetiche

Per quanto riguarda i rapporti con Baghdad, il Dipartimento di Stato ha ricondotto le interlocuzioni con le autorità irachene alla volontà di promuovere lo sviluppo del comparto energetico nazionale, attraverso interventi destinati a rafforzare le capacità produttive e di trasporto. Le discussioni con l’Iraq “si sono concentrate sul miglioramento delle infrastrutture energetiche, al fine di incrementare la produzione e il trasporto di energia, e non sull’OPEC”, ha dichiarato ancora il funzionario americano. I rappresentanti dell’OPEC e dei governi di Venezuela, Iraq e Arabia Saudita non hanno rilasciato commenti sulla vicenda.