Un passo avanti per la sicurezza idrogeologica del Paese e per la gestione del territorio: con l’approvazione definitiva del Decreto Ambiente bis viene riconosciuta ai Consorzi di bonifica la possibilità di intervenire, attraverso specifiche convenzioni, anche sui corsi d’acqua esterni ai propri comprensori. Una novità importante in un autunno segnato da maltempo in diverse aree della penisola, ma anche da una persistente carenza di risorse idriche nei grandi laghi e nei principali bacini del Nord Italia, come evidenzia l’ultimo report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. “In un’Italia nuovamente attraversata da un fronte temporalesco lungo l’intera penisola, la manutenzione del territorio segna un fondamentale passo in avanti: il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del cosiddetto Decreto Ambiente bis (DL 177/2026) che, grazie ad un emendamento bipartisan, introduce nel quadro del Codice dell’Ambiente (TUA) l’articolo che, recependo un progetto di legge di iniziativa C.N.E.L. (Consiglio Nazionale Economia Lavoro), consente alle Regioni ed agli enti territoriali, di stipulare convenzioni con i Consorzi di bonifica per progettazione, esecuzione e manutenzione di interventi sul reticolo idrografico non ricompreso nel comprensorio consortile, nonché per la mitigazione del dissesto idrogeologico“: è quanto si legge nel consueto report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

“E’ un ulteriore, importante riconoscimento della capacità operativa e professionale dei Consorzi di bonifica, pensando soprattutto alle svantaggiate aree interne ed alla rete fluviale, dalla cui corretta gestione dipende la sicurezza idrogeologica” commenta il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.

“La disposizione è facoltativa, rispettosa del principio di sussidiarietà e coordinata con la pianificazione di bacino laddove gli enti preposti non abbiano le condizioni per operare adeguatamente” aggiunge il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano.

Sul fronte meteorologico, l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche segnala che “ci sono territori, in cui da una settimana le precipitazioni non sono mai cessate, come la Garfagnana e la Lunigiana, al confine tra Liguria e Toscana, dove sono ulteriormente caduti oltre 100 millimetri di pioggia (nella località Orto di Donna, frazione di Minucciano, in provincia di Lucca, gli accumuli di pioggia hanno superato i 900 millimetri in soli 15 giorni (fonte: Servizio Idrologico Regionale)!

Il nostro Stivale rappresenta ora un crocevia tra le correnti atlantiche provenienti da Nord Ovest e quelle calde in risalita dall’Africa tanto che, mentre al Nord alcune cime dell’arco alpino si stanno coprendo di neve, sulla costa meridionale siciliana ed in alcune zone della Puglia ionica si registrano ancora notti con temperature minime di almeno 20 gradi (fonte: Meteored-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

Al netto di eventi estremi legati allo scontro tra l’aria fredda artica e quella umida mediterranea, le piogge autunnali, ma soprattutto le prime nevicate, rappresentano un’autentica manna per le regioni settentrionali ancora alle prese con una delle peggiori crisi idriche degli scorsi decenni: oltre a ricaricare le falde sotterranee e gli acquiferi superficiali, formano lo strato di ghiaccio, che farà da base alle nevicate invernali, garantendo una riserva di risorsa per la prossima estate.

Lo stato dei corpi idrici dell’Italia settentrionale è ben rappresentato dai valori idrometrici dei grandi laghi, tutti ampiamente sotto media e con il livello del Maggiore (al 25% di riempimento) addirittura più basso di 1 metro rispetto al consueto: il Lario è al 26,5%, il Sebino al 38,6%, il Benaco al 48,6%“.

A Nord Ovest è la Lombardia a soffrire maggiormente per la siccità: il deficit nelle riserve idriche lacustri “è quantificabile in oltre 660 milioni di metri cubi, pari al 40,4% d’acqua in meno (fonte: ARPA Lombardia). E’ interessante segnalare che quest’anno la regione ha sofferto una grande insufficienza idrica, nonostante potesse contare su circa il 37% d’acqua in più rispetto ad ora.

In Valle d’Aosta, sui rilievi di Nord Ovest è presente oltre un metro di neve al di sopra dei 2000 metri mentre, nella fascia meridionale della regione, il manto nevoso è inferiore a cm. 50 anche a quote alte. La portata della Dora Baltea si è drasticamente ridotta, tornando a scendere al di sotto dei valori medi di riferimento (-58% a Nus); sostanzialmente invariati i flussi nel torrente Lys.

In Piemonte sono tornati ad essere estremamente esigui i flussi idrici nel fiume Tanaro (-65% rispetto alla media) dopo che abbondanti afflussi pluviali della settimana scorsa avevano consentito una significativa ripresa; in calo sono anche le portate nella Stura di Lanzo e Stura di Demonte, mentre stabile è la Toce.

In Veneto tornano ad essere negative le “performances” registrate dai fiumi Adige, nel cui alveo scorre il 57% in meno di acqua rispetto alla media, Brenta (-66%) e Piave (-54%); pur rimanendo lontani da una vera ripresa, l’andamento idrometrico dei fiumi Livenza (- 34% sul consueto) e Bacchiglione (-67%) risulta questa settimana positivo.

In Emilia–Romagna, ad eccezione del fiume Savio e della Nure, i fiumi vedono tornare i propri flussi al di sopra dei valori medi di riferimento, come raramente accaduto quest’anno a conferma dell’ormai acclarato carattere intermittente, dovuto alla progressiva riduzione degli apporti nivali dai bacini montani“.

La portata del fiume Po è tornata a ridursi, “registrando deficit evidenti: se nell’Alessandrino scorre solo il 38% dell’acqua consueta, nella sezione emiliano-lombarda si va dal -52% di Piacenza al -55% di Cremona fino al -53% della stazione di rilevamento a Pontelagoscuro (elaborazione: ANBI su dati ARPA Piemonte e ARPAE).

In Liguria sono in rialzo i livelli idrometrici dei fiumi Magra, Entella, Vara ed Argentina.

In Toscana, il fiume Serchio registra un ulteriore incremento di portata, che tocca mc/s 174 (fonte: Servizio Idrologico Regionale) a Ripafratta (+132% sulla media); in crescita è anche l’Arno mentre, nel Grossetano, l’andamento idrometrico dell’Ombrone risulta negativo.

Nelle Marche sono in calo le altezze idrometriche dei fiumi Potenza, Esino e Sentino.

In Umbria cresce di 2 centimetri il livello del lago Trasimeno, mentre le portate dei fiumi Chiascio e Paglia subiscono una contrazione.

Nel Lazio, i laghi “castellani” Albano e Nemi vedono innalzarsi le altezze idrometriche rispettivamente di +cm. 3 e +cm. 4; sostanzialmente stabile sui 128 metri cubi al secondo è la portata del fiume Tevere a Roma (fonte: AUBAC).

In Campania si dovrebbero registrare gli afflussi pluviali più cospicui (fino a domenica previsti accumuli fino a 100 millimetri). Già nella giornata di ieri, in diversi comuni del Napoletano, si sono verificati allagamenti“. Al Sud, le piogge autunnali “stanno incrementando i volumi idrici, trattenuti negli invasi: in Basilicata, nei 4 principali bacini artificiali (Pertusillo, monte Cotugno, Camastra e Basentello) si registra un incremento settimanale di 910.000 metri cubi d’acqua“.

Infine, “le dighe della Capitanata in Puglia hanno trattenuto oltre 1 milione di metri cubi d’acqua in 7 giorni“, conclude la nota ANBI.