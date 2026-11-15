Piacenza, auto precipita in una scarpata dopo l’attraversamento di un animale selvatico: feriti due ragazzi di 22 anni

Un animale selvatico attraversa improvvisamente la strada, il conducente perde il controllo dell’auto e il veicolo finisce in una scarpata profonda una decina di metri. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio in località Molino Pradello, nel comune di Farini, in provincia di Piacenza, dove due ragazzi di 22 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha richiesto l’intervento di diverse squadre di soccorso. Nonostante la caduta del mezzo oltre il margine della carreggiata, le condizioni dei due giovani non sono apparse gravi. Entrambi sono stati comunque trasportati in ospedale per gli accertamenti sanitari.

Incidente a Farini, auto fuori strada per un animale selvatico

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato l’attraversamento improvviso di un animale selvatico lungo la strada percorsa dai due giovani. La presenza dell’animale avrebbe provocato la perdita di controllo del veicolo, che è uscito dalla sede stradale ed è scivolato lungo la scarpata per circa dieci metri. L’episodio si è verificato nel territorio comunale di Farini, nel Piacentino, precisamente in località Molino Pradello. La particolare posizione raggiunta dalla vettura dopo l’uscita di strada ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per raggiungere i due occupanti e provvedere alla loro assistenza.

Soccorso alpino e vigili del fuoco sul posto: le operazioni di recupero

Per gestire l’emergenza sono intervenuti una squadra del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna, i vigili del fuoco e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Ferriere. Le operazioni si sono concentrate sul raggiungimento del veicolo, finito al di sotto del livello della strada principale. Un elemento favorevole alle attività di soccorso è stata la presenza di una strada parallela situata più in basso rispetto alla carreggiata dalla quale era uscita l’automobile. I soccorritori hanno utilizzato proprio questo percorso per avvicinarsi al mezzo incidentato, riuscendo così a raggiungere più agevolmente il punto in cui si trovavano i due ragazzi. La possibilità di accedere alla zona attraverso la viabilità sottostante ha facilitato le operazioni di recupero e l’intervento delle squadre impegnate nell’assistenza ai giovani coinvolti.

Due ragazzi di 22 anni trasportati in ospedale: le condizioni

Una volta raggiunti dai soccorritori, entrambi i ventiduenni sono stati affidati al personale sanitario per ricevere le prime cure e per la valutazione delle loro condizioni fisiche. Nonostante la dinamica dell’incidente e la caduta dell’automobile nella scarpata, le conseguenze per i due giovani sono apparse fortunatamente contenute. Dai primi riscontri, infatti, non sarebbero emerse lesioni gravi, ma soltanto alcune escoriazioni. In ogni caso, considerata la fuoriuscita di strada e la successiva discesa del veicolo lungo il pendio, entrambi i ragazzi sono stati trasportati in ospedale a bordo dell’ambulanza della Pubblica assistenza di Ferriere, per consentire gli accertamenti medici necessari.