Piogge alluvionali in Arabia Saudita: Confini Settentrionali sott’acqua | VIDEO

È allerta maltempo in Arabia Saudita, dove intense precipitazioni hanno già provocato allagamenti, come ad Arar, nella regione dei Confini Settentrionali. Il Centro nazionale di meteorologia (NCM) ha diramato nuovi avvisi per diverse aree del Paese, segnalando il rischio di temporali da moderati a intensi, inondazioni improvvise, grandinate e forti raffiche di vento, con possibili drastici cali della visibilità a causa della polvere e della sabbia sollevate. Le condizioni più critiche sono attese nelle regioni della Mecca, Medina, Hail, Qassim e dei Confini Settentrionali, oltre che nelle aree settentrionali della Provincia Orientale. Fenomeni analoghi potrebbero interessare anche Jazan, Asir e Al-Baha, mentre precipitazioni più deboli o moderate sono previste a Tabuk, Al-Jouf e nel nord della regione di Riyadh.

Medina tra le aree più esposte

Particolare attenzione è rivolta alla regione di Medina, dove il Centro nazionale di meteorologia ha previsto piogge intense, temporali, grandine, venti forti e possibili alluvioni lampo. L’allerta, secondo quanto riferito dalla Saudi Press Agency, è stata prevista dalle ore 9 alle 19 di oggi sabato 7 novembre 2026. In vista dell’ondata di maltempo, l’Autorità saudita della Mezzaluna Rossa ha predisposto un dispositivo straordinario con 70 squadre di ambulanze e mezzi di supporto, rafforzando anche i servizi di emergenza e le unità di pronto intervento.

Peggioramento atteso anche nei prossimi giorni

Secondo le previsioni del servizio meteorologico, il sistema perturbato potrebbe estendersi e intensificarsi ulteriormente lunedì e martedì, coinvolgendo gran parte del territorio nazionale. Piogge da moderate a intense sono attese anche nei governatorati di Jeddah e Rabigh. Le precipitazioni si inseriscono in un periodo dell’anno tradizionalmente più piovoso per il Regno, soprattutto tra novembre e dicembre. Sebbene le piogge rappresentino una risorsa importante per le riserve idriche, la loro intensità può provocare pericolosi ruscellamenti e improvvise piene nei corsi d’acqua normalmente asciutti.

Maltempo in Arabia Saudita, piogge alluvionali nella provincia dei Confini Settentrionali