Pioggia di fuoco nel cielo di novembre: ecco come ammirare il picco delle Leonidi

Il mese di novembre porta con sé uno degli appuntamenti più affascinanti per tutti gli appassionati di astronomia e per chi ama scrutare le profondità dello Spazio. Come ogni autunno, il nostro pianeta attraversa una nube di detriti cosmici, regalando a chi guarda all’insù l’emozione inebriante delle stelle cadenti. Le protagoniste assolute di questo periodo sono le Leonidi, uno sciame meteorico celebre per la sua straordinaria velocità e per i suoi lampi di luce particolarmente brillanti. Questo fenomeno celeste, in grado di illuminare le fredde notti di fine autunno, suscita sempre grande curiosità. Molti osservatori si chiedono da dove provengano esattamente queste meravigliose scie luminose, quando convenga puntare la sveglia per catturarle e quali siano le condizioni ideali per godersi a pieno la scena. Che siate esperti del settore o semplici sognatori in cerca di un desiderio da esprimere, prepararvi in anticipo è il 1° passo fondamentale per assistere al meglio a questo iconico valzer cosmico stagionale.

L’origine dello sciame e la cometa Tempel-Tuttle

Le Leonidi prendono il loro nome dalla costellazione del Leone, il punto del cielo, il radiante, dal quale le scie luminose sembrano irradiarsi. A generare queste meteore è la cometa 55P/Tempel-Tuttle, un affascinante corpo celeste che compie la sua orbita attorno al Sole in circa 33 anni. Durante il suo incessante viaggio attraverso il nostro Sistema Solare, la cometa si lascia alle spalle una densa scia di gas, polveri e minuscoli frammenti di roccia. Quando l’orbita della Terra incrocia questa nube, i frammenti penetrano nella nostra atmosfera terrestre all’incredibile velocità di 71 km/s, disintegrandosi per via del fortissimo attrito e generando le spettacolari scie luminose bianco-azzurre che tutti noi possiamo ammirare a occhio nudo.

Le Leonidi sono note da tempo per le loro piogge meteoriche eccezionali e cicliche. Ogni 33 anni, in corrispondenza del passaggio ravvicinato della cometa, il numero di stelle cadenti può spingersi fino a sfiorare le 10mila meteore all’ora, scatenando vere e proprie “bufere celesti”. L’ultima pioggia da record si è verificata a cavallo tra il 1999 e il 2001, mentre il prossimo incredibile show potrebbe farsi attendere dopo il 2031.

Quando e come osservare il picco

Lo sciame meteorico resta sempre attivo in un lasso di tempo compreso tra il 6 e il 30 novembre, tuttavia il momento migliore in assoluto per l’osservazione coincide con la nottata di massima intensità. Il picco tanto atteso è fissato nella notte tra il 17 e il 18 novembre. In un anno considerato normale, il tasso di visibilità si attesta intorno a 15 meteore all’ora. Le condizioni lunari di questo 2026 risultano particolarmente favorevoli per le esplorazioni notturne. La Luna, infatti, si troverà in fase di Primo Quarto e tramonterà comodamente prima della mezzanotte, garantendo agli astrofili un cielo sufficientemente buio per il resto della notte. La finestra temporale ideale per mettersi a caccia di scie luminose si apre tra le 2 e le 5 del mattino, quando il radiante nel Leone si alzerà bene sopra l’orizzonte verso Est e verso Sud-Est.

Non serve alcuna attrezzatura specifica. L’uso di binocoli o di telescopi è al contrario sconsigliato, poiché restringerebbe drasticamente il campo visivo totale impedendo di cogliere le meteore più veloci e quelle periferiche. Il consiglio principale è quello di allontanarsi dalle inquinanti luci della città e coprirsi estremamente bene per affrontare il freddo pungente di novembre. Infine, basta sdraiarsi comodamente a terra e abbracciare con lo sguardo la fetta più ampia di volta celeste, ricordando che le scie più suggestive si accendono spesso a 40 o 50 gradi di distanza dal radiante centrale.