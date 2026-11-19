Terremoti, frane e alluvioni possono minacciare contemporaneamente strade, ponti e ferrovie, mettendo a rischio la sicurezza e la continuità dei collegamenti. Per individuare le infrastrutture maggiormente esposte alla combinazione di più fenomeni naturali, ENEA ha sviluppato MHIA (Multi-Hazard Infrastructure Analysis), uno strumento innovativo, rapido e di facile utilizzo che ha permesso di realizzare una mappa nazionale delle criticità. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Infrastructures, delineano un quadro significativo: circa 5mila ponti stradali e 310 ponti ferroviari risultano esposti a un livello di pericolosità elevato. A questo dato si aggiunge un’esposizione medio-alta che interessa il 48% della rete stradale, il 58% dei ponti e viadotti stradali e il 66% di quelli ferroviari. Lo studio ha preso in esame un patrimonio infrastrutturale imponente: 277mila chilometri di strade, 45,7mila chilometri di linee ferroviarie e oltre 190mila tra ponti e viadotti.

Uno strumento per valutare i rischi combinati

La principale innovazione di MHIA consiste nella capacità di integrare differenti informazioni geografiche con le valutazioni degli esperti, attribuendo un peso specifico ai diversi fenomeni naturali e verificando automaticamente la coerenza delle valutazioni. Il sistema è stato inoltre integrato nella piattaforma web ENEA CI-RES, dedicata alla resilienza delle infrastrutture critiche, offrendo a gestori e autorità pubbliche uno strumento utile anche per le valutazioni del rischio richieste dalla normativa europea.

“MHIA può rappresentare un valido strumento di supporto alle decisioni per ispezioni e manutenzioni, per pianificare nuovi tracciati e prevenire emergenze”, spiega Maurizio Pollino, responsabile del Laboratorio ENEA di Analisi e modelli per le infrastrutture critiche e i servizi essenziali (Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili) e autore dello studio insieme ai colleghi di laboratorio Gregorio D’Agostino e Alberto Tofani.

Un altro punto di forza è la velocità di elaborazione, che consente di effettuare simulazioni e confrontare diversi scenari in tempi estremamente ridotti. “Per elaborare i dati dell’intero territorio nazionale bastano uno-due minuti, il che permette di testare più scenari, modificare i parametri e vedere subito come cambia la mappa dell’esposizione alle pericolosità naturali, con risultati consultabili online e scaricabili in formati standard”.

Calabria in cima alla classifica delle criticità

L’analisi evidenzia profonde differenze territoriali. La situazione più delicata si registra in Calabria, dove appena il 23% delle strade si trova in aree caratterizzate da un basso livello di rischio. A determinare questo quadro concorrono l’elevata sismicità, la diffusione dei fenomeni franosi e il pericolo di piene improvvise dei torrenti. Seguono Campania ed Emilia-Romagna, territori nei quali anche la combinazione di fenomeni di pericolosità moderata determina un’esposizione complessiva elevata. Una situazione decisamente più favorevole si riscontra invece in Sardegna e Lombardia, dove oltre l’80% della rete stradale ricade in aree a bassa pericolosità multipla.

La necessità di considerare più fenomeni contemporaneamente

La valutazione integrata dei rischi rappresenta uno degli aspetti più importanti dello studio. I diversi fenomeni naturali, infatti, non agiscono necessariamente in modo indipendente: possono interessare gli stessi territori e innescare conseguenze che si sommano o si amplificano reciprocamente. “Considerare più pericoli insieme è fondamentale: in Italia terremoti, frane, alluvioni e incendi insistono spesso sugli stessi territori e si amplificano a vicenda – un incendio che brucia un versante, per esempio, può innescare frane con le piogge autunnali – quindi valutarli separatamente può significare sottostimare il rischio”, evidenziano Gregorio D’Agostino e Alberto Tofani.

La ricerca guarda già ai prossimi sviluppi, con l’obiettivo di rendere l’analisi sempre più vicina a una valutazione effettiva del rischio infrastrutturale. “I prossimi passi sono integrare la vulnerabilità strutturale delle opere, avere dati in tempo reale, validare quantitativamente i risultati e arricchire l’analisi con ulteriori moduli elaborativi per una valutazione effettiva del rischio”.