Quello che fino a poche ore fa sembrava un destino atmosferico già scritto per l’avvio dell’inverno meteorologico ha subito una brusca e inattesa sterzata. Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF hanno infatti certificato un vero e proprio ribaltone modellistico per la prima settimana di dicembre, cancellando di colpo lo scenario di stabilità che sembrava ormai consolidato. Fino alla giornata di ieri, la quasi totalità delle simulazioni convergeva verso l’espansione di un robusto Anticiclone delle Azzorre sul bacino del Mediterraneo, una configurazione che avrebbe garantito diversi giorni di tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, seppur in un contesto termico tipicamente invernale caratterizzato da nebbie fitte in Val Padana, foschie dense lungo le valli interne e marcate inversioni termiche notturne con gelate diffuse in pianura.

L’aggiornamento odierno del centro di calcolo di Reading riscrive invece completamente la storia della prossima settimana. Secondo la nuova proiezione, l’alta pressione atlantica non riuscirà a distendersi in modo franco verso la nostra Penisola, ma resterà sbilanciata più a ovest, tra la Penisola Iberica, la Francia e l’oceano Atlantico. Questa frenata dell’anticiclone spalancherà letteralmente la porta orientale del Mediterraneo, lasciando l’Italia esposta a un continuo spiffero freddo balcanico che potrebbe dominare la scena meteorologica almeno da martedì 1 a sabato 5 dicembre. Si tratterebbe di un’irruzione invernale in piena regola, capace di portare forte maltempo, un crollo verticale delle temperature e nevicate a bassa quota su diverse regioni italiane.

Il clamoroso ribaltone del modello ECMWF per l’inizio di dicembre

Per comprendere la portata di questo cambiamento, è necessario osservare la complessa disposizione delle figure bariche a scala emisferica simulata oggi da ECMWF. Lo spostamento verso occidente del promontorio anticiclonico azzorriano crea una sorta di muro barico sull’Europa occidentale, costringendo le masse d’aria gelida accumulate sull’Europa nord-orientale e sulla Russia europea a scivolare rapidamente verso sud. Invece di essere respinto verso est, questo enorme serbatoio di aria artico-continentale troverà una strada libera per tuffarsi direttamente verso i Balcani, la Grecia e il Mar Nero, lambendo e coinvolgendo a più riprese anche il territorio italiano.

Il ribaltone è reso ancora più significativo dal fatto che non si tratta di una toccata e fuga di poche ore, ma di una configurazione di blocco capace di autoalimentarsi per diversi giorni consecutivi. L’aria fredda in quota, scivolando lungo il bordo orientale dell’anticiclone, riuscirà a isolare una vera e propria circolazione ciclonica fredda nel cuore del Mediterraneo centro-orientale. Questo significa che, al posto della quiete nebbiosa tipica delle alte pressioni invernali, l’Italia si ritroverebbe immersa in un contesto estremamente dinamico, ventoso e perturbato, con un assaggio d’inverno crudo proprio in coincidenza con l’inizio ufficiale della stagione invernale sul calendario meteorologico.

La dinamica del moto retrogrado e il gelo eccezionale sui Balcani

Il motore di questo possibile peggioramento ha un nome ben preciso in meteorologia: si tratta del moto retrogrado. Normalmente, alle nostre latitudini, le perturbazioni e i sistemi di bassa pressione si muovono da ovest verso est, trascinati dalle correnti atlantiche. In presenza di un blocco anticiclonico molto saldo sull’Europa occidentale e settentrionale, tuttavia, i nuclei di aria gelida possono invertire la loro marcia, spostandosi in senso opposto, ossia da est verso ovest. Secondo ECMWF, è esattamente questo il meccanismo che porterebbe il ciclone freddo a muoversi a ritroso dai Balcani verso il Mar Adriatico e la Penisola italiana.

A rendere particolarmente temibile questa manovra è l’eccezionale intensità del freddo che si accumulerà a ridosso dell’Italia. Le proiezioni termiche del modello europeo delineano un’ondata di gelo eccezionale tra i Balcani, la Grecia e la Turchia, dove sono attese anomalie termiche negative di oltre -10°C rispetto alla media climatica del periodo, con punte locali fino a -12°C alla quota di riferimento di 850 hPa. Su Paesi come Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Nord e gran parte della Grecia sono previste nevicate intense e abbondanti fin sulle pianure e sulle coste, accompagnate da temperature glaciali. L’Italia si troverà esattamente sul margine occidentale di questo enorme lago gelido: basterà dunque un piccolo impulso retrogrado per pescare aria molto fredda da est e trascinarla direttamente sui nostri mari, ancora relativamente tiepidi dopo l’autunno, generando contrasti termici esplosivi.

Evoluzione giorno per giorno da martedì 1 a sabato 5 dicembre

Analizzando nel dettaglio la scansione temporale proposta da ECMWF, il primo affondo invernale prenderebbe forma già nella giornata di martedì 1 dicembre. In questa fase, un primo nucleo di aria fredda riuscirebbe a valicare le Alpi Dinariche e a isolare un minimo di bassa pressione proprio a ridosso del Centro Italia, tra il medio Adriatico e il medio Tirreno. Questo vortice ciclonico determinerebbe un rapido peggioramento del tempo sulle regioni centrali e meridionali, con piogge diffuse, rovesci intensi e un drastico calo dello zero termico che porterebbe la neve a scendere rapidamente lungo tutta la dorsale appenninica.

Tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, la struttura ciclonica italiana tenderebbe a scivolare lentamente verso il basso Tirreno e lo Ionio, mentre il gigantesco vortice gelido balcanico resterebbe ancorato tra la Bulgaria, la Grecia e il Mar Egeo. Questa configurazione a due centri di bassa pressione manterrebbe attivo un costante richiamo di venti freddi nord-orientali su gran parte della Penisola. Il flusso gelido, attraversando il Mar Adriatico, si caricherebbe di umidità nei bassi strati per poi impattare contro i rilievi dell’Appennino, innescando fenomeni persistenti di stau appenninico e il classico effetto neve adriatico. Le temperature subirebbero un ulteriore calo, portandosi ampiamente sotto la media stagionale su tutto il Centro-Sud e lungo il versante orientale.

Non sarebbe finita qui, perché tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre il modello europeo intravede un nuovo e ancora più incisivo affondo di aria polare proveniente dall’Europa settentrionale. Questa seconda pulsazione fredda andrebbe a rinvigorire il vortice balcanico, approfondendolo ulteriormente tra la Grecia e la Turchia e rinnovando gli impulsi instabili verso l’Italia. In questo frangente, il flusso gelido orientale tornerebbe a spingere con decisione verso le regioni adriatiche e meridionali, prolungando la fase di maltempo invernale per tutto il primo fine settimana di dicembre e mantenendo condizioni termiche rigide su tutto il Paese.

Neve a bassa quota, piogge abbondanti e venti burrascosi sulle regioni adriatiche

Con una configurazione barica di questo tipo, la distribuzione dei fenomeni sull’Italia risulterebbe fortemente sbilanciata, seguendo il classico schema delle irruzioni orientali. Le aree più esposte al forte maltempo sarebbero senza dubbio le regioni adriatiche e il Sud Italia, in particolare Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e la Sicilia settentrionale. Su questi settori, i contrasti tra l’aria gelida in arrivo dai Balcani e le acque ancora miti del Mediterraneo potrebbero generare precipitazioni molto abbondanti, con accumuli pluviometrici localmente superiori a 50mm o 70mm nell’arco di poche ore, specie sui settori ionici e sul basso Tirreno.

Il protagonista assoluto, tuttavia, potrebbe essere il ritorno della neve a bassa quota. Con l’ingresso dell’aria fredda balcanica, i fiocchi bianchi cadrebbero copiosi sull’Appennino centro-meridionale, spingendosi facilmente fin verso le zone collinari attorno ai 600 o 700 metri di altitudine, con possibili sconfinamenti ancora più in basso durante i rovesci più intensi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e aree interne della Basilicata. Le temperature massime in pieno giorno faticherebbero a superare +7°C o +8°C lungo le coste adriatiche, scendendo diffusamente sotto lo zero nelle zone interne e montane, con picchi notturni fino a -9°C sulle cime appenniniche.

Il tutto sarebbe accompagnato da una ventilazione particolarmente sostenuta di Bora, Grecale e Tramontana, con raffiche burrascose capaci di raggiungere e superare i 60km/h o 70km/h lungo i litorali esposti, sui crinali appenninici e sui bacini meridionali, determinando intense mareggiate sulle coste adriatiche e ioniche e accentuando notevolmente la sensazione di freddo percepito. Discorso diverso per il Nord-Ovest e le regioni tirreniche centro-settentrionali, come Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana: protette dalla barriera alpina e appenninica, queste zone rimarrebbero in gran parte all’asciutto e con cieli spesso sereni o poco nuvolosi, ma farebbero comunque i conti con un clima molto rigido, con minime notturne comprese tra -3°C e -5°C anche in pianura e gelate estese all’alba.

Previsioni ancora in bilico: perché i prossimi aggiornamenti saranno decisivi

Nonostante la spettacolarità e la coerenza interna dell’ultimo aggiornamento di ECMWF, in meteorologia è fondamentale mantenere la massima cautela di fronte a scenari così estremi a cinque o dieci giorni di distanza. Le configurazioni basate sul moto retrogrado delle gocce fredde rappresentano infatti una delle sfide più complesse per i modelli matematici di previsione. A differenza delle perturbazioni atlantiche, che seguono traiettorie più lineari e prevedibili, i nuclei gelidi retrogradi sono estremamente sensibili anche a minime variazioni nella posizione e nella forza dell’anticiclone di blocco.

Basterebbe uno spostamento di appena 200 o 300 chilometri verso est dell’intero impianto barico per far sì che il grosso del gelo e del maltempo scivoli interamente sulla Grecia e sulla Turchia, lasciando l’Italia sotto l’influenza di venti freddi ma asciutti e riportando in auge il dominio dell’alta pressione. Al contrario, un piccolo spostamento verso ovest amplificherebbe ulteriormente il coinvolgimento della nostra Penisola, portando la neve a quote ancora più basse e coinvolgendo in modo più diretto anche il versante tirrenico e parte del Nord. Per questo motivo, la situazione resta apertissima e suscettibile di ulteriori ribaltamenti: i prossimi aggiornamenti modellistici delle prossime 48-72 ore saranno quelli decisivi per capire se dicembre si aprirà davvero sotto il segno del gelo balcanico e della neve o se l’Anticiclone delle Azzorre riuscirà a riprendersi la scena.

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