Nuovi materiali sostenibili, pneumatici sempre più performanti, tecnologie brevettate e formazione di giovani ricercatori: sono i risultati di 25 anni di collaborazione tra Pirelli e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che celebrano oggi il quarto di secolo di CORIMAV (Consorzio per le Ricerche Materiali Avanzati). Nato nel 2001 per creare un collegamento tra ricerca accademica e industriale, il Consorzio è diventato negli anni un modello di Open Innovation, contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche destinate al settore degli pneumatici. La ricerca sui nuovi materiali rappresenta oggi una delle principali leve di innovazione per migliorare prestazioni, efficienza e sicurezza degli pneumatici. L’anniversario della collaborazione è stato celebrato all’Auditorium Pirelli di Milano, con gli interventi di Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, e Marco Emilio Orlandi, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca.

Pirelli e Milano-Bicocca: 28 brevetti e 250 contributi scientifici in 25 anni

Il bilancio delle attività di CORIMAV testimonia il valore della collaborazione tra università e industria. In 25 anni il Consorzio ha finanziato 44 borse di studio, 65 Dottorati di Ricerca e una posizione di Ricercatore, sviluppando percorsi formativi nei quali l’attività accademica si confronta direttamente con le esigenze e le metodologie della ricerca industriale. Le competenze maturate attraverso questi percorsi hanno aperto opportunità professionali in diversi settori, dall’accademia all’industria, passando per l’imprenditoria e la divulgazione scientifica. Circa il 20% dei dottori CORIMAV intraprende una carriera in Pirelli, valorizzando le conoscenze acquisite durante il percorso di formazione. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, l’attività del Consorzio ha prodotto 28 brevetti e 250 contributi scientifici relativi al settore degli pneumatici. La capacità di costruire un collegamento strutturato tra università e impresa ha ottenuto anche un riconoscimento europeo: nel 2018 la Commissione europea ha incluso CORIMAV nello Study on Fostering Industrial Talents in Research at European Level, dedicato alle esperienze europee di mobilità tra ricerca e industria.

Il ministro Bernini: il valore dell’alleanza tra ricerca e industria

In occasione delle celebrazioni, il Ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inviato un messaggio sottolineando l’importanza della condivisione delle competenze tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. “C’è una forma di intelligenza che nasce soltanto dall’incontro tra intelligenze diverse. È quella che scocca quando la libertà della ricerca dialoga con il pragmatismo dell’impresa. Quando due mondi scelgono di condividere una visione e scoprono di poter arrivare, insieme, molto più lontano. Venticinque anni fa, Pirelli e l’Università di Milano-Bicocca hanno avuto questa intuizione. Il CORIMAV è nato così. Da un’alleanza tra ricerca e industria che ha saputo anticipare i tempi e che oggi rappresenta uno sfidante modello di collaborazione. A Pirelli, all’Università di Milano-Bicocca e a tutte le persone che hanno contribuito a questa esperienza rivolgo il mio ringraziamento e i miei auguri. Venticinque anni sono un traguardo importante. Ma la qualità più preziosa di chi fa ricerca è continuare a guardare oltre il traguardo”, ha affermato il ministro.

Tronchetti Provera: nuove competenze per affrontare le sfide tecnologiche

La volontà di proseguire e ampliare la collaborazione è stata ribadita da Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, che ha evidenziato il ruolo del Consorzio nella trasformazione della ricerca scientifica in innovazione industriale. “Venticinque anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto una base da cui guardare avanti. CORIMAV ha dimostrato il valore della collaborazione tra università e impresa, mettendo insieme competenze e approcci diversi e trasformando la ricerca in innovazione concreta. È un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori”.

Milano-Bicocca e il trasferimento tecnologico dalla ricerca al mondo produttivo

Per l’Università di Milano-Bicocca, l’esperienza di CORIMAV rappresenta un esempio concreto di trasferimento tecnologico, attraverso il quale i risultati della ricerca scientifica trovano applicazione nei processi produttivi e contribuiscono allo sviluppo di nuove opportunità professionali. Marco Emilio Orlandi, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca, ha affermato: “oggi il trasferimento tecnologico è una missione sempre più importante per l’università: permette ai risultati della ricerca di trovare applicazione nel mondo produttivo. Milano-Bicocca ha investito in questa direzione fin dalla fondazione dell’Ateneo, come dimostra CORIMAV, nato dalla collaborazione con Pirelli e attivo da 25 anni nella ricerca sui materiali e nella formazione dottorale. Uno dei risultati che ci rende più orgogliosi è vedere che i dottorandi del Consorzio hanno trovato la propria strada professionale in ambito accademico o industriale, anche nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli”.

Dai nanocompositi agli pneumatici: come si è evoluta la ricerca di CORIMAV

Nei primi anni di attività il Consorzio ha concentrato i propri studi sui materiali nanocompositi, sulla trasmissione di energia, con particolare attenzione alla superconduttività e alla generazione distribuita, e sulla modellistica molecolare. A partire dal 2010, in linea con la strategia aziendale di Pirelli, l’attenzione si è progressivamente spostata sul settore degli pneumatici. La ricerca si è orientata verso lo sviluppo di nuovi materiali, anche di origine naturale e riciclata, capaci di coniugare innovazione tecnologica e miglioramento delle prestazioni. Lo scambio di conoscenze tra ricercatori universitari e industriali ha consentito al Consorzio di evolversi in una piattaforma di Open Innovation, finalizzata alla crescita delle competenze e all’accelerazione dello sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie.

La lignina: dalle biomasse di scarto ai pneumatici di nuova generazione

Tra i risultati più significativi raggiunti nell’ambito della scienza dei materiali figura l’impiego della lignina, un materiale naturale proveniente da biomasse di scarto e caratterizzato da proprietà antiossidanti. Attraverso opportune modifiche chimico-fisiche, la lignina può contribuire alle proprietà meccaniche della mescola dello pneumatico, consentendo contemporaneamente di sostituire materiali di sintesi di origine fossile. Si tratta di un esempio concreto di come la ricerca sui materiali di origine naturale possa trovare applicazione industriale, valorizzando risorse provenienti da biomasse di scarto e contribuendo allo sviluppo delle mescole utilizzate nel settore degli pneumatici.

SmartNet Silica: la tecnologia brevettata per migliorare aderenza e scorrevolezza

Un altro importante risultato della collaborazione tra Pirelli e Milano-Bicocca è rappresentato dalla SmartNet Silica, una tecnologia brevettata sviluppata attraverso la ricerca sui nano-silicati. La tecnologia si basa sull’impiego di una particolare silice che permette allo pneumatico di combinare elevate prestazioni di grip e scorrevolezza su asciutto e bagnato, garantendo al contempo una maggiore resistenza meccanica della mescola del battistrada. La ricerca ha dunque permesso di individuare soluzioni in grado di intervenire contemporaneamente su diverse caratteristiche dello pneumatico, dall’aderenza alla scorrevolezza, fino alla resistenza dei materiali che compongono il battistrada.

Dal Pirelli P ZERO E agli pneumatici per biciclette: le applicazioni delle nuove tecnologie

I risultati ottenuti attraverso le attività di CORIMAV hanno già trovato applicazione in prodotti Pirelli. Sia la lignina sia la SmartNet Silica sono infatti utilizzate nella tecnologia RunForward, impiegata in prodotti Ultra High Performance come il P ZERO E, e nello pneumatico per biciclette P ZERO Race TLR 4S. Il passaggio dalla ricerca scientifica all’applicazione industriale dimostra come le conoscenze maturate nell’ambito della scienza dei materiali possano essere utilizzate nello sviluppo di prodotti destinati a differenti settori della mobilità.

Il futuro degli pneumatici Pirelli tra materiali ispirati alla natura ed elettronica

Dopo 25 anni di collaborazione, Pirelli e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca si preparano ad ampliare il perimetro delle attività di ricerca, esplorando nuovi ambiti scientifici e tecnologici. Una delle principali direttrici riguarderà la progettazione di nuovi materiali, non soltanto provenienti da fonti rinnovabili, ma anche sviluppati prendendo come riferimento i processi e i meccanismi presenti in natura. Alla scienza dei materiali si affiancheranno progetti dedicati all’elettronica e ai nuovi modelli computazionali, destinati alla realizzazione di pneumatici di nuova generazione. La sfida dei prossimi anni sarà tradurre le strategie dei consorziati in progetti scientifici capaci di sostenere una crescente integrazione tra competenze accademiche e industriali, estendendo la collaborazione dalla ricerca sui materiali alle nuove metodologie di sviluppo degli pneumatici.