È salito a 13 il bilancio delle vittime dell’allagamento di una miniera d’oro illegale sull’isola indonesiana di Giava. Altri 13 minatori risultano ancora dispersi, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. A renderlo noto è stata Desiana Kartika Bahari, responsabile dell’agenzia locale per le emergenze. La tragedia si è verificata nel distretto di Bogor, circa 60 km a Sud di Giacarta, dove le intense precipitazioni cadute lunedì hanno provocato l’esondazione di un fiume nelle vicinanze. L’acqua ha invaso la miniera clandestina, intrappolando oltre 20 lavoratori all’interno dei pozzi.

Le operazioni di soccorso procedono tra numerose difficoltà. I pozzi di scavo, profondi circa 100 metri e particolarmente stretti, rendono complicato l’accesso alle squadre di emergenza. A ostacolare gli interventi contribuiscono anche la scarsa illuminazione e il terreno scivoloso. Secondo quanto riferito da Hendra Rochmawan, portavoce della polizia di Giava Occidentale, 11 minatori sono riusciti a raggiungere l’esterno prima che l’acqua sommergesse il pozzo.

Gli incidenti nelle miniere sono frequenti in Indonesia, vasto arcipelago del Sud-Est asiatico particolarmente ricco di risorse naturali. Il fenomeno riguarda soprattutto i siti estrattivi non autorizzati, dove le norme di sicurezza vengono spesso disattese e i lavoratori sono esposti a gravi rischi.