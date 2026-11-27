Una violenta ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio la Polonia meridionale, dove abbondanti nevicate stanno provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui trasporti pubblici. La neve, caduta ininterrottamente dalla serata di ieri, ha ricoperto strade e automobili, trasformando gli spostamenti in una vera e propria sfida per automobilisti e pendolari. La situazione più critica si registra a Cracovia, dove la città si è risvegliata sotto diversi centimetri di neve. Il trasporto pubblico sta già facendo i conti con ritardi e modifiche ai collegamenti suburbani, mentre sulle principali arterie stradali si procede a velocità ridotta.

Traffico in tilt e incidenti sulle principali arterie

Le difficoltà interessano 5 regioni del Sud del Paese, tra cui Małopolskie, Slesia e Bassa Slesia. Particolarmente complicata la circolazione lungo l’autostrada A4, importante collegamento Est-Ovest, soprattutto nei tratti in prossimità di Cracovia e Katowice, uno dei principali centri industriali polacchi. Non sono mancati gli incidenti. In Bassa Slesia, nei pressi della località di Jelcz-Laskowice, un furgone con 13 persone a bordo è uscito di strada, finendo contro un albero. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Un altro incidente ha coinvolto un camion e uno spazzaneve lungo l’autostrada A18, causando il blocco di una corsia in direzione del confine tedesco.

Nuove nevicate in arrivo: attenzione nelle prossime 48 ore

Le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare ulteriormente. L’Istituto di meteorologia e gestione delle acque polacco (IMGW) prevede infatti nuove e intense precipitazioni nevose nei prossimi due giorni, con particolare riferimento ai settori meridionali del Paese. A determinare l’evoluzione del quadro meteorologico sarà una circolazione depressionaria in arrivo dall’Italia, destinata a influenzare il tempo sulla Polonia favorendo nuove precipitazioni. Situazione decisamente più tranquilla, invece, sulle regioni settentrionali e centrali, dove non sono attesi fenomeni di particolare intensità.

Da sabato migliora il tempo, ma il freddo resterà intenso

Un graduale cambiamento è previsto a partire da sabato, quando l’espansione di un campo di alta pressione dovrebbe favorire schiarite e una progressiva attenuazione delle nevicate. Il miglioramento non coinciderà, tuttavia, con un immediato ritorno a condizioni climatiche più miti. Le temperature diurne resteranno intorno allo zero, mentre durante la notte i valori potranno scendere fino a -12°C, mantenendo condizioni di gelo diffuso. Per un aumento più significativo delle temperature bisognerà attendere la prossima settimana, quando è previsto l’arrivo di una graduale fase di disgelo a partire dalla Polonia occidentale.