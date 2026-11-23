Il Ponte sullo Stretto di Messina non deve essere considerato un’infrastruttura isolata, ma parte di un sistema integrato di collegamenti stradali e ferroviari capace di connettere Calabria e Sicilia con i principali corridoi europei. È il messaggio lanciato dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, intervenuto oggi al convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, tenutosi al Cnel. Al centro dell’intervento, la necessità di accompagnare la prospettiva dell’attraversamento stabile dello Stretto con il potenziamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuovi collegamenti. Un obiettivo che si inserisce nel piano industriale Anas da 43,2 miliardi di euro al 2035, dei quali 23,16 miliardi destinati al Mezzogiorno.

Ponte sullo Stretto, Gemme: “il suo valore dipenderà anche dai collegamenti stradali e ferroviari”

“Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un’opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia“. Con queste parole, Claudio Andrea Gemme ha evidenziato il ruolo delle infrastrutture di collegamento nella valorizzazione del futuro Ponte. L’attraversamento stabile viene inserito in una visione più ampia della mobilità, nella quale assumono particolare importanza l’accessibilità dei territori, i collegamenti con i porti e le connessioni con le aree produttive. La prospettiva delineata dall’amministratore delegato di Anas pone dunque al centro non soltanto la grande opera, ma anche l’efficienza dell’intero sistema infrastrutturale tra Calabria e Sicilia, considerata una condizione fondamentale per valorizzarne il ruolo strategico.

Anas, oltre 10 miliardi di investimenti in Calabria e Sicilia tra nuove opere e manutenzione

Un passaggio centrale dell’intervento riguarda le risorse destinate alle infrastrutture del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle due regioni direttamente interessate dal progetto del Ponte. “Anas – ha sottolineato Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi”. Nel dettaglio, per la Calabria sono previsti 4,83 miliardi di euro per nuove opere e 1,21 miliardi per interventi di manutenzione, per un totale di 6,04 miliardi di euro. Per la Sicilia, invece, gli investimenti ammontano a 2,28 miliardi per nuove opere e 2,44 miliardi per la manutenzione, raggiungendo complessivamente 4,72 miliardi di euro. La somma degli stanziamenti previsti nelle due regioni raggiunge così 10,76 miliardi di euro, nell’ambito della programmazione industriale illustrata da Anas.

Il Ponte sullo Stretto nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo

L’amministratore delegato di Anas ha richiamato anche la dimensione europea dell’infrastruttura, sottolineando il contributo che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria potrebbe offrire alla continuità delle grandi direttrici di trasporto. Secondo Gemme, il Ponte rappresenta “un tassello strategico per completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee“. Il riferimento al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo colloca il progetto del Ponte in una prospettiva che supera i confini delle due regioni, attribuendo all’attraversamento dello Stretto una funzione strategica nell’integrazione delle reti di trasporto. In questo quadro, il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta un elemento essenziale per connettere le infrastrutture regionali con i principali nodi di scambio e con le direttrici europee.

Gemme: “un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia”

Il miglioramento della rete infrastrutturale è stato collegato anche alle prospettive di crescita economica e occupazionale del Sud, con particolare riferimento alla competitività delle imprese e alla maggiore certezza dei tempi di percorrenza. “Infrastrutture efficienti – ha aggiunto – significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia“. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Anas delineano quindi una strategia nella quale il Ponte sullo Stretto viene considerato parte di una rete più estesa, da rafforzare attraverso investimenti nelle nuove opere e nella manutenzione. La prospettiva indicata da Gemme lega il valore dell’attraversamento stabile alla capacità di migliorare l’accessibilità di Calabria e Sicilia, favorire le connessioni tra territori e aree produttive e rafforzare il ruolo del Mezzogiorno nelle reti infrastrutturali nazionali ed europee.