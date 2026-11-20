La ricerca scientifica incontra l’arte e la musica per raccontare le grandi sfide della contemporaneità. È questo lo spirito di “Ponti di luce”, l’iniziativa in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre nella chiesa di San Giorgio Maggiore, a Napoli. L’evento, organizzato dall’azienda napoletana ESA – Environmental Special Activities in collaborazione con ENEA, celebra i trent’anni di attività della società e punta l’attenzione su quattro temi strategici: smart city, comunità energetiche, digitalizzazione e resilienza.

Due giornate di confronto e divulgazione che vedranno la partecipazione di esperti e artisti, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle questioni che riguardano il futuro delle città e dei territori. Tra gli argomenti affrontati figurano la tutela delle risorse naturali, con particolare attenzione all’acqua, la transizione energetica, la trasformazione digitale urbana, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei rischi.

Acqua e infrastrutture, il contributo della ricerca ENEA

Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 20 novembre, nella mattinata, si terrà la tavola rotonda “Acqua e società civile e industriale in marcia verso il 2030”, alla quale interverrà Stefano Pizzuti, responsabile della Divisione ENEA Soluzioni e servizi per le infrastrutture critiche e le comunità energetiche, del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. Il suo contributo sarà dedicato ai temi della resilienza, dell’adattamento, dell’innovazione e della digitalizzazione, con un approfondimento sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare la gestione delle reti idriche e contenere i consumi energetici.

“L’acqua è un’infrastruttura energivora, che influisce sulle nostre bollette – osserva Pizzuti – Come possiamo fare per gestirla meglio e ridurre le bollette? Una delle soluzioni proposte da ENEA è la digitalizzazione, replicando la metodologia avanzata del PELL, il Public Energy Living Lab, una piattaforma metodologica e tecnologica da noi sviluppata per censimento, monitoraggio, raccolta dati e valutazione delle prestazioni energetiche delle infrastrutture pubbliche, principalmente l’illuminazione pubblica ma anche le scuole, come abbiamo già fatto in Basilicata, Lombardia e su tutto il territorio nazionale attraverso i bandi Consip Luce”.

Un altro aspetto centrale riguarda la capacità delle infrastrutture critiche di resistere a eventi estremi e situazioni di emergenza. Per la rete idrica, servizio essenziale per cittadini e attività produttive, diventa fondamentale individuare e valutare i rischi legati alle caratteristiche dei territori attraversati, dalle calamità naturali agli eventi sismici. Un’analisi che consente di programmare interventi preventivi e rafforzare la capacità di risposta delle reti.

Altrettanto importante è considerare i collegamenti tra le diverse infrastrutture urbane, per comprendere come un guasto o un evento critico possa ripercuotersi sull’intero sistema cittadino. “Un elemento cruciale è studiare le interdipendenze con le altre infrastrutture urbane, come ad esempio la rete elettrica per una corretta valutazione degli effetti a cascata che si possono generare e definire, quindi, uno scenario degli impatti complessivi su una città o su un territorio”, aggiunge Pizzuti. Il dialogo tra ricerca e linguaggi artistici rappresenta, infine, un ulteriore strumento per rendere accessibili temi complessi. “Anche l’arte può rappresentare un ottimo canale di comunicazione delle tematiche scientifiche al grande pubblico”, conclude Pizzuti.

Installazioni e visite guidate con i ricercatori

La chiesa di San Giorgio Maggiore si trasformerà in uno spazio di incontro tra scienza e creatività. All’ingresso, i visitatori saranno accolti dai ricercatori ENEA del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, che presenteranno le attività di ricerca attraverso materiale informativo e postazioni touch screen. Ogni ora è previsto un tour guidato condotto dagli stessi ricercatori, che illustreranno il significato scientifico delle opere e delle installazioni esposte. Le opere saranno sette per ciascun lato della navata, organizzate in gruppi tematici per accompagnare il pubblico alla scoperta dei diversi argomenti affrontati dalla manifestazione.

Gli artisti e il concerto di Fabrizio Bosso

Numerosi gli artisti coinvolti nel progetto: Aga Wood, Anya Surgan, Amaranta Diamante, Ciro Vignes, Francesco Pontolillo D’Elia, Giorgio Finamore, Jacopo Masini, Jenny Filippetti, Marco Chiuchiarelli, Mario Damiano, Paolo Scognamiglio, Pasquale Pacilè, Serena Capinera e Tamara D’Amato. A concludere la manifestazione sarà la musica dal vivo: il trombettista Fabrizio Bosso salirà sul palco insieme allo Spiritual Trio, per un concerto che suggellerà l’incontro tra ricerca scientifica, arte e musica al centro di “Ponti di luce”.