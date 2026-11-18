Tragedia in montagna sulle Alpi Orobie, in Valtellina. Nella tarda mattinata di oggi, in territorio comunale di Albaredo per San Marco (Sondrio) un uomo di 61 anni è precipitato mentre si trovava lungo una cresta. Ha fatto un volo nel vuoto di circa 200 metri, finendo ai piedi di un dirupo in una zona molto impervia. Non facili le operazioni di recupero della salma da parte dei militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio con i volontari della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Morbegno. La salma dell’escursionista è stata trasportata con un elicottero di Areu all’obitorio dell’ospedale del capoluogo valtellinese.