Portogallo nella morsa del ciclone Charles: scuole chiuse, stop alle attività all’aperto e massima allerta | FOTO

Lisbona, Setúbal e Beja sotto osservazione per le forti piogge. Sospese anche le attività del Web Summit e ridotti i servizi negli uffici. Il ciclone ha già colpito Madeira, provocando danni ma nessuna vittima

  • di Filomena Fotia
  • 11 Nov 2026 | 10:33
  • maltempo portogallo madeira
    Foto Ansa
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Il Portogallo affronta il passaggio del ciclone Charles, che sta interessando il Paese con forti piogge e raffiche di vento. A causa della fase di forte maltempo, oggi sono state disposte chiusure generalizzate: serrati gli edifici scolastici, così come parchi e giardini pubblici, mentre è vietato qualsiasi tipo di attività all’aperto. Le misure di sicurezza coinvolgono anche il settore privato. Una delle principali catene di supermercati ha aderito alla chiusura, mentre gli uffici pubblici e privati garantiscono soltanto i servizi essenziali, con il ricorso allo smart working. Sospese, inoltre, le attività del Web Summit, la grande manifestazione internazionale dedicata alle nuove tecnologie che si svolge a Lisbona.

La situazione resta particolarmente delicata nella capitale e nelle aree di Lisbona, Setúbal e Beja, dove è ancora in vigore il massimo livello di allerta per le precipitazioni intense. È invece rientrata l’allerta rossa per il vento, che sembra progressivamente spostarsi verso Sud. In Algarve, tuttavia, il livello di attenzione per le forti raffiche rimane elevato. Il ciclone Charles ha già attraversato l’isola di Madeira, dove ha lasciato dietro di sé diversi danni. Il bilancio, fortunatamente, non registra vittime. Ora l’attenzione è rivolta al Portogallo continentale, dove le autorità continuano a monitorare l’evoluzione del fenomeno meteorologico e i possibili rischi per la popolazione.

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