L’ingresso del mese di dicembre segna tradizionalmente il passaggio dall’autunno meteorologico alla stagione invernale e, stando agli ultimi aggiornamenti modellistici a medio-lungo termine del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), l’atmosfera dell’emisfero settentrionale sta preparando un copione dinamico e tutt’altro che monotono in cui il blocco sulla Groenlandia, il raffreddamento continentale tra Siberia ed Europa e il comportamento del vortice polare tornano al centro dell’attenzione scientifica e divulgativa.

ECMWF EPS: un robusto blocco groenlandese potrebbe modificare la circolazione atlantica

Osservando la proiezione d’insieme dell’ECMWF EPS per la giornata di sabato 5 dicembre 2026 (360 ore di distanza), ciò che colpisce immediatamente alla quota isobarica di 500 hPa è la formazione di una robusta struttura di alta pressione in area groenlandese capace di alterare la normale circolazione zonale atlantica, spingendo anomalie positive di geopotenziale fin oltre i duecento metri rispetto alla climatologia e costringendo le correnti occidentali a compiere ampie ondulazioni tra Nord America, Atlantico e continente eurasiatico.

Questo tipo di configurazione, noto come blocco groenlandese, agisce come un vero e proprio spartiacque perché quando la pressione sale in modo persistente tra la Groenlandia e l’estremo nord del continente americano il flusso atlantico perde linearità, favorisce lo scivolamento di masse d’aria più fredde verso latitudini inferiori e crea le premesse per un cambio di passo termico che dalla Siberia può estendersi progressivamente verso l’Europa centro-orientale e, a seconda della traiettoria dei minimi pressori, anche verso il bacino del Mediterraneo.

Anomalie termiche ECMWF: il freddo siberiano e il riscaldamento tra Canada e Groenlandia

La mappa delle anomalie termiche a due metri dal suolo per lo stesso orizzonte temporale conferma quanto l’atmosfera stia ridistribuendo il calore in modo disomogeneo sull’emisfero, mostrando da un lato un serbatoio freddo ben strutturato sulla Siberia e su parti dell’Asia settentrionale e del Nord America, e dall’altro decise anomalie positive in corrispondenza del Canada e dell’area groenlandese, dove l’alta pressione di blocco favorisce compressione e richiami d’aria più mite in quota.

In questo mosaico continentale la distanza tra un’ondata di freddo siberiano che si affaccia verso l’Europa e un semplice raffreddamento confinato alle alte latitudini o all’Europa orientale si gioca tutta sui dettagli della dinamica sinottica, poiché il posizionamento esatto dei cavi depressionari sul Nord Europa e sul Mediterraneo determina se l’aria fredda continentale riuscirà a valicare gli ostacoli orografici e a mescolarsi con correnti più umide capaci di portare nevicate anche a quote basse.

Vortice Polare stratosferico: gli ultimi aggiornamenti e il rischio di un runaway polar vortex

Accanto alle vicende troposferiche, il vero elemento di discussione riguarda l’evoluzione del vortice polare e quel timore, emerso in alcuni articoli precedenti, di un cosiddetto ‘runaway polar vortex’, cioè di un vortice talmente compatto, veloce e simmetrico da trattenere l’aria gelida chiusa ermeticamente attorno al Polo Nord limitando gli scambi meridiani alle medie latitudini. Gli ultimi aggiornamenti mostrano invece aggiustamenti significativi proprio nella stratosfera, come si evince dalla carta del geopotenziale a 10 hPa che ritrae un vortice polare stirato e decentrato verso il settore canadese mentre un’ampia dorsale stratosferica positiva risale dal versante eurasiatico e pac Nord-occidentale, segno che il trasferimento di momento e l’attività ondulatoria proveniente dalla troposfera continuano a sollecitare e deformare la struttura polare senza lasciarla scivolare in uno stato puramente zonale e inattaccabile.

Le prospettive per l’inizio di dicembre: circolazione ondulata e scenari ancora da confermare

Naturalmente, trattandosi di proiezioni a quindici giorni basate su medie ensemble, è fondamentale mantenere uno sguardo equilibrato e scientifico evitando facili sensazionalismi, perché un blocco groenlandese o un’anomalia fredda in Siberia non garantiscono automaticamente un inverno rigido su tutta l’Europa, ma indicano con chiarezza che l’inizio di dicembre proporrà una circolazione molto più ondulata, viva e meritevole di un monitoraggio quotidiano passo dopo passo.