Questa notte, tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026, lo sciame delle Leonidi raggiunge il suo picco di attività, regalando agli appassionati di astronomia una nuova occasione per alzare gli occhi al cielo a caccia di stelle cadenti e luminosi bolidi. Attive dal 6 al 30 novembre, queste meteore sfrecciano nell’atmosfera terrestre a una velocità vertiginosa di circa 71 km al secondo, guadagnandosi il primato tra le più veloci osservabili dal nostro pianeta. Secondo i dati dell’International Meteor Organisation, il massimo ordinario è atteso intorno alle 00:45 ora italiana del 18 novembre (le 23:45 UT del 17 novembre), con un tasso orario zenitale stimato intorno alle 15 meteore l’ora in condizioni di cielo perfettamente buio. Le previsioni della NASA risultano più caute, stimando meno di 3 meteore l’ora, ma la reale intensità dello spettacolo sarà svelata soltanto dall’osservazione diretta, resa quest’anno ancora più interessante dall’attraversamento di antiche scie di polveri cometarie fino al 19 novembre.

L’orario migliore per osservare il cielo e il ruolo della Luna

Per massimizzare le probabilità di avvistamento, la finestra ideale si apre nelle ore che precedono l’alba di mercoledì 18 novembre. Durante la prima parte della notte, infatti, la presenza della Luna al Primo Quarto disturberà parzialmente l’osservazione con il suo bagliore, nascondendo le scie più deboli. Con il passare delle ore, però, il nostro satellite tramonterà, lasciando spazio a un cielo decisamente più scuro proprio nel momento in cui il radiante – il punto prospettico da cui sembrano originarsi le scie, situato nella costellazione del Leone – raggiungerà la sua massima elevazione sull’orizzonte a Sud-Est. In questo 2026 orientarsi sarà particolarmente semplice anche per i meno esperti: proprio all’interno della costellazione del Leone brilleranno infatti Giove e Marte, separati tra loro da appena pochi gradi, fungendo da perfetto punto di riferimento celeste.

Consigli pratici per non perdere lo spettacolo

Per godersi al meglio lo sciame delle Leonidi occorre allontanarsi il più possibile dalle fonti di inquinamento luminoso cittadino, scegliendo un luogo buio e con l’orizzonte orientale libero da ostacoli. Una volta raggiunta la postazione, è fondamentale concedere agli occhi dai 20 ai 30 minuti per adattarsi completamente all’oscurità, evitando di guardare lo schermo dello smartphone. Un accorgimento tecnico utile riguarda la direzione dello sguardo: invece di puntare direttamente verso la costellazione del Leone, conviene osservare una porzione di cielo poco distante dal radiante. Le meteore che appaiono troppo vicine al punto d’origine colpiscono infatti l’atmosfera quasi frontalmente, generando scie molto brevi, mentre spostando lo sguardo di lato si possono ammirare le traiettorie più lunghe, inclusi i cosiddetti bolidi radenti che sfiorano gli strati alti dell’atmosfera lasciando scie persistenti prima di tornare nello Spazio.

L’eredità della cometa Tempel-Tuttle e gli incontri fino al 19 novembre

Le Leonidi devono la loro esistenza alla cometa periodica 55P/Tempel-Tuttle, che completa un’orbita attorno al Sole ogni 33 anni circa seminando lungo il proprio percorso dense correnti di detriti. Questo sciame occupa un posto d’onore nella storia dell’astronomia moderna: fu proprio la leggendaria tempesta meteorica del 1833, visibile soprattutto dal Nord America, a far comprendere agli scienziati che le stelle cadenti non sono fenomeni casuali, bensì il risultato dell’impatto della Terra con precise scie di polveri cometarie. Sebbene nel 2026 non sia prevista alcuna tempesta – per i prossimi grandi picchi bisognerà attendere il ritorno della cometa al perielio nel maggio 2031 e gli anni 2033 e 2034 – i modelli dinamici elaborati dagli astronomi Jérémie Vaubaillon e Mikiya Sato segnalano comunque una serie di passaggi ravvicinati con vecchi filamenti di detriti espulsi nel 1533, nel 1800, nel 1699 e nel 1600. Si tratta di incontri di debole entità che, pur senza stravolgere i numeri, potrebbero generare piccoli e piacevoli sussulti di attività fino alla notte del 19 novembre.