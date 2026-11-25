La Polonia rafforza le misure di sicurezza lungo il confine con l’Ucraina e si prepara a istituire una no-fly zone per contrastare le incursioni aeree attribuite alla Russia. Ad annunciare la decisione è stato oggi il viceministro della Difesa polacco, Cezary Tomczyk, dopo una serie di episodi che hanno interessato lo spazio aereo nazionale. L’obiettivo di Varsavia è consentire alle proprie forze militari di identificare rapidamente eventuali velivoli militari russi e, qualora si rendesse necessario, procedere al loro abbattimento. Il governo polacco è già al lavoro per definire il provvedimento che porterà all’istituzione della zona di interdizione al volo in prossimità del confine ucraino. La misura dovrebbe diventare operativa nelle prossime settimane, a cavallo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

“Il governo sta già preparando un’ordinanza che dovrebbe entrare in vigore tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio”, ha dichiarato ai giornalisti il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk. La decisione rappresenta un rafforzamento delle misure di protezione dello spazio aereo polacco, con particolare attenzione alle aree di confine maggiormente esposte alle possibili incursioni di mezzi militari provenienti dalle operazioni in corso in Ucraina.

Le accuse della Polonia alla Russia e il rischio di nuove incursioni

Alla base dell’iniziativa ci sono le ripetute violazioni dello spazio aereo nazionale attribuite a Mosca. La Polonia ha più volte accusato la Russia di voler colpire i Paesi sostenitori di Kiev attraverso incursioni condotte con droni e altri mezzi. L’istituzione della no-fly zone risponde dunque all’esigenza di rendere più tempestiva la capacità di identificazione e intervento delle forze polacche di fronte a eventuali nuove minacce aeree. L’annuncio di Tomczyk arriva all’indomani delle notizie relative a una nuova incursione. Ieri alcuni funzionari hanno infatti riferito che un drone da ricognizione russo era entrato brevemente nello spazio aereo polacco durante un attacco notturno contro l’Ucraina. L’episodio si aggiunge a quanto accaduto la scorsa settimana, quando tre missili russi sono caduti in territorio polacco. Una successione di eventi che ha spinto Varsavia ad accelerare sulla predisposizione di nuove misure per la difesa dei propri confini, mentre proseguono le operazioni militari russe contro l’Ucraina.