Portogallo nella morsa di 2 cicloni: allerta arancione, venti fino a 120 km/h e rischio alluvioni

Il Portogallo finisce nella morsa di una violenta ondata di maltempo. A provocarla è la sovrapposizione di 2 intensi cicloni, denominati Bruna e Charles, provenienti dall’isola di Madeira e diretti verso il territorio portoghese. La situazione ha spinto le autorità a diramare l’allerta arancione, mentre cresce la preoccupazione per gli effetti delle precipitazioni abbondanti e dei venti particolarmente intensi. Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, il quadro meteorologico è destinato a peggiorare sensibilmente già nelle prossime ore. La fase perturbata potrebbe inoltre proseguire per diversi giorni, con condizioni atmosferiche particolarmente instabili su ampie zone del Paese.

Piogge intense e raffiche fino a 120 km/h: cresce il rischio di allagamenti

Nel dettaglio, le previsioni indicano precipitazioni anche intense, localmente accompagnate da temporali, e forti venti con raffiche che potrebbero raggiungere i 120 km/h. Una combinazione potenzialmente pericolosa, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle correnti e nei territori già interessati dalle piogge delle ultime ore. A preoccupare è anche la possibile saturazione dei sistemi di drenaggio. Le abbondanti quantità d’acqua cadute sul continente potrebbero infatti superare la capacità delle reti di smaltimento, favorendo allagamenti e accumuli d’acqua in diverse località, comprese le aree urbane.

L’appello delle autorità: uscire solo se necessario

Di fronte al peggioramento delle condizioni meteorologiche, il governo portoghese ha diffuso precise raccomandazioni alla popolazione. In un comunicato ufficiale viene chiesto ai cittadini di uscire di casa solo se davvero necessario, soprattutto durante le fasi più intense delle precipitazioni e del vento. Particolare attenzione anche alla circolazione stradale: gli automobilisti sono invitati a guidare con la massima prudenza, considerati i rischi legati alla ridotta visibilità, alle forti raffiche e alla possibile presenza di acqua sulle carreggiate. Le autorità raccomandano inoltre di tenere a disposizione torce elettriche, fonti di illuminazione alternative e dispositivi per ricaricare i telefoni cellulari senza dover ricorrere alla rete elettrica. Si tratta di precauzioni utili nell’eventualità di interruzioni della corrente o di altre criticità legate al passaggio della perturbazione.