Prevedere l’impatto di El Niño sull’assorbimento di carbonio: il nuovo studio dell’ESA individua le aree più a rischio

Le osservazioni satellitari nel Pacifico centro-orientale, combinate con le previsioni climatiche stagionali, indicano lo sviluppo di uno degli eventi di El Niño più intensi degli ultimi decenni. Oltre ai rischi meteorologici associati al fenomeno, dalle alluvioni alla siccità, dagli incendi boschivi alle ondate di calore estreme, emerge una minaccia meno evidente ma particolarmente significativa per il clima globale: il possibile indebolimento della capacità degli ecosistemi terrestri di assorbire e immagazzinare anidride carbonica. Una nuova ricerca sostenuta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), attraverso la sua Iniziativa sui cambiamenti climatici, ha sviluppato un primo sistema per prevedere dove e quando gli effetti di El Niño potrebbero compromettere maggiormente il ciclo del carbonio. Utilizzando l’evento del 2026 come banco di prova, gli scienziati hanno combinato previsioni climatiche, modelli degli ecosistemi terrestri e tecniche di apprendimento automatico per individuare in anticipo le regioni maggiormente esposte alla perdita di carbonio e all’aumento delle emissioni provocate dagli incendi. Le prime simulazioni indicano una riduzione di circa 230 milioni di tonnellate della produttività netta dei biomi nella seconda metà del 2026, un risultato che segnala un indebolimento dell’assorbimento netto di carbonio da parte degli ecosistemi terrestri a livello mondiale. Il Brasile e diverse aree del Sud-Est asiatico emergono tra i territori potenzialmente più vulnerabili.

El Niño e ciclo del carbonio: perché il fenomeno può aumentare la CO₂ nell’atmosfera

Gli effetti di El Niño sul clima globale non si limitano alle variazioni delle precipitazioni e delle temperature. Il fenomeno può alterare profondamente gli equilibri del ciclo del carbonio, riducendo la quantità di anidride carbonica assorbita dalla vegetazione e favorendo, contemporaneamente, il rilascio di carbonio nell’atmosfera. Durante i tre eventi di El Niño più intensi verificatisi a partire dal 1997-1998, la capacità degli ecosistemi terrestri di assorbire carbonio si è indebolita fino al 50%. Le temperature elevate e lo stress idrico hanno ostacolato la fotosintesi, riducendo l’assorbimento di CO₂ da parte delle piante. Nello stesso periodo, l’aumento della respirazione degli ecosistemi e l’attività degli incendi hanno determinato ulteriori emissioni di carbonio nell’atmosfera. Prevedere con precisione l’entità di queste alterazioni, individuare le aree geografiche maggiormente coinvolte e stabilire quando potrebbero verificarsi i picchi delle emissioni rappresenta tuttavia una sfida scientifica complessa. Gli ecosistemi reagiscono infatti in maniera differente alle anomalie climatiche e l’intensità degli effetti dipende dalle caratteristiche ambientali dei singoli territori. Il nuovo approccio punta a superare una delle principali limitazioni delle analisi tradizionali: anziché ricostruire le perdite di carbonio dopo che si sono verificate, gli scienziati cercano di anticipare le aree critiche prima che gli impatti di El Niño raggiungano la massima intensità. Le informazioni ottenute potrebbero permettere a governi, imprese e comunità di predisporre misure mirate per contenere le perdite di carbonio e rafforzare la resilienza degli ecosistemi più vulnerabili.

Le previsioni ECMWF e i modelli climatici: come funziona il nuovo sistema dell’ESA

La ricerca, attualmente in fase di revisione scientifica, integra differenti strumenti di osservazione e modellizzazione per costruire una previsione degli effetti di El Niño 2026 sull’assorbimento terrestre di carbonio. Il sistema utilizza un insieme di 51 previsioni climatiche stagionali elaborate dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF). Queste previsioni alimentano due modelli globali della superficie terrestre, ORCHIDEE-MICT e JULES, impiegati per simulare le quantità di carbonio che potrebbero essere assorbite o rilasciate dagli ecosistemi nelle diverse regioni del pianeta. Le simulazioni si concentrano sul periodo compreso tra luglio e dicembre 2026, consentendo di valutare le possibili conseguenze del fenomeno prima del previsto raggiungimento della fase di massimo impatto. Un elemento fondamentale riguarda l’integrazione del rischio incendi. Per stimare il carbonio rilasciato dalla combustione della vegetazione, il gruppo di ricerca ha utilizzato previsioni delle superfici bruciate ottenute attraverso tecniche di apprendimento automatico, addestrate su serie storiche di osservazioni satellitari globali sviluppate nell’ambito dell’Iniziativa sui cambiamenti climatici dell’ESA. Questa combinazione permette di considerare due processi fondamentali: da un lato la diminuzione della capacità degli ecosistemi di assorbire anidride carbonica, dall’altro l’aumento delle emissioni direttamente associate agli incendi. Ne deriva una valutazione più completa delle possibili alterazioni del bilancio del carbonio. Secondo le simulazioni, la diminuzione della produttività netta dei biomi raggiungerebbe complessivamente circa 230 milioni di tonnellate nella seconda metà del 2026, con un ulteriore indebolimento previsto verso la conclusione dell’anno. Philippe Ciais, ricercatore del Laboratorio di Scienze del Clima e dell’Ambiente (LSCE) e coautore dello studio, ha spiegato: “la diminuzione prevista della capacità degli ecosistemi terrestri di assorbire carbonio è inferiore a quella osservata durante il forte El Niño del 2015, con un ulteriore indebolimento atteso nei mesi di novembre e dicembre. Individuando le aree regionali più critiche per le perdite di carbonio e l’attività degli incendi, questo approccio offre una preziosa opportunità per anticipare le alterazioni del ciclo del carbonio e orientare strategie di gestione del territorio più mirate”.

Brasile e Sud America: il principale punto critico per l’assorbimento globale di carbonio

Le simulazioni individuano nel Sud America la regione maggiormente responsabile dell’indebolimento previsto della capacità globale degli ecosistemi terrestri di assorbire carbonio. Tra luglio e dicembre, il continente potrebbe contribuire al 44% della diminuzione complessiva stimata dai modelli. Il Brasile rappresenta uno dei territori più esposti, a causa delle anomalie climatiche previste in diverse aree del Paese. In particolare, condizioni più calde e secche potrebbero interessare sia le foreste umide del Brasile nord-orientale sia gli ecosistemi erbosi delle regioni centrali. Questi ambienti svolgono un ruolo importante negli scambi di carbonio tra superficie terrestre e atmosfera. L’aumento delle temperature e la riduzione della disponibilità d’acqua rischiano di compromettere l’attività della vegetazione, riducendo la quantità di anidride carbonica sottratta all’atmosfera attraverso la fotosintesi. Ciais ha evidenziato: “sono previste condizioni più calde e secche in gran parte delle regioni tropicali, con le anomalie più intense attese nelle foreste umide del Brasile nord-orientale e negli ecosistemi erbosi del Brasile centrale. Queste condizioni potrebbero esercitare una pressione significativa sulla capacità della regione di assorbire carbonio, rendendola una delle principali aree critiche per le alterazioni del ciclo del carbonio”.

Allarme incendi nel Sud-Est asiatico: superfici bruciate potenzialmente fino a sei volte superiori

Un’altra area di particolare preoccupazione è rappresentata dal Sud-Est asiatico equatoriale, dove le previsioni indicano condizioni climatiche più calde e secche durante il periodo compreso tra luglio e dicembre. Secondo le simulazioni, le superfici interessate dagli incendi potrebbero aumentare di cinque o sei volte rispetto al periodo di riferimento 2015-2026. Un incremento che potrebbe determinare conseguenze rilevanti per gli ecosistemi e per le emissioni di carbonio nell’atmosfera. Tra i territori maggiormente esposti figurano Indonesia, Papua Nuova Guinea e Malaysia. Le aree considerate a rischio si sovrappongono a quasi 13 milioni di ettari di foreste e torbiere ricche di carbonio, ambienti particolarmente vulnerabili agli incendi favoriti dalla siccità. Le torbiere costituiscono riserve naturali di carbonio e la loro esposizione a condizioni di aridità aumenta il rischio che gli incendi provochino il rilascio nell’atmosfera del carbonio immagazzinato. Il ricercatore ha aggiunto: “Indonesia, Papua Nuova Guinea e Malaysia emergono come aree particolarmente significative per le emissioni prodotte dagli incendi. Le zone a rischio si sovrappongono a quasi 13 milioni di ettari di foreste e torbiere ricche di carbonio, ecosistemi particolarmente vulnerabili agli incendi provocati dalla siccità. Le conseguenze potrebbero essere considerevoli, sia per gli ecosistemi regionali sia per la quantità di carbonio rilasciata nell’atmosfera”.

Indonesia, emissioni record dagli incendi a ottobre: oltre due milioni di tonnellate di carbonio al giorno

Gli incendi rappresentano un fenomeno ricorrente durante la stagione secca indonesiana, ma l’entità delle emissioni osservate nel 2026 sta suscitando particolare preoccupazione. Secondo i dati di Fire Emissions Watch, servizio del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), nel mese di ottobre l’Indonesia ha registrato le più elevate emissioni giornaliere di carbonio da incendi boschivi tra tutti i Paesi del mondo, raggiungendo oltre due milioni di tonnellate di carbonio al giorno. Al secondo posto si è collocato il Brasile, Paese con una superficie territoriale considerevolmente più estesa, con emissioni giornaliere pari a circa 700mila tonnellate di carbonio, equivalenti a circa un terzo del valore indonesiano. Particolarmente colpita è stata l’isola del Borneo, dove gli incendi hanno già provocato conseguenze rilevanti, documentate anche dalle immagini del satellite europeo Copernicus Sentinel-3. Pur essendo un fenomeno abituale durante la stagione secca, gli incendi del 2026 stanno assumendo caratteristiche particolarmente severe per effetto della siccità aggravata da El Niño. La combinazione tra scarsità di precipitazioni, temperature elevate e presenza di ecosistemi ricchi di carbonio costituisce uno dei principali fattori di rischio individuati dalla ricerca.

Come i satelliti osservano El Niño: il ruolo di Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-6 e SMOS

Ogni evento di El Niño presenta caratteristiche differenti e può produrre effetti diversi sulle varie regioni del pianeta. Per comprendere l’evoluzione del fenomeno, gli scienziati utilizzano le osservazioni della Terra dallo spazio, che permettono di monitorare in maniera continua le condizioni degli oceani, della superficie terrestre e dell’atmosfera. I dati satellitari consentono di seguire lo sviluppo delle anomalie ambientali, valutare i loro effetti sugli ecosistemi e identificare le zone nelle quali le conseguenze potrebbero risultare più significative. Le osservazioni contribuiscono inoltre ad alimentare i sistemi di previsione climatica, migliorando la capacità di anticipare i rischi. Le diverse missioni satellitari forniscono informazioni complementari. Copernicus Sentinel-3 monitora la temperatura superficiale del mare, uno degli indicatori fondamentali per riconoscere l’insorgenza e seguire l’evoluzione di El Niño. La missione SMOS dell’ESA misura invece la salinità degli oceani, contribuendo a individuare i cambiamenti delle condizioni marine. Lo stesso satellite permette anche di monitorare l’umidità del suolo, un parametro essenziale per seguire l’evoluzione della siccità nelle regioni continentali. Sentinel-6 rileva le variazioni dell’altezza della superficie marina, fornendo informazioni sui cambiamenti della circolazione oceanica associati allo sviluppo del fenomeno. Le immagini ottiche ad alta risoluzione di Sentinel-2 consentono invece di mappare le superfici percorse dagli incendi, valutare le condizioni di salute della vegetazione e osservare con un elevato livello di dettaglio gli effetti dei singoli eventi di combustione. L’integrazione di questi dati offre una rappresentazione più completa del modo in cui El Niño si sviluppa e delle conseguenze che può produrre attraverso le interazioni tra oceani, terre emerse ed ecosistemi.

El Niño 2026, l’ESA presenta alla COP31 una nuova piattaforma per monitorare gli effetti sul pianeta

Le nuove possibilità offerte dalle osservazioni satellitari sono al centro anche dell’Earth Action El Niño Dashboard, la nuova piattaforma dell’ESA presentata da Clément Albergel alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP31 in Türkiye. La piattaforma riunisce numerose serie di dati satellitari complementari, permettendo di esplorare le anomalie ambientali associate al fenomeno e di osservare come i cambiamenti nel Pacifico tropicale possano avere ripercussioni sui sistemi naturali in altre aree del pianeta. Albergel ha spiegato: “Sebbene El Niño venga individuato attraverso i cambiamenti nel Pacifico tropicale, la sua influenza si estende all’intero sistema terrestre. Le osservazioni satellitari possono fornire una visione più ampia di come El Niño influenzi gli oceani, le terre emerse e l’atmosfera, comprese la vegetazione, gli incendi e gli scambi di carbonio”. Il ricercatore ha proseguito: “combinando una grande quantità di dati satellitari complementari, la nostra nuova piattaforma consente agli utenti di esplorare le anomalie ambientali associate a El Niño, dai cambiamenti delle condizioni oceaniche fino ai loro effetti di vasta portata sugli ecosistemi marini e terrestri”. La disponibilità di queste osservazioni, insieme alle previsioni climatiche stagionali e ai modelli degli ecosistemi, apre la possibilità di individuare preventivamente le regioni esposte a una diminuzione dell’assorbimento di carbonio e a un aumento delle emissioni da incendi. L’obiettivo è trasformare le informazioni scientifiche in strumenti utilizzabili per programmare interventi di gestione del territorio, ridurre le perdite di carbonio e migliorare la capacità degli ecosistemi di resistere agli effetti delle anomalie climatiche associate a El Niño.