Il Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe generare circa 146 miliardi di euro di PIL aggiuntivo per l’Italia, sostenere complessivamente circa 853mila occupati equivalenti a tempo pieno e trasformare profondamente il sistema dei collegamenti tra Sicilia e Calabria. Sono i principali risultati dello studio di impatto multidimensionale realizzato da TEHA Group (The European House – Ambrosetti), che ha analizzato le ricadute economiche, sociali e territoriali della costruzione dell’infrastruttura e dei primi trent’anni della sua gestione. Le stime delineano uno scenario nel quale gli effetti dell’opera andrebbero ben oltre il collegamento stabile tra le due sponde, coinvolgendo il sistema produttivo nazionale, la logistica, i porti, il turismo e il trasporto ferroviario. Tra i dati più significativi emergono anche una riduzione media prevista del 38% dei costi di trasporto delle merci, un incremento del 47,6% dei passeggeri locali che attraversano lo Stretto e la possibilità di attrarre mediamente 840mila turisti aggiuntivi ogni anno. Si tratta di benefici potenziali e impatti stimati dallo studio, legati alla realizzazione del Ponte e delle infrastrutture connesse.

Ponte sullo Stretto, lo studio TEHA: 146 miliardi di PIL aggiuntivo e un moltiplicatore di 8,8

TEHA Group ha applicato al progetto del Ponte il modello di valutazione sviluppato dal proprio team Business & Policy Impact, specializzato nella misurazione delle ricadute dirette, indirette, indotte e abilitate da investimenti, politiche pubbliche e grandi progetti strategici. L’analisi prende in considerazione l’intero ciclo di realizzazione dell’opera, pari a 7,5 anni, e i successivi trent’anni di gestione, manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura. A fronte di un investimento iniziale di 13,5 miliardi di euro, la sola fase di costruzione genererebbe un giro d’affari complessivo superiore a 37 miliardi di euro, coinvolgendo non soltanto i comparti edilizio e ingegneristico, ma anche manifattura, attività professionali, commercio, servizi collegati, tecnologie informatiche e ospitalità. Entrando nel dettaglio delle stime, durante i 7,5 anni di costruzione il progetto produrrebbe circa 23 miliardi di euro di PIL aggiuntivo, dei quali 6 miliardi nei territori direttamente interessati e 17 miliardi nel resto d’Italia. Nei primi trent’anni di esercizio, invece, il contributo stimato ammonta a circa 123,5 miliardi di euro: 2,4 miliardi deriverebbero dalle attività di gestione e manutenzione e 121 miliardi dai benefici per il sistema produttivo, il turismo e la logistica. Di questi 123,5 miliardi, circa 60 miliardi sarebbero generati sul territorio e 63,5 miliardi nel resto del Paese. Sommando le risorse necessarie per costruire il Ponte e quelle destinate alla gestione e alla manutenzione nei trent’anni successivi, lo studio individua un moltiplicatore economico pari a 8,8: ogni euro speso per realizzare, gestire e manutenere l’infrastruttura abiliterebbe la generazione di 8,8 euro cumulati per il sistema Paese.

Occupazione, le stime sul Ponte: 853mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno

Un altro capitolo centrale dell’analisi riguarda le ricadute occupazionali del Ponte sullo Stretto. Considerando la fase realizzativa e i primi trent’anni di gestione, lo studio stima complessivamente circa 853mila occupati espressi in Full Time Equivalent (FTE), un indicatore che misura il volume di lavoro in termini equivalenti a tempo pieno nell’arco temporale considerato. Non si tratta, quindi, di 853mila persone impiegate contemporaneamente, ma di una misura cumulata dell’occupazione sostenuta dalle attività e dagli effetti economici dell’infrastruttura. Durante la costruzione, nell’arco di 7,5 anni, l’impatto occupazionale previsto è di circa 140mila unità FTE, delle quali 110mila riferite al territorio e 30mila al resto d’Italia. Nei primi trent’anni di gestione vengono invece stimate circa 711mila unità FTE, con 440mila riferite ai territori interessati e 271mila al resto del Paese. La distribuzione degli effetti conferma, secondo il modello adottato, la capacità dell’investimento di coinvolgere filiere produttive e attività economiche anche al di fuori delle aree direttamente attraversate dall’infrastruttura.

De Molli: “una straordinaria opportunità economica per le regioni coinvolte”

Lo studio è stato presentato oggi dall’amministratore delegato di TEHA, Valerio De Molli, che ha sottolineato il ruolo delle grandi infrastrutture come strumenti di crescita economica e territoriale. “I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte, attraverso effetti moltiplicatori in diversi settori industriali. Le grandi infrastrutture producono infatti benefici ampi, multidimensionali e di lungo periodo, che si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. Gli impatti interessano direttamente i territori attraversati, ma si estendono anche al resto del Paese e, in alcuni ambiti, all’intero contesto europeo”. Sui risultati è intervenuto anche l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha evidenziato in particolare l’integrazione dei collegamenti ferroviari e le conseguenze attese sul sistema economico del Mezzogiorno. “Lo Studio conferma che il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di rafforzare l’integrazione territoriale, migliorare la competitività del Paese e completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T. La fase realizzativa determina importanti effetti in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura il collegamento ferroviario assicurato dal ponte consentirà un riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro con un arricchimento dell’offerta e conseguenti positivi riflessi sui costi di mobilità per l’utente finale. Sono previsti benefici significativi e strutturali, anche in termini di integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, maggiore competitività del sistema produttivo locale grazie alla riduzione dei costi logistici, sviluppo del sistema turistico e valorizzazione del potenziale strategico del sistema portuale del Mezzogiorno all’interno delle principali rotte commerciali del Mediterraneo”.

Messina e Reggio Calabria, il collegamento ferroviario metropolitano dello Stretto e tre nuove fermate

Una delle trasformazioni territoriali analizzate riguarda il collegamento ferroviario metropolitano tra Messina e Reggio Calabria, concepito per assicurare una connessione stabile e continua tra le due città attraverso l’utilizzo della rete esistente e la realizzazione complementare di tre nuove fermate metropolitane. L’obiettivo è valorizzare le relazioni economiche e sociali tra le due sponde, favorendo una maggiore integrazione urbana e ampliando le opportunità di spostamento per studio, lavoro, servizi e altre attività quotidiane. Il sistema metropolitano interessato comprende complessivamente un bacino di circa 1,1 milioni di abitanti, due atenei statali di primo livello con 17 dipartimenti e circa 31mila studenti iscritti, cinque strutture ospedaliere complementari e un aeroporto in forte sviluppo. Secondo le proiezioni dello studio, una volta completato il progetto i passeggeri locali annui, ossia gli abitanti dell’area che attraversano lo Stretto, aumenterebbero del 47,6%, passando dagli attuali 3,07 milioni a 4,53 milioni. L’incremento sarebbe accompagnato da un cambiamento nella distribuzione dei flussi tra le diverse modalità di trasporto, con un rafforzamento del ruolo della ferrovia. Il collegamento stabile viene quindi considerato non soltanto un’infrastruttura di attraversamento, ma anche un elemento capace di incidere sull’organizzazione della mobilità all’interno di un’area urbana e territoriale che comprende le due sponde dello Stretto.

Trasporto merci, costi ridotti del 38% e 3,6 miliardi di PIL potenziale in più

Per le imprese siciliane e calabresi, uno dei benefici economici più rilevanti individuati dall’analisi riguarda la diminuzione dei costi logistici. La realizzazione del Ponte tra Sicilia e Calabria consentirebbe, secondo lo studio, una riduzione media del 38% dei costi di trasporto delle merci, con effetti sulla redditività e sulla produttività delle aziende. Il miglioramento dell’efficienza logistica potrebbe tradursi in un incremento potenziale del PIL nazionale pari a 3,6 miliardi di euro, del quale il 45,3% andrebbe direttamente a beneficio di Sicilia e Calabria. Sul versante occupazionale, l’analisi associa a questi vantaggi la possibile creazione di 14.250 posti di lavoro, con il 45,2% degli impieghi concentrati nelle due regioni. La valutazione viene inserita nel più ampio quadro dei costi dell’insularità della Sicilia, che rappresentano un fattore di svantaggio competitivo per il sistema produttivo regionale. Secondo le stime riportate, l’isola registra una perdita economica annua pari a circa 7,8 miliardi di euro rispetto al proprio PIL, corrispondente a un potenziale di crescita inespresso del 7%. Il divario riguarda anche il mercato del lavoro: l’insularità viene associata a una perdita stimata di 146mila posti di lavoro rispetto al potenziale regionale e a un deficit nel tasso di occupazione equivalente a 4,8 punti percentuali. La riduzione dei costi di trasporto costituisce dunque uno degli strumenti attraverso i quali l’infrastruttura potrebbe contribuire a compensare almeno parte degli svantaggi legati alla condizione geografica della Sicilia.

Porti di Gioia Tauro e Augusta, la sfida ai grandi scali del Nord Europa

Un altro settore strategico preso in esame è quello portuale, con particolare attenzione ai poli di Gioia Tauro e Augusta. La loro posizione nel Mediterraneo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per intercettare una maggiore quota dei flussi commerciali diretti verso l’Europa centrale e settentrionale. Lo studio evidenzia come, per raggiungere Monaco di Baviera partendo dal Canale di Suez, siano necessari circa 13 giorni attraverso i porti di Rotterdam o Anversa, contro i soli cinque giorni passando da Augusta o Gioia Tauro. Nonostante questo vantaggio geografico, la capacità dei due scali meridionali di intercettare i traffici internazionali risulta ancora limitata rispetto a quella dei grandi porti nordeuropei. Il confronto sui volumi movimentati mette in evidenza la dimensione del divario: nel 2024 Rotterdam e Anversa hanno movimentato complessivamente 27,3 milioni di TEU, unità di misura corrispondente a un container standard da venti piedi, mentre dai porti di Augusta e Gioia Tauro sono transitati appena 3,9 milioni di TEU. Sul piano commerciale, il valore delle importazioni europee via mare viene quantificato in circa 2.600 miliardi di euro, dei quali 678 miliardi provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia sudorientale. Di questi ultimi, 336 miliardi raggiungono i porti del Nord Europa situati in Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio senza transitare attraverso l’Italia.

L’analisi ipotizza che il sistema portuale Augusta-Gioia Tauro possa intercettare fino al 5% dei traffici commerciali orientali attualmente gestiti dai porti del Nord Europa. Per raggiungere questo risultato viene considerata indispensabile l’integrazione degli scali con la rete ferroviaria nazionale, della quale il Ponte rappresenterebbe un elemento fondamentale. L’acquisizione di questa quota di traffico consentirebbe di attivare ogni anno 420 milioni di euro di maggiore attività economica per il Paese e le sue filiere, di cui 250 milioni in Sicilia e Calabria. Il contributo annuale al PIL sarebbe pari a 140 milioni di euro, dei quali 80 milioni nelle due regioni, mentre l’impatto occupazionale raggiungerebbe 2.260 unità FTE all’anno, con 1.470 concentrate nei territori siciliano e calabrese.

Turismo in Sicilia e Calabria, previsti 840mila visitatori aggiuntivi ogni anno

Il turismo costituisce un ulteriore ambito nel quale lo studio individua possibili effetti economici di rilievo. Il Ponte potrebbe favorire l’aumento dei flussi turistici attraverso due meccanismi distinti: da una parte la capacità della stessa infrastruttura di diventare un’attrazione, dall’altra il miglioramento della mobilità tra la Sicilia e il resto del Paese. A sostegno della prima ipotesi vengono richiamati esempi internazionali come il Golden Gate Bridge di San Francisco e il viadotto di Millau, nel sud della Francia, infrastrutture che hanno assunto anche un ruolo di attrattori turistici. Secondo le valutazioni presentate, tuttavia, il contributo maggiore deriverebbe dalla maggiore facilità di accesso e attraversamento dello Stretto. Le previsioni di traffico indicano che, dopo l’apertura dell’infrastruttura, il miglioramento dei collegamenti potrebbe incentivare del 13% la mobilità passeggeri tra Sicilia e Continente, con un incremento medio stimato di 840mila turisti all’anno. I nuovi flussi genererebbero una maggiore spesa turistica pari a 630 milioni di euro annui, un contributo al PIL di 292 milioni e un impatto occupazionale di circa 6.300 unità FTE ogni anno. A differenza di altre componenti dell’analisi, caratterizzate da effetti distribuiti anche nel resto d’Italia, i benefici turistici stimati sarebbero interamente territoriali e riguarderebbero la Sicilia orientale e la Calabria, con ricadute sui settori dell’ospitalità, del commercio e dei servizi collegati ai visitatori.

Alta Velocità in Sicilia, fino al 59% di tempo in meno tra Roma e Messina

Il Ponte viene inoltre inserito all’interno di un più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie del Mezzogiorno. In Sicilia risultano programmati investimenti complessivi per circa 50 miliardi di euro, dei quali circa 15 miliardi destinati alla rete stradale, con interventi sui principali collegamenti e sull’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, comprese le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania. Anche la Calabria è interessata da un importante programma infrastrutturale, che comprende il completamento della SS106 Jonica, nuove tratte stradali e il completamento della Trasversale delle Serre. Sul fronte ferroviario vengono indicate come priorità l’elettrificazione e il potenziamento delle linee esistenti, compresa la Sibari-Crotone-Catanzaro-Lamezia. In questo quadro, il collegamento stabile rappresenterebbe l’elemento di raccordo tra i sistemi infrastrutturali delle due regioni, consentendo di integrare la Sicilia nella rete nazionale ferroviaria ad Alta Velocità e Alta Capacità. La combinazione tra gli investimenti sulle linee ferroviarie e la costruzione del Ponte permetterebbe, secondo le stime, una consistente riduzione dei tempi di viaggio sulle principali direttrici tra la Capitale e l’isola. In particolare, la diminuzione prevista sarebbe del 34% sulla tratta Roma-Palermo, del 55% sulla Roma-Catania e del 59% sulla Roma-Messina. I miglioramenti stimati dipendono quindi dall’integrazione del Ponte con gli interventi di potenziamento ferroviario previsti, e non esclusivamente dalla realizzazione dell’attraversamento stabile.

Trasporto ferroviario delle merci e ambiente, previste 200mila tonnellate di CO₂ in meno all’anno

L’integrazione della rete ferroviaria viene considerata strategica anche per il trasporto delle merci in Sicilia, dove attualmente il ricorso alla ferrovia risulta sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale. Secondo i dati riportati nello studio, soltanto il 2,6% delle merci siciliane viene trasportato su ferro, a fronte di una media italiana del 7,9%. Il potenziamento della capacità ferroviaria consentirebbe di ridurre questo divario, arrivando a gestire potenzialmente fino a 1,6 milioni di tonnellate di merci e favorendo una diversa distribuzione dei traffici tra le modalità di trasporto. Il trasferimento di una parte dei flussi verso la ferrovia avrebbe anche conseguenze sotto il profilo ambientale. Secondo le valutazioni contenute nell’analisi, il cambiamento modale reso possibile dal Ponte determinerebbe una riduzione di circa 526mila miglia nautiche di collegamenti marittimi brevi nell’area dello Stretto. A questo effetto viene associata una diminuzione delle emissioni pari a circa 200mila tonnellate di CO₂ all’anno. La stima ambientale riguarda dunque il riequilibrio dei trasporti reso possibile dalla maggiore capacità ferroviaria e dalla conseguente riduzione dei collegamenti marittimi brevi.

Università di Messina e Reggio Calabria, le opportunità di collaborazione nella ricerca e nell’innovazione

Tra gli aspetti esaminati dallo studio figura infine il rapporto tra la realizzazione del Ponte e il sistema universitario di Sicilia e Calabria. Le attività di costruzione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura potrebbero favorire collaborazioni con gli atenei locali, creando opportunità per la ricerca scientifica, l’apprendimento pratico e lo sviluppo delle competenze professionali. Le università avrebbero la possibilità di partecipare a progetti legati alle applicazioni ingegneristiche e tecnologiche, mentre il sistema impegnato nella realizzazione e nella gestione del Ponte potrebbe beneficiare dell’accesso a capitale umano qualificato, innovazione e supporto accademico. L’analisi considera queste sinergie un’opportunità per rafforzare il sistema della conoscenza e sostenere lo sviluppo economico e tecnologico dei territori coinvolti.

Come esempio internazionale viene richiamata l’esperienza del College of Engineering dell’Università di Berkeley, in relazione alla costruzione del Golden Gate Bridge. Secondo la ricostruzione riportata nello studio, il progetto coinvolse numerose personalità accademiche legate all’università e contribuì a rafforzare il prestigio e la crescita del dipartimento di Ingegneria. L’esperienza favorì un ampliamento dell’offerta formativa, dei corsi e del numero di docenti e studenti, accompagnando il miglioramento della reputazione accademica e professionale dell’ateneo in diversi settori ingegneristici. Il riferimento a Berkeley viene utilizzato per evidenziare il potenziale di collaborazione tra grandi opere e istituzioni universitarie, con la prospettiva di sviluppare anche nello Stretto un rapporto capace di collegare formazione, ricerca, innovazione e attività produttive.