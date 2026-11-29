Piogge intense e persistenti hanno provocato allagamenti diffusi a Koh Samui, isola della Thailandia nel Golfo del Siam, costringendo un uomo a uscire da un SUV parzialmente sommerso mentre il livello dell’acqua saliva rapidamente. Le autorità hanno messo in funzione pompe idrovore per assistere i residenti colpiti. In diverse zone dell’isola – in particolare lungo il percorso dal mercato di Rom Khao all’incrocio di Phru Chaweng e a Ban Choeng Mon, nel sottodistretto di Bo Phut – sono stati segnalati allagamenti e forti correnti d’acqua, che hanno creato notevoli disagi alla circolazione di residenti e turisti. Foto e video dell’accaduto sono circolati ampiamente sui social media; tra questi, alcune immagini mostrano un uomo straniero che riesce a uscire dal proprio veicolo, rimasto bloccato in un’area profondamente allagata.

Uomo scappa da un SUV che affonda

Un video, registrato all’esterno di un hotel a Ban Choeng Mon, mostra un SUV bianco quasi per metà sommerso dall’acqua, il cui livello continuava a salire rapidamente. L’uomo a bordo è riuscito a uscire dal veicolo attraverso un finestrino laterale, arrampicandosi sul cofano mentre la pioggia continuava a cadere con violenza. Alcuni presenti e funzionari sul posto gli hanno fornito indicazioni, aiutandolo a raggiungere un luogo sicuro guadando l’acqua. Poco dopo, il veicolo è finito quasi completamente sommerso.

L’acqua invade le aree residenziali

Diverse strade di Koh Samui sono rimaste allagate, bloccando il traffico e rendendo difficile l’accesso alle zone colpite. L’acqua ha inoltre invaso le abitazioni situate in aree pianeggianti e soggette a inondazioni, causando danni alle proprietà e compromettendo la vita quotidiana dei residenti. Le squadre di prevenzione e gestione delle emergenze, la Polizia di Bo Phut, l’amministrazione comunale di Koh Samui e gli enti competenti sono intervenuti per valutare i danni, installare pompe idrovore e accelerare il deflusso dell’acqua, prestando al contempo assistenza ai cittadini e garantendo la sicurezza pubblica. Il Comune di Koh Samui ha invitato residenti e turisti a evitare le strade interessate da allagamenti profondi o forti correnti, raccomandando vivamente di non tentare l’attraversamento di zone inondate.