Ogni anno, in tutto il mondo, vengono localizzati oltre 20.000 terremoti; la stragrande maggioranza di essi è però di lieve entità, tanto che molti risultano impercettibili per l’uomo. In passato, gli scienziati hanno ipotizzato che la maggior parte di questi piccoli sismi si manifestasse come una frattura circolare, in cui le rocce lungo una faglia scivolano l’una sull’altra con un movimento unico e fluido; la rottura si propagherebbe verso l’esterno a partire da un singolo punto, come un’increspatura in uno stagno – un comportamento, questo, differente da quello osservato nella maggior parte dei terremoti di grande intensità. Di recente, tuttavia, un team di ricercatori – tra cui Jonathan Ajo-Franklin, Sangwoo Han e YoungHee Kim – ha adottato un nuovo approccio per studiare questi minuscoli eventi sismici. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, rivelano che i fenomeni in atto sono molto più complessi di quanto un normale sismografo possa rilevare.

I cavi in ​​fibra ottica catturano dettagli sismici più precisi

Ajo-Franklin, docente e direttore del dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e dei pianeti presso la Rice University e co-autore principale dello studio, è stato un pioniere nell’impiego di una tecnica nota come distributed acoustic sensing (DAS), ovvero rilevamento acustico distribuito, che permette di raccogliere dati sismici tramite cavi in ​​fibra ottica interrati. Questa metodologia fornisce misurazioni in numerosi punti lungo il tracciato del cavo, offrendo un quadro dello svolgimento del terremoto molto più dettagliato di quanto consentito dai soli sismometri tradizionali.

Han, primo autore dello studio e attualmente ricercatore post-dottorato presso l’Università di Washington, ha integrato tali dati con registrazioni sismiche e modelli computerizzati, riuscendo a ricostruire con precisione quando e dove si siano verificati gli scorrimenti lungo la faglia. “Sono arrivato alla Rice per lavorare con Ajo-Franklin come ricercatore ospite, mentre ero ancora uno studente laureato nel laboratorio di YoungHee”, racconta Han. “È nata così l’opportunità di unire la sua competenza nel rilevamento acustico distribuito con le nostre capacità di analisi delle fratture. Insieme, abbiamo osservato qualcosa che nessuno dei due gruppi avrebbe potuto cogliere autonomamente”.

Due fratture, a 42 millisecondi l’una dall’altra

Il team ha rilevato segnali deboli attraverso un cavo in fibra ottica lungo 28 chilometri, posizionato parallelamente a una linea di faglia nella Brawley Seismic Zone, in California. Nell’arco di tre ore, sono stati registrati 16 piccoli terremoti; il più intenso ha raggiunto una magnitudo pari a 2. Con sorpresa dei ricercatori, questo sisma di magnitudo 2 si è propagato in due fasi e in due punti distinti lungo la faglia. Le due fasi erano separate da appena 42 millisecondi, un intervallo rilevabile solo grazie alla tecnologia DAS e a misurazioni effettuate tramite reti in fibra ottica.

“I nostri dati suggeriscono che la prima rottura abbia innescato la seconda“, ha affermato Kim, docente di geofisica presso l’Università Nazionale di Seul e co-autore principale dello studio. “Sebbene i due punti siano separati, si trovano l’uno accanto all’altro. Di fatto, i dati lasciano ipotizzare che i 16 terremoti potessero essere collegati tra loro: lo stress generato da un evento potrebbe averne innescato un altro in una zona vicina”.

Il terremoto di magnitudo 2 non ha presentato una semplice rottura di forma circolare; si è trattato piuttosto di una frattura frammentata, in cui la faglia ha ceduto in più punti anziché in uno solo. Un fenomeno analogo era già stato osservato in terremoti di maggiore entità nell’area, verificatisi però su un arco temporale più ampio, il che ne ha reso più agevole la registrazione con la strumentazione sismologica standard. È tuttavia la prima volta che una rottura di questo tipo viene documentata con tale dettaglio in un sisma di piccola entità; probabilmente perché, finora, gli scienziati non disponevano della tecnologia o della risoluzione temporale necessarie per rilevare eventi di questo genere.

I piccoli sismi offrono indizi su quelli più grandi

Un’analisi precisa della dinamica di rottura nei piccoli terremoti potrebbe fornire elementi utili per comprendere meglio quelli di maggiore portata. Ogni anno, a livello globale, si verificano in media circa 16 terremoti di magnitudo 7 o superiore, a fronte di decine di migliaia di eventi di minore intensità. Se i sismi più piccoli dovessero mostrare dinamiche di rottura complesse, analoghe a quelle dei terremoti più violenti, potrebbero costituire una preziosa fonte di dati per studiare meglio i terremoti più grandi relativamente rari, ma decisamente più preoccupanti. “Quarantadue millisecondi sono un lasso di tempo brevissimo, specialmente su scala geologica“, ha osservato Ajo-Franklin. “Eppure, potrebbero bastare a cambiare radicalmente la nostra comprensione della tipologia di terremoti più diffusa. Cos’altro ci sfugge, in quegli istanti, che finora non siamo stati in grado di registrare con precisione?”.