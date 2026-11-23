Quando l’autunno entra nella sua ultima settimana e ci si affaccia alla soglia del mese di dicembre, lo sguardo degli addetti ai lavori ad ampia scala si sposta dai singoli fenomeni quotidiani ai grandi meccanismi che governano il bilancio energetico tra tropici, medie latitudini e calotta polare, perché è proprio in questo periodo di transizione che l’atmosfera sperimenta assetti capaci di indirizzare intere decadi del mese. Leggendo insieme l’andamento dell’Oscillazione Artica, il comportamento del dipolo nord-atlantico e l’evoluzione della Madden-Julian Oscillation sulle mappe modellistiche proiettate verso la prima settimana di dicembre, emerge l’immagine di un sistema che non appare bloccato in una monotonia immobile, ma neppure già consegnato a un evento estremo immediato, bensì impegnato a ridisegnare i propri corridoi di scambio termico tra nord e sud e tra est e ovest.

Oscillazione Artica: l’indice AO verso valori negativi e i possibili effetti sul Vortice Polare

Sul fronte dell’indice AO, le simulazioni a medio termine suggeriscono una flessione verso territori negativi all’avvicinarsi dell’inizio di dicembre, un segnale che nella dinamica atmosferica si associa tradizionalmente a un minore compattamento del vortice alle basse quote e a una maggiore propensione delle correnti a compiere ampie escursioni latitudinali, lasciando spazio a masse d’aria più fredde per affacciarsi verso latitudini più meridionali rispetto a quanto accade quando l’indice è nettamente positivo.

NAO verso la neutralità: un Atlantico in transizione e nuove possibilità di blocchi anticiclonici

Accanto a questa spinta, la configurazione dell’indice NAO attorno alla neutralità racconta un Atlantico settentrionale in una fase di equilibrio instabile o di transizione, privo sia di una spinta zonale impetuosa e mite capace di spazzare via ogni tentativo di raffreddamento continentale, sia di un blocco oceanico monolitico già pienamente definito, il che lascia aperta la possibilità che strutture di alta pressione trovino spazio più a nord o verso l’area scandinava e russo-europea.

Madden-Julian Oscillation: il ruolo della MJO e delle onde planetarie nella circolazione di dicembre

A completare questo mosaico interviene la MJO, osservata nel diagramma delle fasi RMM lungo l’arco che va dalla fine di novembre ai primi giorni di dicembre, dove il fascio delle simulazioni mostra un movimento nel settore inferiore tra l’area africana/atlantico-occidentale e l’Oceano Indiano con una parte significativa delle traiettorie che tende a guadagnare ampiezza verso la seconda fase. Poiché la convezione tropicale organizzata modifica la distribuzione del calore latente e alimenta treni d’onda planetari che si propagano verso le medie latitudini con un ritardo fisiologico di alcuni giorni o settimane, un’attivazione in quelle fasi viene spesso guardata con attenzione per il potenziale contributo all’ondulazione del flusso e alla predisposizione di campi di pressione favorevoli a scambi più meridiani sul settore euro-mediterraneo.

Le conseguenze per l’Italia: possibili correnti nord-orientali, calo termico e ciclogenesi mediterranea

Portando il ragionamento dalle grandi manovre emisferiche al bacino del Mediterraneo e sulla nostra Penisola, il primo effetto concreto di una simile impalcatura teleconnettiva riguarda la possibile riattivazione di una circolazione più orientale o nord-orientale che tenderebbe a privilegiare inizialmente i versanti adriatici e le regioni meridionali con un calo termico sensibile e una ventilazione più vivace dai quadranti settentrionali, mentre le aree tirreniche e il Nord-Ovest resterebbero spesso più riparati sottovento all’arco alpino e alla dorsale appenninica a meno che l’ingresso dell’aria fredda non riesca a scavare un minimo depressionario sui mari italiani.

È proprio la formazione e l’eventuale posizionamento di una ciclogenesi mediterranea a rappresentare lo snodo decisivo tra una fase prevalentemente secca e ventilata con freddo sterile e un peggioramento invernale ben più organizzato, capace di richiamare umidità dal mare ancora relativamente mite dopo l’autunno e di trasformare il contrasto termico in precipitazioni diffuse e nevicate a quote interessanti lungo i rilievi.

Allo stesso tempo, una eventuale spinta leggermente più occidentale dell’anticiclone delle Azzorre in elevazione verso il Nord Europa aprirebbe un corridoio più diretto dal comparto artico-marittimo o scandinavo attraverso la porta della Bora o la valle del Rodano, coinvolgendo in modo più democratico anche le regioni settentrionali e il medio-alto Tirreno con un ricambio d’aria ben più incisivo.

Prima decade di dicembre: scenari ancora aperti tra irruzioni fredde, nevicate e nuove perturbazioni

Mettere insieme questi tasselli significa dunque accettare la natura probabilistica della previsione a medio-lungo termine, evitando tanto l’illusione di una precisione millimetrica sulle singole regioni quanto la tentazione di etichettare ogni increspatura dei modelli come la svolta definitiva della stagione, perché il Mediterraneo resta una cerniera geografica estremamente sensibile dove spostamenti di poche centinaia di chilometri nell’asse di un promontorio anticiclonico o nella traiettoria di un nucleo freddo continentale possono capovolgere completamente la distribuzione di piogge, nevicate e temperature sull’Italia.

Se lo scenario più coerente con i segnali attuali indica una graduale apertura della porta orientale e una prima decade di dicembre decisamente più movimentata rispetto a un regime alto-pressorio statico, saranno i prossimi aggiornamenti a breve e medio termine a chiarire quanto in profondità l’aria fredda riuscirà a penetrare nel cuore del bacino mediterraneo e quale sarà la risposta ciclonica dei nostri mari in questo primo vero banco di prova della nuova stagione invernale.